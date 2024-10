“Humillación”, “adiós al Mundial” y “el ciclo tambalea”: las furiosas críticas de la prensa chilena contra Gareca y su selección

La palabra de Gareca tras la dura derrota de Chile ante Colombia

La doble fecha FIFA profundizó la crisis deportiva de Chile. La derrota en Santiago ante Brasil (2 a 1) y la humillante goleada adversa frente a Colombia en Barranquilla (4 a 0) dejaron a Ricardo Gareca en la cuerda floja. “Todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo, no estoy en condiciones de poder manifestarlo. Estoy acostumbrado a reflexionar en cualquier resolución que tome”, aseguró el estratega argentino en la rueda de prensa posterior al compromiso ante los cafeteros. Y agregó: “Es un proceso difícil, complicado, pero, hoy por hoy, no estoy para tomar una determinación, necesito enfriarme, tranquilizarme, estar con la gente de mi cuerpo técnico, los dirigentes también”.

El combinado andino ocupa el último lugar de la tabla con cinco puntos y viene de perder en sus últimas cuatro presentaciones (3-0 con Argentina y 2-1 con Bolivia, además de los citados anteriormente), por lo que La Roja ve lejana la posibilidad de jugar la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

En este contexto, la prensa chilena criticó con dureza al Tigre. Redgol describió a la última caída con un título muy fuerte: “Pesadilla en Barranquilla: Chile cae apabullado ante Colombia”. Y en su bajada catalogó el resultado como “mata técnico”, refiriéndose a una posible partida del Flaco. En la misma sintonía, La Tercera señaló: “La ‘roja’ de Gareca es humillada por Colombia en el horno de Barranquilla”. “Esta es la triste y dolorosa realidad. Humillación. Adiós, Mundial”, complementó en su texto.

ADN, por su parte, se refirió a las posibilidades del conjunto austral en estas clasificatorias. Además, de ser muy críticos con el desempeño de los jugadores. “El sueño mundialista, imposible: La Roja se regala para ser goleada fácilmente por Colombia en Barranquilla”. Además, el portal 24 Horas continuó bajo la misma línea y tituló: “Triste realidad: Colombia humilla a Chile y el Mundial es casi una utopía”. En su análisis planteó una incógnita sobre el DT: “Así las cosas, Chile cerrará la jornada como colista exclusivo y ahora viene una nueva pregunta: ¿Qué ocurrirá con Ricardo Gareca?”.

Finalmente, Emol fue el más duro con el tropiezo de los chilenos en condición de visitante. “Chile parece no tener remedio. Ahora cae ante Colombia y sigue colista de las clasificatorias”. Y le dedicó unas líneas al ex DT de la selección peruana: “No hay caso con este Chile. Más allá de que en el papel conseguir puntos ante Colombia en Barranquilla parecía una quimera, el nivel de la ‘roja’ está muy lejos de las demás selecciones. La era Gareca tambalea y fuerte. Cuatro derrotas seguidas en clasificatorias, colistas absolutos del torneo y marcando solo dos goles en 360 minutos”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, Pablo Milad, anunció que cualquier decisión que se tome sobre la continuidad al frente de La Roja del entrenador se “tomará en frío”. “Nosotros siempre nos reunimos después de los partidos para hacer un análisis completo, como fue la logística, como fue también el resultado, como fue el análisis individual de cada uno de los jugadores que participamos. Y eso se hace en frío, por eso es que hay que esperar unos días. Ya conversaremos con Ricardo”, deslizó el dirigente.

De esta manera, cuando fue consultado sobre las consecuencias de goleada sufrida ante Colombia, admitió que “hay una inestabilidad futbolística”. “Eso es típico también de los procesos en los cuales hay chicos jóvenes que están teniendo las primeras experiencias internacionales a nivel de selecciones”, argumentó. Y completó: “Habíamos notado el cambio de disposición en la cancha, pero nos pegamos un porrazo en la realidad: estamos bajos futbolísticamente y eso nos tiene donde estamos”.

Cabe señalar que Gareca asumió la responsabilidad por el mal momento que vive su equipo: “Más allá de una actuación que no le gustó a nadie, yo asumo la responsabilidad mayor, no tengo nada que decirle a los muchachos. Hay un montón de cosas que no se han dado en el partido y esas cosas que no se han dado, soy el máximo responsable porque el equipo debe tener reacción en el campo de juego, eso me lleva a reflexionar, a no anticiparme a algo”.

Finalmente, el Tigre manifestó que si las autoridades deciden confiar en su proceso, le gustaría continuar con “el desafío de poder dirigir a Chile y la posibilidad de revertir la situación”. “Eso es lo que me hace reflexionar. Matemáticamente hay posibilidades, pero con estas actuaciones se complica. Actuaciones como la de Brasil me hacen pensar que podemos, con actuaciones como esta, es más complicado”, concluyó.