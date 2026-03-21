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Duelo argentino en el Masters 1000 de Miami: Francisco Cerúndolo enfrenta a Thiago Tirante y Tomás Etcheverry sale a escena

El mejor tenista nacional del ranking se mide ante el platense en un cruce destacado, mientras el jugador de La Plata afronta su compromiso de segunda ronda ante el belga Zizou Bergs. Hora y cómo ver los partidos en vivo

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Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante
Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante se enfrentan en un cruce nacional en el Masters 1000 de Miami, con Tomás Etcheverry también en acción

Francisco Cerúndolo pondrá en marcha su participación en el segundo Masters 1000 de la temporada, el Miami Open, que se disputa sobre las canchas duras del Hard Rock Stadium, donde enfrentará a su compatriota Thiago Tirante en el debut. Además, será el turno de Tomás Etcheverry con el belga Zizou Bergs. Toda la acción podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+.

El mayor de los hermanos Cerúndolo, actual número 19 del ranking ATP Tour y mejor argentino del escalafón, se presenta en un torneo que le sienta cómodo. En cuatro participaciones, firmó destacadas actuaciones: en su estreno en 2022 alcanzó las semifinales, instancia en la que logró victorias de peso ante el italiano Jannik Sinner y el estadounidense Frances Tiafoe. Además, fue cuartofinalista en 2023 y 2025.

El porteño de 27 años, que suma cuatro títulos en el ATP Tour -el más reciente en febrero, cuando se consagró campeón del Argentina Open tras imponerse en la final al italoargentino Luciano Darderi (18°)-, atraviesa un momento competitivo sólido. Con más de 150 triunfos en el circuito, tuvo un destacado paso por Oceanía al alcanzar los octavos de final del Australian Open, instancia en la que cayó ante el alemán Alexander Zverev (4°).

Luego, su recorrido en Indian Wells se detuvo en la tercera ronda tras la derrota frente al británico Jack Draper (26°). Ahora, buscará reencontrarse con la victoria antes del inicio de la gira europea sobre polvo de ladrillo, cuyo punto culminante será el segundo Grand Slam de la temporada en Roland Garros.

Cerúndolo se entrenó en las canchas del Hard Rock Stadium con una particular elección: lució la camiseta de la selección argentina de fútbol con el nombre de Lionel Messi en la espalda y el número 19, el mismo que utilizó el capitán albiceleste en el Mundial de Alemania 2006. Su rival será Thiago Tirante (81°), quien había quedado a un paso de ingresar al cuadro principal tras caer en la segunda ronda de la clasificación frente al español Martín Landaluce (151°), aunque finalmente accedió como lucky loser.

En su estreno, el platense se impuso en un exigente encuentro ante el francés Valentin Royer (69°) por 7-5, 6-7 (9) y 7-6 (5), luego de 3 horas y 15 minutos de juego.

El único antecedente entre ambos en el circuito ATP Tour favorece a Tirante, quien se impuso en el polvo de ladrillo del ATP 500 de Río de Janeiro 2026. El encuentro está programado para el cuarto turno de la cancha 7, cerca de las 18:00 (hora argentina).

Tomás Etcheverry se mide ante
Tomás Etcheverry se mide ante Zizou Bergs en su presentación en el Masters 1000 de Miami

Las malas condiciones climáticas en Miami alteraron la agenda de Tomás Etcheverry (39°), quien debía disputar su partido de segunda ronda frente al belga Zizou Bergs (45°), vencedor del local Jenson Brooksby (42°). El único antecedente entre ambos se dio en Winston-Salem 2024, con triunfo del europeo.

El encuentro quedó reprogramado para este sábado en el primer turno de la cancha 7, no antes de las 12:00.

Además, se espera por la presencia del italiano Jannik Sinner (2°), reciente campeón de Indian Wells, ante el bosnio Damir Dzumhur (76°).

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