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Macron pidió una “moratoria” sobre los ataques contra instalaciones de suministro de energía y agua en Medio Oriente

La solicitud surge tras los últimos enfrentamientos entre el régimen iraní, Israel y Estados Unidos, en un contexto de daños reportados a centros energéticos en Qatar e Irán. El presidente galo abogó por la medida “sin demora”

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El presidente francés, Emmanuel Macron,
El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso durante su visita a las instalaciones de construcción del Grupo Naval Nantes-Indret, donde se está construyendo el portaaviones francés de próxima generación, en el oeste de Francia, el 18 de marzo de 2026 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este miércoles por la implementación de una “moratoria” sobre los ataques a infraestructuras civiles, especialmente aquellas vinculadas al suministro de energía y agua en Medio Oriente, en medio de la escalada de hostilidades tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní contra infraestructura energética.

A través de sus redes sociales, el mandatario reconoció la necesidad “sin demora” de implementar dicha moratoria tras mantener conversaciones con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

“La población civil y sus necesidades básicas, así como la seguridad del suministro energético, deben protegerse de la escalada militar”, agregó.

Durante la llamada, los líderes analizaron el reciente ataque con misiles contra el complejo de gas natural licuado de Ras Laffan, ubicado a 80 kilómetros al norte de Doha, capital de Qatar. Como consecuencia, el Ministerio de Exteriores qatarí declaró “persona non grata” a los agregados de seguridad y militar iraníes, así como a su personal.

La conversación se produjo pocas horas después de que la empresa Qatar Energy confirmara “daños considerables” tras el ataque con misiles iraníes contra el complejo, luego de que la Guardia Revolucionaria iraní ordenara evacuar la zona ante posibles contraataques.

QatarEnergy confirmó "daños considerables" en
QatarEnergy confirmó "daños considerables" en el complejo de gas natural licuado de Ras Laffan atacado por Irán (Europa Press)

Estos ataques se produjeron después de un bombardeo israelí a instalaciones gasísticas de Pars Sur, parte del mayor yacimiento de gas del mundo compartido entre Irán y Catar, y tras la advertencia del ejército iraní de que respondería a estas acciones.

Una vez finalizada la conversación entre los líderes de Francia y Qatar, el mandatario estadounidense advirtió que responderá militarmente si el régimen de Irán vuelve a atacar a las instalaciones de Qatar. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos “hará estallar masivamente la totalidad” del campo si se producen nuevas agresiones.

Por otra parte, aseguró que Israel no realizará nuevos bombardeos contra el yacimiento gasífero de South Pars, tras una jornada marcada por la escalada de tensión en el Golfo Pérsico y ataques a infraestructura energética.

Trump subrayó que Qatar “no estuvo de ninguna manera, forma o modo involucrado” en los ataques israelíes contra instalaciones iraníes y sostuvo que “lamentablemente, Irán no sabía esto” y atacó al país del Golfo de forma “injustificada e injusta”.

El pronunciamiento del inquilino de la Casa Blanca ocurrió luego de que misiles iraníes impactaran en territorio qatarí, específicamente en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, centro clave de la producción de GNL.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda mientras aborda el Air Force One para viajar a la Base Conjunta Andrews (REUTERS/Kylie Cooper)

“No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción por las implicaciones a largo plazo que tendrá en el futuro de Irán”, sostuvo Trump, aunque reconoció que no dudará en hacerlo si las instalaciones energéticas qataríes vuelven a ser blanco de ataques.

El Estrecho de Ormuz genera roces internacionales

Macron se refirió al paso de buques por la zona marítima y afirmó que cualquier despliegue militar en la zona cercana a Irán debe contar con respaldo político y técnico. En ese sentido, remarcó que no implicará la intervención francesa en operaciones de reapertura o liberación del estrecho de Ormuz.

Según medios de comunicación, tanto Francia como Grecia y Polonia rechazaron oficialmente sumarse a la misión naval propuesta por Estados Unidos y promovida por Donald Trump, cuyo objetivo es asegurar el tránsito marítimo en la región.

Macron enfatizó que Francia no es parte del conflicto y sostuvo que “nunca participará en operaciones de apertura o liberación del estrecho de Ormuz en el contexto actual”.

(Con información de EFE)

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