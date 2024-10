Las dos promesas argentinas que integran la lista de los mejores 60 talentos del fútbol mundial

Franco Mastantuono e Ian Subiabre fueron elegidos dentro de los 60 mayores talentos del fútbol mundial

River Plate sigue siendo uno de los clubes que mejores estrellas forma desde sus Inferiores. Ahora, después de que en los últimos años forjara figuras como las de Julián Álvarez y Enzo Fernández, el prestigioso medio inglés The Guardian publicó una exhaustiva investigación que realiza todas las temporadas sobre los 60 mejores talentos del fútbol mundial. Para el Next Generation del año 2024, tocó el turno de la categoría 2007, en la que estuvieron seleccionados Franco Mastantuono e Ian Subiabre.

Cuando llega el mes de septiembre u octubre, los fanáticos están a la expectativa de que el reconocido medio británico dé a conocer la extensa lista de nombres de las futuras súper estrellas y una breve reseña sobre las características y sus cualidades en el terreno de juego. En la entrega en la que están los chicos del Millonario, también se pueden encontrar nombres reconocidos como: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal, Kendry Paez y Estevao.

“La nueva joya del fútbol argentino, Mastantuono, tiene muchas expectativas sobre sus hombros, pero parece que las está cumpliendo. Es zurdo y muy rápido, con una capacidad excepcional para superar a los rivales. Capaz también de marcar a balón parado, tiene una gran personalidad y, al parecer, todas las herramientas para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo de la próxima década. El futuro está en sus manos”, fundamentó Juan Carlos Pasman, quien fue el encargado de explicar las bondades de los futbolistas argentinos.

Mastantuono deslumbra por manejo y pegada (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El volante ofensivo de River se transformó en el tercer futbolista más joven en debutar con el Manto Sagrado a sus 16 años, cuando ingresó en el empate 1 a 1 contra Argentinos Juniors en el Monumental. El oriundo de Azul, nacido un 14 de agosto de 2007, se convirtió en un nombre fundamental para el ciclo de Martín Demichelis y, tras su salida, hizo lo propio con Marcelo Gallardo como el DT. Sus actuaciones con el cuadro de Núñez y con la selección argentina, a la que representó en el Mundial Sub-17, le sirvieron para tener pretendientes pesados en el fútbol de Europa.

Barcelona y Real Madrid ya estuvieron en una guerra por ver quién se llevaba al chico que está dando sus primeros pasos en el Más Monumental y firmó una cláusula de rescisión cercana a los 45 millones de dólares. Ahora, según informó el diario español AS y el medio italiano La Gazzetta Dello Sport, el AC Milan es otro de los interesados en el jugador y está dispuesto a meterse en la carrera por su ficha, aunque no está en condiciones de desembolsar una cifra tan alta, por lo que intentará efectuar un plan de pago para convencer a la directiva de la Banda, que no tiene interés en venderlo en el corto plazo y apuesta a que los hinchas puedan disfrutarlo.

Franco Mastantuono e Ian Subiabre fueron elegidos dentro de los 60 mayores talentos del fútbol mundial, al igual que Claudio Echeverri en año pasado (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Tiene potencial para convertirse en uno de los mejores. Perfecto para la banda izquierda, tiene un gran talento y un toque suave y mágico al estilo de Ángel Di María o Phil Foden, dos jugadores a los que les encantaría emular. Hace dos años, el joven tuvo la oportunidad de continuar su carrera en España, pero la rechazó para seguir su desarrollo con su amado River”, explicó en la reseña de Subiabre el medio inglés.

Es otra de las jóvenes promesas surgidas desde el River Camp, aunque no tuvo tanto rodaje en el primer equipo como Mastantuono, que ya suma 32 partidos disputados contra los cuatro del extremo. Subiabre nació en Comodoro Rivadavia en el primer día del año 2007 y siguió los pasos de su papá, Martín, que también fue futbolista. Ante la falta de minutos en el plantel profesional del Millonario, el extremo es una pieza clave en la Reserva y comanda a su equipo en lo más alto de la tabla de la Copa Proyección.

El atacante hizo su estreno en la victoria por 2 a 0 contra Barracas Central y también sumó minutos en la goleada contra Vélez por 5 a 0. Los otros dos enfrentamientos en los que vio acción fueron contra Deportivo Riestra y Táchira, en la Copa Libertadores. Por su parte, también fue parte de la delegación de la selección argentina que llegó a las semifinales de la Copa del Mundo Sub-17.

Subiabre, ´vertigo y desquilibrio en el Millonario

El ranking del Next Generation suele tener presencia argentina dentro de los 60 mayores talentos del fútbol mundial y no suele errar en sus elegidos. En el año 2023 los elegidos fueron Claudio Echeverri, también de River, y Gianluca Prestianni, surgido en Vélez y traspasado al Benfica de Portugal. Por su parte, en el 2022 estuvieron Valentín Carboni del Inter y Santiago Hidalgo de Independiente. Más atrás en el tiempo, en 2021 y 2020, los que formaron parte de la lista fueron Valentín Barco (Boca Juniors), Luka Romero (Lazio), Federico Redondo (Argentinos Juniors) y Darío Sarmiento (Estudiantes de La Plata).