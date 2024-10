El Challenger de Villa María entra en la recta final y cuatro argentinos van por las semifinales

Román Burruchaga sigue en carrera en el AAT Challenger Santander de Villa María. Este viernes irá por las semis del certamen ante el primer preclasificado, Federico Coria (Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT)

Los dos cuadros principales del AAT Challenger Santander edición Villa María van tomando forma. Este viernes, desde las 11:30, el dobles abrirá la acción con dos parejas buscando la final. El singles, por su parte, definirá las semifinales a partir de las 13, con cuatro tenistas locales sobre ocho disponibles. Por primera vez en la semana, el estadio principal del Sport Social Club albergará un encuentro de duplas. Será el que enfrente a los locales Hernán Casanova y Santiago Rodríguez Taverna con los brasileños y máximos preclasificados Orlando Luz y Marcelo Zormann.

No antes del mediodía, el main draw individual empezará a determinar a los cuatro mejores del certamen con Camilo Ugo Carabelli, que se medirá ante el carioca Pedro Sakamoto. El historial marca tres victorias en tres cotejos para de Río de Janeiro, siendo la última en 2020 ante un joven Camilo que se encontraba en la posición 410º del ranking ATP. “Es duro, creo que nunca le gané. Hace mucho que no juego contra él. Es un lindo partido. Me siento bien para afrontarlo y espero jugar bien como lo hice hoy”, confesó el jueves el bonaerense tras su victoria ante el joven paraguayo Daniel Vallejo.

El predio del Sport Social Club en el que se disputarán este viernes los cuartos de final del AAT Challenger Santander de Villa María (Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT)

A continuación, Juan Manuel Cerúndolo saltará a la pista para cumplir con una tarea que hasta ahora ningún argentino logró en la ciudad cordobesa: vencer a Matheus Pucinelli de Almeida. El brasileño, que viene de superar la clasificación y aún no cedió sets, está siendo un dolor de cabeza para los locales. Ya dejó en el camino a Juan Manuel La Serna, Alex Barrena, Francisco Comesaña y Luciano Ambrogi para instalarse en los cuartos de final. Este viernes buscará repetir ante el menor de los hermanos, que mostró un buen nivel en sus dos partidos y se posiciona como uno de los candidatos.

El último turno en dicha cancha será protagonizado por dos apellidos históricos del deporte nacional: Coria y Burruchaga. Federico, hermano de Guillermo, y Román, hijo de Jorge, despedirán la jornada con un enfrentamiento que promete y que además espera una gran asistencia con ayuda del feriado.

Federico Coria celebra su triunfo ante Facundo Mena que lo depositó en los cuartos de final del AAT Challenger Santander de Villa María (Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT)

En tanto, el Court 2 recibirá solamente dos partidos y serán apropiados mayormente por extranjeros. Luego del partido que enfrente al boliviano Hugo Dellien y al neerlandés Jesper de Jong, el entrerriano Gonzalo Villanueva disputará las semifinales del dobles junto a Sakamoto. Boris Arias y Federico Zeballos, los segundos sembrados del evento y compatriotas de Dellien, estarán del otro lado de la red.

Los tickets para lo que resta del certamen se pueden adquirir a través de Suticket.

Orden de juego del viernes

Cancha central, desde las 11.30

[1] O. Luz (BRA) / M. Zormann (BRA) vs H. Casanova (ARG) / S. Rodriguez Taverna (ARG)

[Alt] P. Sakamoto (BRA) vs [4] C. Ugo Carabelli (ARG) - No antes de las 13

[7] J. Cerundolo (ARG) vs [Q] M. Pucinelli De Almeida (BRA) - No antes de las 15.30

[1] F. Coria (ARG) vs [6] R. Burruchaga (ARG) - No antes de las 18.30

Cancha 2, desde las 16

[3] H. Dellien (BOL) vs [5] J. de Jong (NED)

P. Sakamoto (BRA) / G. Villanueva (ARG) vs [2] B. Arias (BOL) / F. Zeballos (BOL)