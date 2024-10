Una ex figura de la Fórmula 1 explicó qué debe pasar para que Colapinto firme con Sauber de cara a 2025

Juan Pablo Montoya tras ganar el Gran Premio de Mónaco de 2003 en la Fórmula 1 (Crédito AFP)

Un piloto sudamericano que conoce bien a Franco Colapinto es Juan Pablo Montoya, cuyo hijo, Sebastián, fue rival del argentino en la Fórmula 3. El ex corredor colombiano, de 49 años, fue figura de la Fórmula 1 en el primer lustro de los años 2000 y explicó qué debe pasar para que el argentino pueda correr en Sauber en 2025.

Cabe recordar que el año próximo Colapinto perderá su lugar como titular en Williams y los pilotos titulares serán Alex Albon y Carlos Sainz, que llegará desde Ferrari. Y la butaca de la escudería suiza es la que queda libre por el momento. “Lo complicado es que, si tú eres Sauber, ¿vas a tomar a alguien que lo puedes tener por dos años? Yo no creo”, arrancó Montoya en una entrevista con W Radio Colombia.

“Si Williams lo suelta del todo y le dicen ‘váyase’, y la prioridad la tiene Audi si se quiere quedar con él, y la segunda opción la tiene Williams, yo creo que lo harían, pero no creo que Williams deje que se vaya Colapinto, que Audi gaste la plata que necesita preparándolo y volviéndolo el piloto que necesita ser y que lo deje ir. Lo veo muy difícil”.

Franco Colapinto busca su continuidad como titular en la Máxima (Williams Racing)

“Ahí lo veo complicado. A no ser que fuera una cosa económica por detrás que uno no sepa, no veo dos equipos que no tienen mucho en común, no veo el motivo de poner a Colapinto, y hacer crecer a Colapinto a costa de que, cuando haga todo perfecto, se lo pueda llevar Williams. No tiene sentido”, insistió.

“A no ser que Williams pague el salario de Colapinto y pague todo lo de Colapinto, y que a Audi no le cueste. O que Williams pague por tener a Colapinto allá. Esa tendría que ser. Entonces ahí tienes que pensar lo que Williams está dispuesto a pagar y lo que Colapinto puede traer, contra lo que Bortoleto puede traer o contra lo que sería mantener a Bottas en el coche”, explicó.

“No creo que la parte comercial sea importante para Audi, porque la plata que gastaban en los coches de Le Mans, por ejemplo, es mucho más que los presupuestos de Fórmula 1. Entones, realmente ellos van a buscar al que necesiten y crean que a futuro les va a dar lo mejor que ellos necesiten”, agregó.

Sobrepaso histórico de Juan Pablo Montoya a Michael Schumacher en Brasil 2001

“Las tres opciones son buenas y entonces por eso es que realmente Audi no ha tomado la decisión. No tiene apuro en tomar la decisión porque ninguno de los tres tiene a donde ir, entonces por qué se van a matar ahora si necesitan tener el piloto definido creo que el 15 de noviembre, de pronto, para hacer el asiento para las pruebas de postemporada, pero antes del 15 de noviembre no hay motivo de firmar a nadie. Todo el mundo está haciendo presión y me imagino que internamente hay gente empujando para su lado”, concluyó.

Montoya, luego de ser campeón del CART (actual IndyCar) en 2000, debutó en la Máxima en 2001, también con Williams, en ese momento motorizado por BMW. En su tercera carrera, sorprendió al mundo con un sobrepaso exigido a Michael Schumacher, por entonces el hombre a batir con su Ferrari. Fue al llegar a la “S” de Senna, la primera curva del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en Brasil. El colombiano corrió 94 Grandes Premios, logró 7 victorias. También corrió con McLaren y estuvo en la Máxima hasta 2006.

Colapinto se destacó en sus primeras tres carreras y en la segunda de ella ya pudo sumar puntos al ser octavo en Azerbaiyán. En su debut terminó en el 12º puesto y en Singapur acarició otra cosecha de unidades al ser undécimo en una competencia en la que hizo una largada de antología, dado que arrancó decimosegundo y pasó la primera curva en la novena colocación.

Con 21 años es el piloto más joven de todo el staff de titulares y en caso de que no consiga una butaca para el venidero ejercicio seguirá ligado a Williams, donde será piloto de reserva, hará 6.000 kilómetros de prueba en un auto de dos temporadas atrás y trabajará en el desarrollo del coche que se vendrá en 2026, con un nuevo cambio reglamentario en la Máxima.