Dos perlitas de la presentación de Gago: la filosa respuesta al hablar sobre cuando lo contactó Boca y la broma de Riquelme

Fernando Gago fue presentado como entrenador de Boca Juniors en una conferencia de prensa en el predio que el club tiene en Ezeiza. En sus primeras palabras, el ex volante central dejó en claro sus intenciones y cómo quiere que juegue su equipo. Además, sus exigencias y que más allá de los nombres jugará el que entrene y se exija al máximo. Antes y al finalizar su contacto con los medios, estuvo acompañado por su ex compañero y actual presidente del club, Juan Román Riquelme.

“¡Está llena la sala hoy!”, dijo un sonriente Román para romper el hielo y también hizo reír a Gago. “Eso es especial para nosotros. Los bosteros estamos todos muy contentos. Siempre que vuelve alguien de la casa nos pone muy felices. Fernando sabe que esta es su casa”, agregó el ex enganche.

Una vez terminado el encuentro con los medios, Riquelme volvió a aparecer y le dio una camiseta con el apellido de Gago, luego hubo abrazo y ambos sonrieron. Acto seguido, el flamante director técnico de 38 años fue acompañado por sus asistentes, Fabricio Coloccini (ayudante de campo), Diego Cogliandro (segundo colaborador) y Cristian Aquino (segundo preparador físico). Faltaron Roberto Luzzi (preparador físico) y Cristian Muñoz (entrenador de arqueros).

En tanto que en el ida y vuelta con los periodistas, a Gago le preguntaron sobre su salida de Chivas, que fue luego de ejecutar la cláusula de desvinculación: “Se habló durante tres o cuatro semanas, pero yo la primera llamada que recibí fue el martes pasado. Se habló durante demasiado tiempo, pero tengo el registro de la llamadas. El que me quiera creer, me creerá. Tomé la decisión que creía lo mejor para mí. Fue muy fácil. He leído y escuchado que muchos no me creían, pero el primer contacto fue el martes pasado. Al hincha le quiero agradecer el cariño y pedirle que acompañe, porque vamos a intentar competir siempre”.

Bienvenida de Juan Román Riquelme a Fernando Gago a Boca Juniors

Mucho se habló de los posibles refuerzos, pero en ese sentido Gago aclaró: “Todavía no hablé con nadie. El balance se hará cuando termine la temporada. Se dieron muchos nombres, pero no es momento de hablar por respeto a mis jugadores. Hoy los mejores los tengo acá adentro. Hoy no me interesa hablar con nadie”.

Del estilo que querrá imponer, sostuvo: “Los equipos con los que Boca salió campeón en Copa Libertadores, a nivel nacional o a nivel mundial, lo lograron porque jugaban bien. Y nosotros queremos jugar bien. Yo tengo una idea y la trato de llevar a los entrenamientos y a los partidos. Hay algo que es innegociable: hay que correr y jugar”.

Además, dejó en claro que no habrá consideraciones más allá de las figuras de renombre que tiene el plantel: “Hablé grupalmente con todos. Las charlas individuales se irán dando en el día a día. El plan para los referentes es que entrenen todos a la par. Acá nadie va a jugar por el nombre. El que entrene al máximo y de todo en la semana, se ganará un lugar en el equipo”.

Entre sus frases también se refirió al hecho de poder ser el DT del club con el que hizo gran parte de su formación, ya que llegó a los diez años y debutó en Primera División. “El sueño siempre estaba en dirigir a Boca. Hay veces que los sueños no se cumplen y otras veces se dan en el corto o mediano plazo. Me siento en un momento personal muy bueno y creo que llegó en el momento justo”, concluyó.

Gago debutará en su cargo este fin de semana cuando Boca Juniors visite a Tigre, desde las 19:30, por la fecha 18 de la Liga Profesional, en la que buscará una victoria para seguir arrimándose a la zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores.