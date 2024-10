En un partidazo, Camilo Ugo Carabelli se coronó en el AAT Challenger de Villa María

Camilo Ugo Carabelli quedó en la puerta del top 100 del ranking de la ATP con su triunfo en la final del AAT Challenger Santander de Villa María ante Jesper de Jong (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Camilo Ugo Carabelli es el campeón del AAT Challenger Santander de Villa María. El argentino se impuso en tres sets ante el neerlandés Jesper de Jong, por 7-6 (3), 3-6 y 6-4, y obtuvo así su séptimo título de esta categoría en un Sport Social Club colmado. Después de una semana con sensaciones encontradas y en la que fue de menos a más, el bonaerense de 25 años celebró con sus seres queridos, que viajaron a la provincia mediterránea para acompañarlo. El match fue un electrocardiograma y los dos contaron con momentos de dominio sobre el contrincante, pero el local pisó fuerte en el cierre y selló la victoria con un nivel superlativo.

El primer parcial mostró a la perfección la paridad entre los aspirantes al título del torneo más importante de la historia organizado por la Asociación Argentina de Tenis. Después de un par de quiebres por lado, el tie break cayó del lado del bonaerense, que con dos mini quiebres se impuso 7-3. Ya en el segundo, el europeo impuso su juego y, con la misma solidez que en la semifinal ante Román Burruchaga, se quedó con el servicio rival en dos oportunidades para cerrar 6-3. El tercero y definitivo comenzó con clara ventaja para el campeón tras dos roturas de saque. Pero el neerlandés vendió cara la derrota y estiró las acciones hasta que Cami retomó su desempeño para cerrar con un 6-4.

Con su rendimiento en el AAT Challenger Santander de Villa María, Jesper de Jong se metió entre los mejores 100 tenistas del mundo (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Camilo llegó al último encuentro del certamen tras haber dejado en el camino a Renzo Olivo, al paraguayo Daniel Vallego, al brasileño Pedro Sakamoto y al Juan Manuel Cerúndolo. En esos cuatro cotejos, solo había cedido un set y llegó a la final con la flechita para arriba para quedarse con su tercer challenger del año. Tras el duelo que lo depositó en la definición del domingo, el mismo jugador reconoció que no se esperaba un rendimiento tan parejo durante la semana.

“Cuando empezó el torneo no me imaginaba estar acá. No me venía sintiendo muy bien, venía con muchos problemas fuera de la cancha. Hay que estar muy entero de todos lados y lo trabajo con psicólogos. No soy el único al que le pasa. Me apoyo mucho en mi familia, amigos, mi novia y salir de la rutina. Suma mucho que sean torneos cerca de casa, es un plus siempre estar acompañados”, había declarado el sábado luego del triunfo ante el menor de los hermanos Cerúndolo.

Camilo Ugo Carabelli continuará su participación en la gira sudamericana con su participación, a partir de la semana próxima, en el Challenger de Campinas (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Por su parte, De Jong fue sin dudas un merecido finalista del certamen y con alcanzar la final se metió entre los 100 mejores tenistas del mundo de la actualidad. En sus cinco partidos, debió medirse con tres de los ocho preclasificados y su tenis no les dio margen a sus rivales, hasta la final del domingo. El nacido a 32 kilómetros de Ámsterdam eliminó a Juan Bautista Torres, al estadounidense Tristan Boyer, al boliviano Hugo Dellien y a Román Burruchaga. Al igual que Cami, sólo había cedido un set en sus cruces previos y llegaba después de un sábado en el que él mismo sintió que rindió a un nivel superlativo.

“Es de esos encuentros que uno juega con suerte dos o tres veces al año si tiene suerte y hoy fue uno de esos días”, había dicho tras imponerse 6-2 y 6-3 ante el hijo de Jorge Burruchaga, campeón del mundo con la selección argentina en México 1986.

El público respondió toda la semana en el Sport Social Club de Villa María y presenció la coronación del argentino Camilo Ugo Carabelli en el AAT Challenger Santander (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

El año no terminó este domingo para los dos protagonistas. Camilo seguirá su participación en la gira sudamericana que comenzó un mes atrás en Cali y que tiene previstos otros siete torneos repartidos entre Brasil, Uruguay, Perú y Chile. La próxima parada del ATP Challenger Tour será en Campinas (Brasil), certamen que reparte 133 mil dólares en premios y otorga 100 puntos al ganador para el escalafón mundial. Por el lado del ahora top 100 del planeta, el traslado será al Viejo Continente, donde se desarrolla un tramo importante de los certámenes bajo techo.