Benedetto opinó sobre la controvertida salida de Gago de Chivas: “Es enfermo por Boca y va a cumplir un sueño”

La salida de Fernando Gago como director técnico de Chivas de Guadalajara para pasar a Boca Juniors causó revuelo en México y Darío Benedetto, ex delantero del Xeneize, actualmente jugando en los Gallos Blancos de Querétaro, dio su opinión al respecto.

“Lo de Fernando es muy particular. Para nosotros, que somos hinchas enfermos de Boca, y aún más para él, que surgió de las inferiores del club, es muy importante tener la posibilidad de ser jugador y después de ser entrenador del equipo. Yo te puedo asegurar que es un sueño que él cumple el poder dirigir el equipo de dónde surgió, del cual es hincha y seguramente hará cosas importantes con el plantel que tiene”, opinó el Pipa en un testimonio a TV Azteca.

A la hora de comentar sus puntos de vista sobre una salida de Gago que generó enojo en el entorno de las Chivas (pagó la cláusula de rescisión para marcharse a Boca), Benedetto afirmó que entiende la postura del DT porque el club que lo fue a buscar es nada más ni nada menos que el Xeneize, que tiene como presidente al ídolo Juan Román Riquelme.

“Por un lado, lo entiendo y le deseo lo mejor. A ver, si lo hubiera venido a buscar otro equipo igual de importante, no creo que Gago se hubiera ido de Chivas, pero es Boca y eso para nosotros es un sueño poder estar ahí. Incluso, hay jugadores que no son seguidores de Boca y aun así deciden ir al equipo, porque lo que se vive ahí, no se vive en ningún otro lugar”, justificó el delantero.

El ex delantero del Xeneize habló desde México sobre el técnico argentino que acaba de dejar a Chivas

En cuanto a la personalidad de Gago dentro del vestuario y como compañero, el Pipa Benedetto calificó al ex mediocampista como “un perro verde” y destacó sus cualidades, tanto humanas como deportivas: “Era muy cariñoso, una excelente persona, un amigo para mí que me ha enseñado mucho dentro de la cancha”.

“Yo siempre digo que el mejor cinco con el que jugué en toda mi carrera fue él. Y lo voy a seguir diciendo porque todo el día, todo el tiempo, te enseñaba cosas dentro de la cancha. Aún así, rengo, como decimos nosotros, operado de dos veces de los tendones y las rodillas. Y él jugaba rengo, pero la calidad que él tenía. A veces yo resalto mucho que dentro de la cancha corre cualquiera, pero no juega cualquiera. Hay veces que hay que estar más rápido de la cabeza que del cuerpo. Y él, volaba de la cabeza. Era un técnico para nosotros dentro de la cancha. Por eso no me llama la atención como es ahora como entrenador”, analizó Benedetto, ex compañero de Pintita en Boca Juniors.

Por último, sobre cómo se manejan dentro del campo los equipos que orienta a Gago, Benedetto indicó: “Los ves y sabés que están trabajados, tienen movimientos preestablecidos dentro de la cancha. Son equipos que no hacen movimientos porque les sale hacer los movimientos, sino porque él los trabaja y eso se nota. Lo hace con Chivas, lo hizo con Aldosivi en Argentina y con Racing también. Y nada, quiero desearle lo mejor. Para mí fue un jugador muy importante que pasó en mi carrera y que me ha dado mucho”.

Se espera que Fernando Gago llegue a la Argentina a comienzos de la semana, firme su nuevo contrato en Boca Juniors y sea presentado oficialmente como DT. Su debut en el banco se produciría el sábado 19 de octubre, a las 19:10, en Victoria frente al Tigre de Sebastián Domínguez por la fecha 18 de la Liga Profesional.