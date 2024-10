Gustavo Alfaro lloró en la conferencia al recordar su paso por Ecuador: “Mi nieta sabrá que su abuelo fue feliz”

Las lágrimas de Gustavo Alfaro al recordar su paso como entrenador de Ecuador

Este jueves, Ecuador recibirá a Paraguay por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. En la previa al encuentro, el entrenador Gustavo Alfaro, hoy responsable del elenco guaraní, recordó su paso a mando del Tri al que logró clasificar al Mundial de Qatar 2022. El argentino recordó lo bien que lo trataron y se quebró en la conferencia de prensa.

“Gracias a Ecuador. Gracias a los jugadores fundamentalmente, por toda esa hermosa vivencia que me hicieron pasar y que para mí está acá (se señaló el corazón). Lo voy a llevar hasta el final de mis días, y hoy tengo gracias a Dios una nieta para contarle el día de mañana que su abuelo tuvo un lugar en el mundo donde fue feliz. Y ojalá que tenga otro, donde él pueda ser tan feliz como lo fue en Ecuador. Volver para mí es difícil, es muy fuerte”, afirmó con lágrimas Lechuga.

“Fue muy fuerte lo que vivimos acá y no puedo olvidar de esa noche que empatamos con Argentina en el Estadio de Barcelona (Eliminatorias), no olvido cuando caminaba en Quito y la gente te regalaba elogios bien sentidos, no puedo olvidarme con el dolor que uno tenía en el viaje de vuelta el aplauso que daba la gente de Ecuador, porque nos eliminaban del Mundial, pero la gente se sintió dignamente representado”, agregó.

“Hoy acá está hablando Gustavo Alfaro persona, se fue el entrenador de Paraguay. Volveré a tratar de ser el DT de Paraguay porque sé que me necesitan y tenemos un objetivo muy grande. Pero más allá de lo que pase, el resultado no va a cambiar absolutamente nada. El afecto que Ecuador generó en mí, va a ser para siempre. Y mientras yo viva, siempre va a ser una felicidad muy grande volver acá”, agregó.

Los paraguayos llegan entonados tras vencer a Brasil en la última fecha (AP Foto/Jorge Sáenz)

Sobre el duelo ante el Ecuador de otro argentino, Sebastián Beccacece, sostuvo: “Es un partido que va a demandar una exigencia alta, tenemos que pensar cómo empezar y cómo terminar. Va a ser cerrado y muy disputado, salvo alguna eventualidad. Con la altura no hemos tenido problemas hasta el momento. Consultamos a algunos expertos en la materia antes de venir algunos días antes.

“Yo quería recuperar el ADN del fútbol paraguayo que lo llevó a buenos lugares. Hay muy buenos chicos paraguayos con buen potencial, soy una persona que debe oportunidades. Esta selección de Paraguay tiene cosas de los anteriores entrenadores, ahora también tiene mis cosas. Entendemos que tenemos capacidad y calidad”, aseveró el estratega de 62 años.

Paraguay viene de lograr un triunfo histórico ante Brasil 1-0 en Asunción y hoy es séptimo en la tabla, en zona de repechaje. En tanto que Ecuador marcha cuarto. Los seis primeros clasificarán de forma directa a la Copa del Mundo de 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Alfaro condujo al seleccionado ecuatoriano entre mediados de 2020 y luego del último Mundial dejó su cargo. Luego un año en el que condujo a Costa Rica, asumió hace dos meses como seleccionador de Paraguay y buscará lograr que la Albirroja retorne a un certamen ecuménico luego de 16 años tras su participación en Sudáfrica 2010, donde bajo las órdenes de otro argentino, Gerardo Martino, alcanzaron los cuartos de final y fueron eliminados por España, que luego fue campeón mundial.