La emoción de Federer, el homenaje de Cristiano Ronaldo y el pedido de Kyrgios: las reacciones del deporte tras el retiro de Nadal

Roger Federer y Rafa Nadal compartieron una de las rivalidades más emblemáticas del tenis mundial. Se enfrentaron en 40 ocasiones a lo largo de más de dos décadas como figuras del circuito ATP, pero más allá de eso, el suizo y el español forjaron una amistad fuera de las canchas que continúa hasta hoy.

Es por eso que después que Nadal anunció su retiro, el tenista suizo que es una leyenda le dejó un sentido mensaje en la publicación de Instagram donde publicó el video con su discurso. “¡Qué carrera, Rafa! Siempre esperé que este día no llegara nunca. Gracias por estos recuerdos inolvidables y por todos tus increíbles logros en el deporte que amamos. Ha sido un honor absoluto”, fue lo que escribió el ganador de 20 títulos de Grand Slam.

Sus duelos, que se produjeron en diferentes torneos y sobre distintas superficies, dejó un saldo de 24 victorias a favor de Nadal y 16 triunfos para Federer. La irrupción del mallorquín en el circuito profesional fue un punto de inflexión que frenó el dominio del suizo, quien en ese momento ejercía un control casi absoluto sobre el tenis mundial.

A pesar de la intensa rivalidad en la cancha, la relación entre ambos tenistas evolucionó hacia una amistad que se hizo evidente en momentos significativos, como fue la emotiva despedida de Federer del tenis profesional, donde ambos rompieron en lágrimas con las manos entrelazadas. Tan estrecha es su relación que Roger fue uno de los primeros en dejarle un mensaje al español tras el anuncio.

El mensaje de Federer a Nadal tras anunciar su retiro

Más allá de Federer, y de otros tenistas que lo saludaron como el propio Andy Roddick, y sus compañeros del equipo español, otro de los saludos que llamó la atención fue el que le escribió Cristiano Ronaldo. “Rafa ¡Qué carrera tan increíble tuviste! Tu dedicación, pasión e increíble talento inspiraron a millones en todo el mundo. Fue un honor ser testigo de tu trayectoria y poder llamarte amigo. ¡Felicidades por tu asombrosa carrera! ¡Disfruta del retiro!”, comentó el futbolista portugués.

Por su parte, el ex tenista Nicholas Kyrgios, conocido por sus polémicas en el circuito, se pronunció en las redes sociales con un pedido especial para Nadal. “Rafa no te retires, que quiero jugar contigo una última vez”, dijo el australiano. Y minutos más tarde, agregó: “Maldita sea. He tenido pesadillas que me han despertado pensando en Rafa. Voy a extrañarlos. Era alguien para quien solía prepararme. Era una motivación, supongo que una inspiración. Es verdad, la gente saca lo mejor de ti. Tú eras una de esas personas. Maldita sea…”.

Además de recibir mensajes de despedida en las redes de los cuatros Grand Slam, el club de sus amores también lo homenajeó con una carta. “Ante el anuncio de Rafa Nadal sobre su retirada del tenis como jugador profesional después de la Copa Davis que disputará con España en noviembre de 2024, el Real Madrid CF, su presidente y su Junta Directiva quieren mostrar su admiración y su cariño a una de las más grandes leyendas del deporte español y del deporte mundial de todos los tiempos”, publicó el Merengue.

Para nosotros y para todo el madridismo es y será siempre un orgullo que un mito como Rafa Nadal represente a nuestro club como socio de honor del Real Madrid...”, sumó la Casa Blanca tras el adiós de Nadal, al que todavía le resta una última función en lo que será el Final 8 de la Copa Davis donde jugará con España en Málaga.

