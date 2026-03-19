El influjo de la teoría del gran reemplazo y sus ecos en la política contemporánea

El libro del día

Por algunas interpretaciones, nuestra situación política actual se reduce a una sola idea poderosa, que nació hace 30 años en el sur de Francia. En 1996, el novelista francés Renaud Camus interrumpió la restauración de su castillo del siglo XIV en Plieux para escribir un libro de viajes —encargado por el gobierno francés— sobre Hérault, un departamento en la costa mediterránea de Francia. Según Camus, experimentó horror al encontrar que las “antiguas aldeas fortificadas” de Hérault estaban ocupadas por migrantes del norte de áfrica que habían llegado desde antiguas colonias en busca de oportunidades económicas.

Al observar rostros negros y morenos mirándolo desde las ventanas y umbrales de viviendas medievales europeas, Camus tuvo la impresión de que “durante nuestra vida, o incluso menos, Francia estaba en proceso de cambiar de pueblo”.

En 2011, Camus publicó “Le Grand Remplacement”, un manifiesto en el que desarrolló su revelación en Hérault: las élites liberales conspiraban para reemplazar a los europeos blancos con migrantes de áfrica y Medio Oriente. Como señala el historiador Ibram X. Kendi en Chain of Ideas, su amplio estudio sobre la xenofobia moderna, la teoría del gran reemplazo se ha convertido desde entonces en “la teoría política más dominante de nuestro tiempo”.

Kendi, autor de reconocidos análisis sobre el racismo estadounidense como How to Be an Antiracist (2019) y el ganador del National Book Award, Stamped From the Beginning (2016), subraya que Camus solo dio un nuevo nombre a “una vieja teoría conspirativa” que ha inspirado a generaciones de etnonacionalistas. Kendi inicia su relato con Camus, pero retrocede hasta el reinado de Leopoldo II en el Congo Belga a principios del siglo XX.

Marine Le Pen (REUTERS/Abdul Saboor)

Chain of Ideas es un libro ambicioso: “una historia global del presente”, según escribe Kendi. Está dividido en 10 secciones, cada una dedicada al ascenso de un líder derechista en particular (o “político del gran reemplazo”, como los llama): Marine Le Pen en Francia, Viktor Orban en Hungría, Alice Weidel en Alemania, José Antonio Kast en Chile, entre otros, y analiza sus estrategias para presentar viejas ideas fascistas con nuevas apariencias.

Como serie de historias breves sobre movimientos derechistas del siglo XXI, el libro cumple su función. Kendi ha reunido una gran cantidad de detalles de fuentes en francés, español y neerlandés; en general, escribe con un estilo claro y fluido que resulta atractivo.

Kendi suele reducir ideas complejas a categorías simples. En “Stamped From the Beginning”, toda persona o idea racista en la historia de Estados Unidos queda clasificada como “segregacionista” o “asimilacionista”. De igual modo, en “How to Be an Antiracist”, toda política pública es “racista” o “antirracista”. No existen políticas simplemente no racistas, lo que puede parecer algo burdo, pero al menos su argumento —que la neutralidad equivale a complicidad— es fácil de seguir.

En “Chain of Ideas”, la pasión de Kendi por la taxonomía se desborda. Cada sección identifica una de las 10 “ideas interconectadas” —eslabones de una cadena— que, juntas, “dan alcance y fuerza a la teoría del gran reemplazo”. (“Eslabón 1: los blancos pierden cuando las personas de color ganan”; “Eslabón 2: deben ignorarse los datos sobre inequidad racial”; “Eslabón 9: las insurrecciones contra la democracia protegen la nación”). La relación entre cada idea y el político asociado a veces parece arbitraria. ¿Por qué, por ejemplo, José Antonio Kast ilustra la idea de que “el racismo es prejuicio biológico y discriminación interpersonal”? No resulta evidente.

José Antonio Kast (Foto AP/Esteban Félix)

Al llegar a la parte en la que el líder opositor canadiense Pierre Poilievre supuestamente representa la lucha “por la libertad como patriotas, como los fundadores de la nación”, todo resultaba confuso. (Canadá no comparte la veneración estadounidense por sus “padres fundadores”; ni siquiera hay consenso sobre quiénes fueron). Leer “Chain of Ideas” se siente como revisar un cajón desordenado tras 10 años de uso descuidado. Los compartimentos están etiquetados, pero todo está mezclado.

Kendi también sacrifica la claridad en favor de metáforas y juegos de palabras poco afortunados, como: “No quería que mi privilegio fuera mi prisión. Quería encarcelar mi privilegio para liberar mi poder”; o: “Una creencia absurda en el peligro de los extraños sostiene una historia en la que nadie desconoce el peligro”.

La metáfora menos productiva tal vez sea la de la portada. Kendi toma la noción de una “cadena de ideas” del jurista ilustrado francés Joseph Michel Antoine Servan, quien en 1767 aconsejó al rey Luis XV atar a sus súbditos con algo más fuerte que el hierro y el acero: “Un déspota necio puede atar esclavos con cadenas de hierro; pero un verdadero político los ata mucho más fuerte con la cadena de sus propias ideas”.

Kendi sostiene que la teoría del gran reemplazo es hoy el grillete ideológico con el que los ricos convencen a las clases trabajadoras y medias blancas, heterosexuales y cristianas de preferir su propia dominación por parte de élites oligárquicas antes que renunciar a sus privilegios y luchar por la libertad junto a minorías vulnerables.

Viktor Orban (REUTERS/Marton Monus/File Photo)

La idea resulta conocida; los marxistas la llamaban “falsa conciencia”. Pero a diferencia de los marxistas, que veían las ideas como un mero disfraz de la dominación material, Kendi parece creer que son las ideas mismas las que “encadenan” a la población. Por ejemplo, sobre Anders Breivik, el terrorista neonazi que mató a 77 personas en Noruega en 2011, escribe: “Los humanos no nacen siendo asesinos políticos en masa. Las teorías políticas convierten a los humanos en asesinos políticos”.

Por eso, las soluciones de Kendi ante los males sociales actuales tienden a buscar aislar las ideas peligrosas. Recomienda “prohibir a los políticos del gran reemplazo cuando infrinjan la ley”. También escribe: “Debemos expulsar las teorías conspirativas, la desinformación y los discursos de odio de las redes sociales, los debates políticos y la publicidad política”. Y añade que “debemos sistematizar la educación cívica, antirracista, queer, feminista y multicultural”.

Incluso un lector comprensivo puede preguntarse cómo aplicar estos consejos en 2026, tras la reacción contra los programas de diversidad, equidad e inclusión que antes se extendieron por parlamentos liberales y el mundo corporativo. Tras 500 páginas sobre la terrible eficacia de los “partidos del gran reemplazo” para ganar mayorías electorales, surge la pregunta: ¿Quién forma ese “nosotros” democrático con poder para prohibir, expulsar y sistematizar?

Alice Weidel (REUTERS/Annegret Hilse)

Kendi reconoce que la inseguridad económica ha hecho a la gente más vulnerable al populismo derechista. “Nada”, escribe, “reduce tanto el atractivo de la teoría del gran reemplazo como mejorar radicalmente las condiciones sociales”, y añade que “los historiadores de las ideas no pueden separar cómo piensan las personas de cómo viven”.

Pero esta admisión resulta superficial. Pese a algunas páginas sobre la relación entre el éxito de los partidos del gran reemplazo y la inflación, el Covid o la Gran Recesión, Kendi tiende a tratar las ideas racistas como un instrumento todopoderoso de control, y a ver las realidades globales detrás del resentimiento derechista —en especial la migración masiva por guerra, pobreza o cambio climático— como exageradas o incluso ilusorias.

Centrarse demasiado en lo que dicen los fascistas, en vez de en lo que hacen o en las circunstancias que enfrentan, lleva a Kendi a escribir un libro a la vez demasiado pesimista respecto al atractivo del discurso derechista y demasiado ingenuo respecto al esfuerzo necesario para enfrentarlo. “Podemos liberarnos de las ideas que nos encadenan si reconocemos lo que nos ata”, escribe Kendi. Palabras bonitas, pero débiles frente a un mundo cada vez más marcado por cadenas literales, coerción real y violencia sin disfraz.

Fuente: The New York Times