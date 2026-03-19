América Latina

La Policía de Bolivia detuvo al hijo mayor del ex presidente Luis Arce, investigado por presunto lavado de activos

Las autoridades de la pesquisa lo vinculan a presuntas actividades ilícitas y “daño económico al Estado”. La aprehensión de Luis Marcelo Arce incluyó la incautación de 22.200 dólares

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Marcelo Arce Mosqueira detenido (Créditos:
Marcelo Arce Mosqueira detenido (Créditos: APG Bolivia)

La Policía de Bolivia detuvo este miércoles a Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del ex presidente Luis Arce, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

La detención, según informó el Ministerio de Gobierno, se produjo tras una persecución cuando el sospechoso intentaba fugarse en un vehículo en la ciudad de Santa Cruz. Al momento de su captura, se le incautó una suma equivalente a 22.200 dólares en moneda nacional y extranjera.

Marcelo Arce, de 33 años, está siendo investigado junto a su padre y sus dos hermanos menores, Rafael y Camila Arce, aunque las autoridades no han difundido detalles específicos del caso. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó en conferencia de prensa que la investigación abarca también el presunto delito de “daño económico al Estado”.

El ex mandatario Luis Arce, quien gobernó Bolivia entre 2020 y 2025, se encuentra preso en La Paz desde diciembre por presunta corrupción durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno del ex presidente Evo Morales.

En la detención de este miércoles, la policía interceptó el vehículo en el que Marcelo Arce pretendía huir y procedió a su arresto. “Se encontró al sospechoso en el vehículo (...) en el cual se pretendió dar a la fuga” y fue “interceptado por efectivos de la policía”, explicó Oviedo.

El ministro de Gobierno boliviano,
El ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, ofrece una rueda de prensa en La Paz (AIZAR RALDES/AFP)

“Hemos actuado cumpliendo todos los procedimientos procesales y jurisdiccionales a este señor. Bajo una premisa: no es venganza, es un acto de justicia, con el cual el Gobierno está demostrando claramente su firme lucha contra la impunidad y la corrupción que tanto daño le han hecho a nuestro país”, afirmó el funcionario.

Marco Antonio Oviedo sostuvo que esta acción evidencia una “firme lucha” del Gobierno “contra la impunidad y la corrupción que tanto daño le ha hecho a este país”. Añadió: “Sabemos el inmenso poder económico que tiene este señor Arce Mosqueira y que estaba en impunidad”.

Las imágenes difundidas por la prensa local mostraron al detenido esposado, vestido con remera roja y pantalones blancos. Las autoridades informaron que, además de Luis Marcelo Arce Mosqueira, otras cuatro personas fueron detenidas: Francisco D. T., Sergio B. D., Sergio R. F. M. y Sergio H. O.

Todos los arrestados fueron trasladados a dependencias de la fuerza anticorrupción, en presencia del fiscal Néstor Torrez. El operativo fue realizado por la Policía Boliviana en coordinación con la Fiscalía especializada en delitos contra la corrupción. Actualmente, el acusado permanece en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y será trasladado al penal de Palmasola, según explicó Oviedo, aunque no se precisó cuándo se realizará la audiencia de medidas cautelares.

Se trata de la segunda vez que el hijo mayor del ex mandatario es detenido. En octubre de 2025, ya había sido arrestado por un caso de “violencia familiar o doméstica”.

Luis Marcelo Arce Mosqueira
Luis Marcelo Arce Mosqueira

La fiscal Jessica Echeverría ordenó la aprehensión de Arce Mosqueira, de 33 años, el 20 de septiembre, tras recibir una denuncia presentada por su ex pareja. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó en conferencia de prensa que el acusado se presentó voluntariamente a declarar ante la fiscal Echeverría junto a su abogado, momento en el que se ejecutó la orden de captura. Fue liberado al día siguiente.

Según el código penal boliviano, de ser hallado culpable de legitimación de ganancias ilícitas y daño económico al Estado, podría enfrentar hasta 10 años de prisión.

(Con información de EFE)

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