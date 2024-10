El desafiante posteo de la jueza turca que fue suspendida tras la filtración de un supuesto video sexual con un dirigente

Elif Karaarslan se mostró firme sobre su inocencia y amenazó a los funcionarios con su palabras en Instagram

Después de confirmada su suspensión de forma indefinida por parte de la Asociación de Fútbol de Turquía (TFF), Elif Karaarslan, árbitra de 24 años, dejó una frase en sus redes sociales respecto a la situación que está viviendo a partir de la filtración del video sexual del que presuntamente participa y en el que también aparecería Orhan Erdemir, un antiguo funcionario de la FIFA e inspector del arbitraje en la liga local, que también fue apartado de su puesto e inhabilitado.

“¡Si te arrojan a los lobos, un día volverás como el líder de la manada!”, escribió en sus redes retando a los altos mandatarios del fútbol turco. Desde el lado de Elif negaron rotundamente todas las acusaciones y su protagonismo en el material que se filtró. Las palabras que posteó en su cuenta de Instagram estuvieron acompañadas por el mensaje de un seguidor en formo de apoyo: “Todo esto pasará pronto. Solo tienes que aguantar un rato. Viaja a algún lugar durante una o dos semanas y, cuando regreses, la gente estará obsesionada con otra cosa”.

El posteo de Elif Karaarslan sobre la situación que está viviendo (@Elif Karaarslan)

Al mismo tiempo, también mediante las redes sociales, Karaarslan expresó cuáles serán sus próximos movimientos y aseguró que iniciará una disputa legal contra la TFF por la sanción impuesta sobre su persona, alegando que apelará dicho dictamen e intentará volver a los terrenos de juego cuanto antes. “Me espera un largo camino legal, pero lo superaré de la forma más fuerte y contundente. Espero contar con todo su apoyo y amor en este proceso. Llorar, gritar y estar triste no son cosas que yo haría. No soy así. Defenderé mi causa hasta el final. Soy solo una de las muchas que están siendo perjudicadas. Espero ser la última”.

“Hay un video que se intenta asociar conmigo, pero no tiene nada que ver conmigo y la calidad de la imagen es extremadamente mala. No soy la persona que aparece en el vídeo y el hecho de que me enfrente a una acusación tan grave es un atentado contra el honor de una mujer”, dijo la árbitra en la reunión que mantuvo ante la Junta de Arbitraje, según aseguró el medio local OrduHayat.

Orhan Erdemir, el hombre implicado en la polémica, con Elif Karaarslan

Por su parte y siguiendo los dichos de la árbitra, su abogado aseveró que el material no es real y que fue modificado mediante inteligencia artificial. Alega que este fue creado con malas intenciones y que las imágenes son poco claras para acusar a Elif. “Se publicó en las redes sociales un video montado, que no era el original y fue creado enteramente mediante inteligencia artificial a partir de la cuenta de otra persona en las redes sociales, y no tiene ninguna relación con mi cliente de ninguna manera. Cuando se examina el video queda muy claro que la imagen no es clara y que las partes de la relación fueron editadas completamente por ordenador”.

El otro implicado en la polémica es Orhan Erdemir, quien fue árbitro internacional entre 1999 y 2002 y dirigió más de 100 partidos en la liga, para luego ser el inspector de los réferis en la Superliga de Turquía durante los últimos años. “Mi honor en mi familia, en mi círculo social y en la comunidad arbitral ha quedado destruido. Además de mis pérdidas económicas, el daño emocional que he sufrido es indescriptible”, confirmó el ex funcionario de la FIFA en una charla recopilada por el diario The Sun.

El juez de 61 años de edad no desmintió el video, pero aseguró que comenzó a circular sin su consentimiento y que su reputación fue injustamente comprometida, lo que lleva a que su carrera profesional se vio completamente afectada. El informe expuesto por parte de la Asociación de Fútbol de Turquía sigue firme con la decisión tomada por la que ambos están suspendidos: la resolución se dio por unanimidad.