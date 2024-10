Decisión tomada tras la suspensión a Chiquito Romero: Boca Juniors definió quién atajará en los próximos partidos

Leandro Brey y Chiquito Romero pelean por el arco de Boca Juniors

Sergio Romero purgó las dos fechas de suspensión impuestas por el Consejo de Fútbol luego de haber increpado a algunos plateístas que lo insultaron tras la derrota en el Superclásico y está en condiciones de reaparecer en el arco de Boca Juniors. Sin embargo, si hubo un futbolista que se destacó durante su ausencia (caída ante Belgrano en Córdoba y victoria ante Argentinos Juniors en la Bombonera) fue Leandro Brey, quien parece haber tomado envión para quedarse con la titularidad.

Según pudo averiguar Infobae, llegó el momento de Brey. Mientras Mariano Herrón planificó una minipretemporada con dobles turnos y concentración en los siguientes tres días, la idea del Consejo es que el juvenil de 22 años siga teniendo rodaje de acá hasta fin de año, a pesar de que Chiquito bien podría retomar rodaje. El ex Los Andes fue la figura boquense contra el Pirata y evitó que la derrota fuera más abultada. Y frente al Bicho soportó los embates del rival, hizo levantar a la gente y se ganó reiteradas ovaciones.

Ahora bien, todavía no está definido si Herrón continuará como DT tras la Fecha FIFA (no habrá fútbol local este fin de semana) o si finalmente Juan Román Riquelme avanzará por Fernando Gago de acá al fin de semana, lo que genera nuevos interrogantes. Pintita fue compañero de Romero durante varios años en la selección argentina y, por caso, ganaron juntos los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y fueron subcampeones mundiales en Brasil 2014.

Claro que realidad futbolística mata amistad en el fútbol de elite, aunque el hipotético entrenador xeneize seguramente estará al tanto de la delicada situación del ex Manchester United y deberá contemplar el pensamiento de la directiva si se hace cargo. ¿Los siguientes compromisos? Sábado 19 de octubre ante Tigre en Victoria (19:15) por Liga Profesional y miércoles 23/10 contra Gimnasia La Plata en cancha de Newell’s por los cuartos de final de la Copa Argentina (21:10).

Brey viene de tener dos muy buenas actuaciones ante Belgrano y Argentinos Juniors (Fotobaires)

Al experimentado arquero de 37 años lo sancionaron con dos encuentros por haber increpado a los hinchas que lo insultaban en la Platea Baja tras la derrota en el Superclásico contra River. En el Consejo de Fútbol quedaron muy disgustados por la reacción de Chiquito, quien pidió disculpas públicas a los hinchas y lo hizo de forma privada con los responsables de la directiva. “Fue un papelón”, lo calificaron desde Ezeiza. Así, la puerta quedó abierta para Leandro Brey.

La solidez debajo de los tres palos es un rasgo que se vio dentro y fuera de la cancha. A más de uno le llamó la atención la contención que Brey intentó darle a Chiquito Romero en medio de los insultos con los plateístas, aunque eso no sorprendió a su círculo íntimo y quienes frecuentan el Boca Predio. Con 22 años recién cumplidos, tiene un buen recorrido en uno de los clubes más importantes del continente y también en torneos internacionales con las juveniles de la Selección.

“Parece una persona más grande, no parece que tuviera 20 años”, lo elogió Juan Román Riquelme en una ocasión. Brey debutó inesperadamente ante Always Ready por la Libertadores 2022 tras una lesión de Agustín Rossi. Apenas un tiempo le bastó para exhibir credenciales de gran arquero, en un duelo en el que no fue exigido. Luego sumó otra valla invicta con 18 minutos ante Racing tras la baja de Javier García en Liga Profesional y recién sufrió su primer tanto en el triunfo 2-1 ante San Lorenzo. Contra Nacional en Potosí, por la actual Sudamericana, mantuvo la valla invicta y fue figura en el empate sin goles. Se mostró en buena forma en la victoria contra Newell’s en Rosario (3-1) y también en el 3-2 frente al Ciclón.

Quizás su único lunar desde que es profesional fue el tanto que le convirtió Jaminton Capaz de tiro libre en el choque contra Rosario Central en la Bombonera (triunfo 2-1 en el que reemplazó sobre el final al lesionado Chiquito Romero). Pero en la última acción del partido le sacó el empate a Marco Ruben. Su última presentación fue en octavos de Copa Argentina ante Talleres, donde se lució con un penal atajado en la tanda (y convirtió el suyo). Brey lleva diez partidos disputados (siete completos) y recibió solo 8 goles.

La directiva cree que es el momento de Leandro Brey en el arco de Boca

“Sin dudas va camino a ser el dueño del arco. Es un arquerazo y va a estar en Boca muchísimos años. Es un chico muy serio. Cuando lo trajimos de Los Andes nadie lo conocía; tiene todo para crecer en este club”, fue lo que manifestó Riquelme al poco tiempo de que Boca lo fichara. El Consejo de Fútbol tiene plena confianza en que Brey traerá muchas satisfacciones en el corto, mediano y largo plazo. Por ese motivo le firmaron un extenso contrato de cinco años que acabará recién en diciembre de 2027.

Brey es calificado por muchos como el arquero del futuro. Javier Mascherano le concedió la titularidad en el Preolímpico Sub 23 de Venezuela disputado a principios de año y luego lo citó para los Juegos Olímpicos de París (fue suplente de Gerónimo Rulli, uno de los tres mayores del plantel). Sabido es que los entrenadores de las juveniles permanecen en constante contacto con Lionel Scaloni, que está llevando a cabo un recambio en la Mayor.

En la órbita del líder de la Scaloneta ya no está Franco Armani y sí se mantienen los campeones del mundo Emiliano Martínez y Rulli (ambos con 32 años). En el radar además están Juan Musso (30) y Walter Benítez como principales alternativas (los dos convocados en esta fecha de Eliminatorias por la sanción contra Dibu). Entre los goleros jóvenes, Brey es uno de los principales apuntados para ser fogueado y, sin quemar etapas, incluirlo de a poco en la celeste y blanca.