La cruda conferencia de Gareca tras la goleada que sufrió Chile ante Colombia: “Es un proceso difícil de sostener”

La palabra de Gareca tras la dura derrota de Chile ante Colombia

Chile sufrió una dura derrota ante Colombia en Barranquilla y continúa en el último puesto de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. En el el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el equipo local goleó 4-0 y no solo consolidó el gran momento de Colombia, sino que también puso en duda la continuidad de Ricardo Gareca como entrenador de la selección trasandina.

“Nos superaron en todos los sectores del campo de juego”, no hay nada que objetar en ese aspecto. Ahora es difícil decir algo que se vio y se evidenció: una superioridad de Colombia por sobre nosotros que no esperaba. Nos costó hilvanar jugadas y sostenerlo. Fue un resultado que si a ustedes les duele, a nosotros más todavía que somos los protagonistas. Más que eso no puedo decir”, fue la autocrítica del Tigre.

La derrota dejó a Chile en una situación crítica, cada vez más alejada de la posibilidad de clasificar al próximo Mundial. La presión sobre Ricardo Gareca aumentó a tal punto que la prensa de aquel país le sugirió si el ciclo no estaba cumplido ante tamaña caída. Lejos de esquivar la pregunta, el DT argentino fue contundente.

“Sí, es difícil sostener este proceso. Hoy no le puedo dar una respuesta concreta. No estoy acostumbrado a tomar resoluciones en caliente, quiero pensar, quiero enfriarme. Hoy, por hoy todo lo que ustedes (los periodistas) analizaron, es algo en lo cual coincido, es un proceso difícil, complicado, pero yo para tomar una determinación hoy no estoy. Necesito enfriarme, tranquilizarme, estar con la gente de mi cuerpo técnico y con los dirigentes también. Hay tiempo y contestaré las preguntas que ustedes quieran, pero todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo en este momento no estoy en condiciones de manifestarlo. Estoy acostumbrado a reflexionar en cualquier decisión que tome”.

Aunque en inicio del proceso de Ricardo Gareca Chile logró dos victorias en amistosos ante Albania y Paraguay, en marzo y junio, respectivamente, el equipo acumuló tres derrotas consecutivas en las Eliminatorias Sudamericanas: cayó con Argentina 3-0 en el estadio Monumental, con Bolivia 2-1 en Santiago y Brasil 2-1, también en condición de local. De esta manera, La Roja cayó al último puesto de la tabla con apenas cinco puntos, uno menos que Perú y a siete unidades de Bolivia, que cuenta con un partido menos y es el que ocupa en estos momentos el lugar al Repechaje.

El último triunfo de Chile en un partido oficial fue el 2-0 a Perú, el 12 de octubre de 2023 en condición de local, por la tercera fecha de las Eliminatorias. Los goles los marcaron Diego Valdés y Marcelino Núñez, en un equipo que en ese momento era dirigido por Eduardo Berizzo. Desde entonces, y sumando el ciclo de Gareca como DT, la selección trasandina acumuló 1 empate y 6 derrotas.

