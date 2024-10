El AAT Challenger de Villa María pone primera con un martes recargado

El Sports Social Club de Villa María se prepara para el inicio de la actividad del cuadro principal del AAT Challenger Santander (Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT)

Todo listo para un martes movido en el AAT Challenger Santander edición Villa María, después de lo que fue un lunes caótico por la suspensión de toda la actividad por lluvia. En consecuencia, el menú será extenso y contará con un total de 14 partidos, entre la última ronda de la clasificación y la primera del cuadro principal.

La acción en el Sport Social Club iniciará a las 10, con los últimos seis duelos de la qualy, y la abrirán cuatro tenistas argentinos y dos brasileños. En el estadio principal, que tiene capacidad para más de mil espectadores, se enfrentarán Lautaro Midón y Joao Reis Da Silva. El correntino, de 20 años, viene de positivas semanas en Asunción, donde se realizaron dos torneos consecutivos de categoría 15K. En el primero se consagró campeón tras vencer a su compatriota Franco Egea y, días más tarde, alcanzó la final nuevamente.

Posteriormente, en ese mismo court, se disputará uno de los duelos más atractivos de dicha instancia: Genaro Olivieri vs. Rodrigo Pacheco Méndez. El argentino, que llegó a la tercera ronda de Roland Garros en 2023, y el mexicano, ex número 1 del ranking ITF Junior, lucharán por una plaza al main draw, en lo que expone la dureza y la calidad de los jugadores que integran los cuadros de los torneos en el país.

El mexicano Rodrigo Pacheco Méndez buscará ingresar al main draw del AAT Challenger Santander de Villa María este martes cuando se enfrente al argentino Genaro Olivieri. Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT.

En la cancha 2, los encuentros que corresponden a la qualy significarán el aperitivo de una programación de alto calibre con cuatro representantes albicelestes que se medirán entre sí. Además de buscar seguir en carrera en el certamen cordobés, el más importante que organiza la Asociación Argentina de Tenis, los duelos de la qualy, Gonzalo Villanueva vs. Valerio Aboián y Nicolás Kicker vs. Guido Justo, dejarán la pista caliente para la ronda de 32 que comenzará no antes de las 13, en un court que puede albergar hasta 400 espectadores.

En tanto, el único local en la tercera pista en importancia -las otras cuatro se utilizan para los entrenamientos de los jugadores- será Alex Barrena. El bonaerense, que ingresó al main draw por la baja de Mariano Kestelboim a pocas horas de su debut, chocará con el brasileño Matheus Picinello de Almeida, quien parte como cuarto preclasificado. Otros dos verdeamarelos cerrarán la mañana, cuando Mateus Alves u Orlando Luz saquen el último pasaje para los 16º del challenger.

Juan Manuel Cerúndolo, que días atrás se consagró en Antofagasta, será uno de los grandes protagonistas de la primera ronda del AAT Challenger Santander en el Sport Social Club de Villa María.

La actividad del cuadro principal, no antes de las 13

La agenda grande en court central la abrirá Juan Bautista Torres ante el neerlandés Jesper De Jong; Juan Ignacio Lóndero, quien se espera convoque a una multitud por jugar en su provincia natal, y el brasileño Pedro Sakamoto (285º, del ranking ATP) saldrán a la cancha por un lugar en octavos de final en el segundo turno; y la actividad la cerrarán otros dos argentinos: Juan Manuel Cerúndolo, ganador del Challenger de Antofagasta una semana atrás, iniciará su participación ante Juan Pablo Ficovich. La entrada al predio será libre y gratuita hasta el miércoles, cuando se disputarán cuatro de los ocho partidos de octavos de final. Los tickets para las jornadas restantes se podrán adquirir a través de Suticket.

En la segunda cancha, los duelos entre Federico Gómez (ARG) y Álvaro Guillén Meza (ECU), Daniel Vallejo (PAR) y Gonzalo Bueno (PER) y Camilo Ugo Carabelli (ARG) y Renzo Olivo (ARG) definirán a tres de los mejores 16 de la competencia. En tanto que Murkel Dellien (BOL) vs. Tristan Boyer (USA) y Hadi Habib (LBN) y Felipe Meligeni Alves (BRA) serán los protagonistas de la Cancha 3, en sus duelos de primera ronda.

