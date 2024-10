Fuerte acusación de un famoso ex futbolista sobre el escándalo de Bielsa en Uruguay: “Los jugadores fueron mandados”

El Loco vivirá una especie de plebiscito popular frente a Ecuador (AP Foto/Ariana Cubillos)

Marcelo Bielsa se encuentra en medio de una tormenta mediática después de que Luis Suárez, destacado delantero de la selección de Uruguay, hiciera críticas contundentes hacia su liderazgo. Las palabras del Pistolero han desencadenado un escándalo dentro del equipo uruguayo, y el conflicto crece día a día. La controversia se extendió después de que la Celeste sufriera una derrota por 1 a 0 ante Perú. En la conferencia de prensa posterior al partido, el Loco intentó minimizar el impacto de las declaraciones de Lucho afirmando que “la entrega del equipo fue generosa” y que lo sucedido no influyó en el juego del equipo.

En ese contexto, el ex futbolista argentino Roberto Trotta, quien se destacó en Vélez antes de la llegada de Bielsa como DT, entró en la discusión al insinuar que las críticas hacia el rosarino son parte de un complot más amplio. Durante su intervención en el programa Súper Mitre Deportivo, Trotta señaló que “los jugadores de Uruguay están mandados”, sugiriendo que hay “intereses” mayores que buscan “desestabilizar” al entrenador argentino.

“¿Cuándo escuchaste a Suárez hablar mal de alguien? Me parece que está muy claro que alguien lo ha insinuado, no fue algo del jugador”, subrayó el ex defensor, de 55 años. “Cuando te tirás en contra de algo fuerte, siempre pasa algo. Te tirás en contra de la política y te van a buscar hasta abajo de las piedras. No podés pelearte con los poderosos”, remarcó.

El ex técnico de Unión y Sarmiento, quien integró el cuerpo técnico de Maradona en Emiratos Árabes, incluso arriesgó qué postura debería tomar Bielsa ante este sismo: “Un entrenador no puede seguir después de todo lo que pasó. Tenés que ir y decir ‘echame y pagame lo que me debés’, si no tenés que cambiar el discurso y respaldarme públicamente’”.

Trotta, en su etapa como entrenador

Las críticas de Suárez hace poco menos de una semana revelaron tensiones en el entorno del seleccionado. Además de cuestionar el manejo del entrenador con los empleados del complejo, el delantero del Inter Miami afirmó que “muchos jugadores hicieron una reunión” para pedirle al entrenador una mejor relación básica de cortesía diaria.

Las tensiones alcanzaron un punto crítico con las medidas internas implementadas por Bielsa que, según Suárez, generan “un ambiente tenso” en el Complejo. Afirmó que los empleados del equipo temen incluso los simples saludos y deben “cuidarse” cómo interactúan con el equipo técnico. Este tipo de clima, según aseveró el delantero, es algo que “le parte el alma” por la restricción social impuesta.

Ante este clima de incertidumbre, Bielsa ha intentado reafirmar su posición. En sus declaraciones pospartido, según Infobae, el entrenador afirmó que pese a las tensiones, “la preparación del partido la hice con máxima seriedad” y que la respuesta de sus jugadores mantuvo “la misma convicción” desde su llegada al equipo. “Yo no ignoro lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada”, aceptó el ex coach del Leeds inglés, de 69 años.

Desde su incorporación a mediados de 2023, Bielsa transitó por algunas desavenencias con empleados y parte del equipo técnico, pero sin conflictos públicos con los jugadores, hasta la irrupción de Suárez ante los micrófonos y el respaldo de algunos futbolistas a su testimonio, como Federico Valverde.

Tras la efervescencia, se desarrollaron dos reuniones entre el cuerpo técnico y los referentes para intentar solucionar las diferencias. Entre las voces del mundo del fútbol que se alzaron por el conflicto, surgió la de Trotta, con una teoría particular sobre los hechos.

Luis Suárez habló sobre su relación con Marcelo Bielsa