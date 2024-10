El emotivo recibimiento de los futbolistas de Ecuador a Gustavo Alfaro antes del empate ante Paraguay

Los jugadores de Ecuador fueron a recibir a su ex DT Gustavo Alfaro

En el marco de la novena fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Ecuador recibió a Paraguay en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito en un duelo marcado por la presencia de los técnicos argentinos en ambas selecciones: Sebastián Beccacece en la Albirroja y Gustavo Alfaro en el Tri.

El actual DT de la selección guaraní y ex técnico de Ecuador tuvo un emotivo recibimiento momentos antes del pitido inicial: todos sus ex dirigidos se acercaron al banco de suplentes visitante para saludarlo y darle un cálido abrazo.

Los jugadores de la selección ecuatoriana, encabezados por el goleador Enner Valencia, tuvieron el gesto de saludar a Lechuga y demostrar el apego que mantienen por el entrenador que los hizo tocar el cielo con las manos al clasificar con holgura para el Mundial de Qatar 2022 y quedar a un paso de clasificarse a octavos de final en la cita ecuménica.

A su vez, el ex entrenador de Boca también guarda un cariño grande por la Tricolor y lo hizo notar sin temor. Antes del encuentro entre Ecuador-Paraguay abrió su corazón en conferencia de prensa: “Gracias a los jugadores, fundamentalmente, por toda esa hermosa vivencia que me hicieron pasar y que para mí está acá (se señaló el corazón). Lo voy a llevar hasta el final de mis días, y hoy tengo gracias a Dios una nieta para contarle el día de mañana que su abuelo tuvo un lugar en el mundo donde fue feliz. Y ojalá que tenga otro, donde él pueda ser tan feliz como lo fue en Ecuador. Volver para mí es difícil, es muy fuerte”, afirmó con lágrimas en los ojos.

“Fue muy fuerte lo que vivimos acá y no puedo olvidar esa noche que empatamos con Argentina en el Estadio de Barcelona (Eliminatorias), no olvido cuando caminaba en Quito y la gente te regalaba elogios bien sentidos, no puedo olvidarme el dolor que uno tenía en el viaje de vuelta, el aplauso que daba la gente de Ecuador, porque nos eliminaban del Mundial; pero la gente se sintió dignamente representada”, agregó.

Las lágrimas de Gustavo Alfaro al recordar su paso como entrenador de Ecuador

“Pero más allá de lo que pase, el resultado no va a cambiar absolutamente nada -logró un empate sin goles-. El afecto que Ecuador generó en mí va a ser para siempre. Y mientras yo viva, siempre va a ser una felicidad muy grande volver acá”, finalizó el DT.

Gustavo Alfaro asumió el reto de dirigir Paraguay luego de la salida de Guillermo Barros Schelotto y Daniel Garnero. Lechuga venía de entrenar a la selección de Costa Rica, con la que realizó un papel más que digno, ya que a pesar de no acceder a los cuartos de final logró conseguir un histórico empate por 0-0 ante Brasil y una victoria contundente ante Paraguay por 2-1.

Su comienzo en la Albirroja fue más que aprobado ya que en sus dos primeros partidos debió enfrentarse a Uruguay y Brasil respectivamente. Contra los charrúas logró un empate sin goles en el estadio Centenario. Mientras que frente a la Verdeamarela dio el batacazo y consiguió tres puntos clave en la lucha por la clasificación al Mundial 2026: en el estadio Defensores del Chaco le ganó al pentacampeón por 1-0. Ahora, resistió en la altura de Quito.

El objetivo de Gustavo Alfaro es volver a llevar a Paraguay a un Mundial tras su última presencia en Sudáfrica 2010, en donde el conjunto sudamericano alcanzó los cuartos de final y fue eliminado por España, que luego fue campeón.