Mano a mano con Fernando Batista: la estrategia para enfrentar a Argentina y el sueño de llevar a Venezuela al Mundial

El "Bocha" Batista busca lograr una histórica clasificación de Venezuela al Mundial (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La selección argentina y su par de Venezuela se enfrentarán esta tarde por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. El partido se desarrollará en el estadio Monumental de Maturín. Allí, se volverán a ver las caras Lionel Scaloni y Fernando Batista, quienes compartieron durante mucho tiempo los pasillos del predio de la AFA en Ezeiza, cuando el Bocha se encargaba de las juveniles Sub-20 y Sub-23, y tenía relación directa con el entrenador de Pujato.

“Uno puede conocer al entrenador rival, pero cada partido es diferente. Argentina sabe la actualidad de Venezuela, no sólo por las eliminatorias, sino porque hicimos un gran Copa América y por este motivo, nos van a respetar muchísimo”, reconoce el Bocha que durante su paso por Argentina, vio crecer a futbolistas hoy consagrados en la Mayor.

“De los que me ha tocado dirigir, tanto el Cuti Romero como Lisandro Martínez ya demostraban jerarquía y personalidad para llegar lejos. Además, Nicolás González y Alexis Mac Allister eran jugadores que yo veía en los torneos juveniles y luego los entrené a diario y supe que tenían un techo bien lejos. Puse mi granito de arena eligiéndolos y dándoles la posibilidad de que jueguen en la Selección, pero todo el camino es de ellos y del entrenador Scaloni que confió”, se sincera.

En noviembre de 2021, el Bocha Batista dejó su puesto en las selecciones juveniles para sumarse al cuerpo técnico de José Pekerman en Venezuela. Al mismo tiempo, se hizo cargo del Sub-21 en el Torneo Maurice Revello disputado en 2022, donde finalizó subcampeón tras perder 2-1 contra Francia. El 10 de marzo de 2023, fue oficializado como DT de la Mayor tras la salida de Pekerman. En la última Copa América, la Vinotinto logró una histórica actuación en fase de grupos, donde ganó los tres partidos. Sin embargo, en los cuartos de final perdió ante Canadá por penales.

Batista llegó junto a Pekerman a Venezuela y tras la salida de este quedó a cargo de la Vinotinto

“Estoy donde quiero estar, muy feliz, muy cómodo, agradecido a la Federación Venezolana por haber confiado en mí y estoy subido en ese barco para lograr ese sueño de llegar al Mundial por primera vez en su historia”, asegura desde Venezuela.

En un mano a mano con Infobae, y en la antesala del cruce con la Albiceleste, el Bocha Batista se refirió, entre otra cosas, a las bajas sensibles que sufrió de cara a un partido especial para él. Además, hizo un balance de estos dos años en el cargo, apuntó contra “los oportunistas” que lanzan críticas por la última derrota contra Bolivia, contó las veces que observó el triunfo de Colombia frente a Argentina y la impresión que le generó el Cuti Romero cuando lo vio por primera vez en Belgrano de Córdoba.

- ¿Cómo te encontrás hoy como entrenador de la selección de Venezuela tras dos años de ocupar el cargo?

- Me encuentro muy bien porque estoy en el lugar donde quiero estar, atrás de un proceso y de un proyecto. Pero no sólo abarca una selección Mayor en la cual me toca ser el responsable, sino también en las juveniles. En estos dos años, fuimos cosechando cosas importantes, no sólo lo que tiene que ver con unas Eliminatorias estando en una buena zona de torneo, sino en juveniles que han logrado cosas buenas. La idea es seguir el proyecto, haciendo crecer al fútbol juvenil venezolano y mejorar día a día para ser cada vez mejor a nivel individual y trasladárselos a los jugadores.

- ¿Este seleccionado venezolano hoy se encuentra al nivel que pretendes o algo faltar para llegar a lo que pretendes?

- Como entrenador uno siempre quiere más. Desde los amistosos que empezamos a trabajar, previo al inicio de las Eliminatorias, hemos crecido mucho como grupo y con un equipo que tiene mucho carácter, que trata de jugar de igual a igual en todos lados. Lógicamente, a veces se puede, y otras no, porque el rival juega también. Me quedo con ese crecimiento que día a día va teniendo el equipo. Obviamente, siempre hay cosas para mejorar desde el juego, y momentos donde tenemos que definir los partidos y no lo pudimos hacer. Es un equipo y todos los equipos del mundo tienen cosas para mejorar. Hay muchas cosas buenas, que fuimos haciendo en estos años que debemos mantener.

- ¿Qué objetivo te planteaste cuando asumiste el cargo?

- Primero, formar un buen grupo. Después, formar un gran equipo que crea en lo que vos le decís. Todo eso en la parte deportiva. Luego, mejorar día a día a cada jugador del plantel a nivel individual y grupal. El objetivo final es llevar a la selección de Venezuela a disputar un mundial por primera vez. Es un gran reto que me puse cuando asumí el cargo de entrenador.

Dando instrucciones al costado del campo de juego durante el choque entre Venezuela y Uruguay por las Eliminatorias (Foto Federico Parra / AFP)

- ¿Qué fibra tuviste que tocar para que se la crean los jugadores venezolanos?

- Primero, respetar a todos. Segundo, creernos que no somos menos que nadie. Tampoco pensar que somos más que el resto. La idea es tener ese equilibrio justo para competir y salir a enfrentar a cualquier selección desde el minuto cero. Siempre pensando que podemos estar a la altura para ser competitivo, porque jugadores tenemos y de buena calidad humana, que también es importante para formar un grupo ¿no?

- ¿Será un partido especial para vos por enfrentar a la selección de tu país?

- Sí. Desde que terminó la pasada doble fecha de Eliminatorias empecé a trabajar y a jugar el próximo partido, y justo es con Argentina. El condicionante es que uno es argentino. Pero nosotros somos profesionales y tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones. El primero que quiere que gane Venezuela soy yo porque estoy a cargo del equipo. Hoy me debo a Venezuela y soy el primero que quiere sacar un resultado positivo contra Argentina.

- Se generó mucho revuelo en Venezuela debido a la planificación que llevaste a cabo para enfrentar a Bolivia en la altura. ¿Qué alternativas de organización hubo en ese país?

- Estábamos muy tranquilos en el sentido de lo que pensamos para disputar un partido que no es habitual a 4200 metros en el alto. Cuando vos preparás esta clase de partidos, con mucha preparación, ya que estando en la Copa América empezamos a trabajar sobre eso, tenés dos posibilidades, y esto fue hablado con los médicos del plantel. La primera posibilidad era juntarte entre 20 y 25 días antes del encuentro para aclimatarse y trabajar en un sitio con altura. Eso se hace muy difícil, porque a los futbolistas los tenés tres días antes de cada partido. La otra posibilidad era mediante medicación y varias cosas a través de la medicina para tratar de sufrir lo menos posible la altura y llegar sobre la hora del partido. Nosotros optamos por el plan de llegar sobre la hora, que es lo hace muchísimas selecciones, y no fuimos los únicos. Se planteó el tema y se generó un problema porque Venezuela de tantos partidos que ha jugado en la altura, una sola vez ha ganado al hacer una preparación previa. Pero siempre con el diario del lunes es más fácil opinar.

- Producto de esa planificación recibiste críticas de Cesar Farías y de Rafael Dudamel, que opinó sobre tu trabajo. ¿Cómo tomaste esas críticas?

- Como digo siempre, hay oportunistas que aparecen cuando surgen estas situaciones. Me hago cargo como entrenador de la opción que tomamos de ir sobre la hora y no ha salido bien. Pero no creo que haya sido la altura, sino que no hicimos un buen partido, y Bolivia nos superó. Siempre aparecen esos oportunistas que esperan una caída para salir a hablar, ya que en dos años de trabajo perdimos dos partidos, uno con Colombia y el otro día ante Bolivia. Algunos esperan que aparezca una derrota como ésta para salir a hablar pero estamos tranquilos, porque tomamos esa opción y nos hicimos cargo para mirar hacia adelante.

- Hiciste una amplia citación de jugadores para la doble fecha de eliminatorias. ¿Por qué convocaste a casi 40 futbolistas?

- En realidad es una situación que empecé a trabajar estando en el proyecto de selecciones argentinas cuando estaba con Lionel Scaloni. Esto lo hago con Ricardo Valiño, a cargo de las selecciones juveniles. Armamos una lista grande también para la Sub-20 que se prepara para el Sudamericano del año próximo con la intención de tener la posibilidad de que los clubes cedan a sus jugadores para entrenar y hacer partidos. La realidad es qué de esa lista algunos van a venir conmigo y otros estarán entrenando a la par de nosotros en distintos horarios. La idea es ver futbolistas, pero no voy a contar con todos los citados. Es un tema de preparación y logística, y trabajaré en conjunto con el entrenador de la Sub-20.

"Bocha" Batista le dio una identidad al combinado venezolano y busca clasificarlo por primera vez a la Copa del Mundo (Foto REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

- Para enfrentar a Argentina perdés a varias de tus figuras como Miguel Navarro, Cristian Cásseres y Jesús Quintero. ¿Cómo repercutirán estas bajas sensibles de cara al armado del equipo?

- Sí. Tenemos jugadores que son muy importantes en el equipo. Se nos lastimó la rodilla Joel Graterol, además de Cásseres, Navarro y Quintero. Son jugadores muy importantes, pero sabemos que Argentina tiene bajas sensibles y el resto de las selecciones también. Tengo mucha confianza en el plantel y en los jugadores que fuimos citando. Y a los que les toqué reemplazar a los lesionados, no tengo dudas de que van a estar a la altura para hacer un buen partido contra Argentina.

- ¿Cuántas veces has visto el partido que le hizo Colombia en Barranquilla a la Argentina para armar una estrategia parecida y aprovechar sus debilidades?

- Lo he visto varias veces. Pero como entrenador, no sólo ese encuentro contra Colombia, sino el de Chile y los de la Copa América. Cuando uno es entrenador, analiza partidos del rival que va a enfrentar de local y de visitante. Especialmente, qué sistemas utilizó. Con esa información, la idea es armar la mejor estrategia para poder lastimar en los lugares que tal vez puede sufrir el rival.

- ¿Te cambia la planificación de un partido contra Argentina con Messi en cancha o sin él?

- Lógicamente que sí, estamos hablando del mejor jugador del mundo, y juega para Argentina. Además, de todo lo que representa Messi dentro de un campo. Porque no sólo desde lo futbolístico, sino desde la motivación a nivel de sus compañeros lo que genera que este dentro del campo. También, podría ser una motivación para el rival, sabiendo que vas a enfrentar a un equipo que viene de ser campeón del mundo, con el mejor jugador del mundo. Tomaremos todos los recaudos posibles para que Lionel no se sienta cómodo dentro del campo de juego.

- ¿Por dónde pasará la clave del partido?

- Creo que en la mitad de la cancha, donde habrá mucha fricción. Después, en los detalles de concentración desde nuestro lado cuando jugas contra un rival que tiene mucha jerarquía. Nosotros tenemos nuestra jerarquía y creo que será un partido de mucha fricción en el mediocampo. Ninguno de los dos equipos intentará que el rival juegue.

- ¿Al conocer un poco a Scaloni como entrenador, es un poco más fácil para vos pensar un poco el partido en base a sus debilidades y fortalezas?

- No, no. Uno lo conoce a él y a los integrantes del cuerpo técnico, pero hace un tiempo que la selección argentina viene con un gran nivel y lógicamente tenés que tomar todos los recaudos. Uno puede conocer a cualquier entrenador, pero cada partido es diferente. Argentina sabe la actualidad de Venezuela, no sólo en las Eliminatorias, sino que hizo un gran Copa América, y nos van a respetar muchísimo.

Una foto de Fernando Batista de la época en la que dirigía a la selección preolímpica de Argentina, en febrero de 2020 (REUTERS/Luisa González)

- ¿Cómo manejas la ansiedad de ir a un mundial?

- La manejo con mucha tranquilidad, sabiendo que es muy largo el camino todavía. Recién se va a terminar la primera rueda y quedarán 30 puntos en juego. Hemos empezado muy bien, y durante ese camino que falta vas a tener buenos y malos partidos, vas a sufrir y a estar bien. Lo más importante no es para mí, sino para la gente que debe quedarse tranquila y seremos nosotros los que competimos y tenemos los pies sobre la tierra. Sabemos que contamos con un gran plantel para competir hasta el final. Porque considero que en el grupo que estamos nosotros para pelear por un lugar se va a definir recién después de junio de 2025. Así que tenemos que tener mucha tranquilidad y los pies sobre la tierra. Ir paso a paso, sabiendo que cada partido es una final, pero no determina nada en estos momentos.

- ¿Sacaste la cuenta de cuantos puntos necesitan para ir a un Mundial?

- Uno saca cuentas en base a cómo se dieron las Eliminatorias pasadas, pero hay matices que son diferentes. Para el próximo Mundial, se agregan dos cupos más; ojalá podamos sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Hoy, lo más importante son los tres puntos que vamos a jugar contra Argentina. Esos puntos nos dará la confianza como equipo. Luego, puede ser que con 19, 20, 21 puntos clasifiques. Ojalá que vayamos sumando en las Eliminatorias para lograr el puntaje ideal que necesitamos.

- Llegaste a Venezuela para acompañar a José Pekerman que era el director técnico. Él se fue y asumiste vos. ¿Por qué decidiste quedarte?

- Lo mismo que cuando tomé la decisión de venir a trabajar con José y dejé la selección argentina, sabiendo que teníamos un reto importante por delante: clasificar a Venezuela por primera vez a un Mundial y poder jugar unas Eliminatorias. Cuando hubo un problema con José, él se bajó del proyecto, y me dieron la confianza desde la Federación Venezolana de Fútbol para que no se caiga el proyecto. El presidente Jorge Giménez me dijo: “Confío en el proyecto, no pudo ser con José, pero quiero que sea con vos”. Y yo estoy muy agradecido a su confianza.

- ¿Cómo hiciste el cambio de entrenar juveniles a pasar hacerlo a mayores, y de otro país?

- Uno se prepara para ser entrenador y saber que en cualquier momento te toca dirigir juveniles o una selección Mayor. A mí me tocó ese cambio, pero porque yo en mi preparación quería ir de menos a más. En Argentina confiaron en mí para hacerme cargo de la Sub-23 y ahí ya no son juveniles, sino profesionales, y la mayoría son de elite porque juegan en los mejores equipos del mundo. Entonces, esa experiencia que me dio jugar un Preolímpico en Argentina y disputar los Juegos Olímpicos de Tokio con jugadores consagrados y de primer nivel, en distintos clubes del mundo, hizo que el cambio no existiera. Al contrario, es como que uno ya venía con una experiencia.

- ¿Por qué son tan pretendidos los argentinos en las selecciones sudamericanas como Marcelo Bielsa, Néstor Lorenzo, Ricardo Gareca, Gustavo Alfaro y vos?

- Es un orgullo para mí estar dentro de ese grupo de argentinos y poder ser uno de los entrenadores que quiere llevar a una selección a un mundial. Nosotros cómo entrenadores somos muy competitivos. A veces pareciera que en algunos lados no te quieren, pero te van a buscar. Y creo que tiene que ver con qué somos competitivos y venimos de un país donde el deporte número 1 es el fútbol. Lo empezamos a mamar y a competir desde chiquito. Somos muy pasionales y nos preparamos para el fútbol. Por eso es que hay tantos entrenadores argentinos en las diferentes selecciones de Sudamérica.

- ¿Fuiste preparando y moldeando a muchos futbolistas que hoy son consagrados en la selección argentina. Alguno te sorprendió más que otro cuando los tenías en las juveniles?

- Cuando me tocó dirigir esas juveniles con chicos de 18, 19 años, estaban terminando de consolidarse. De los que me ha tocado dirigir, tanto el Cuti Romero como Lisandro Martínez ya demostraban jerarquía y personalidad para llegar lejos. Además, Nicolás González, Alexis Mac Allister eran jugadores que yo veía en los torneos juveniles y luego los entrené a diario y supe que tenían un techo bien lejos. Por eso, es todo lo que han logrado hasta ahora. Lógicamente, puse mi granito de arena eligiéndolos y dándoles la posibilidad de que jueguen en la Selección, pero todo el camino es de ellos y del entrenador actual Scaloni, que confió en ellos. Pero por lo menos, uno se siente parte por haber puesto su granito de arena para elegirlos.

- ¿Qué impresión te dejó cuando viste por primera vez al Cuti Romero en Belgrano?

- Me sorprendió bastante. A Cristian lo fui a ver por primera vez en un partido de quinta división de Belgrano contra Tigre. Pero jugaba de volante central, no de marcador central, como lo hace ahora. Me sorprendió su personalidad, la garra y la fuerza que tiene para lo que es hoy. Fue creciendo muchísimo, y la verdad es que está dentro de los mejores centrales del mundo. Y en selección argentina es de los mejores centrales que ha tenido en su historia.

- Por suerte, no lo vas enfrentar este jueves porque está suspendido

- (Risas) Sí, sí, es una baja importante para la selección argentina, y para el esquema del entrenador Scaloni, que no juegue Cuti al igual que el Dibu Martínez Pero nosotros también tenemos alguna baja, y en este caso que no juegue Romero es una baja sensible para Argentina.