Cuatro argentinos van por las semifinales en el Challenger de Buenos Aires

Federico Coria en el Challenger de Buenos Aires

El Challenger de Buenos Aires, sin lugar a dudas, se ganó su lugar en el calendario del corazón de la gente que cumple el ritual de acudir al coqueto Racket Club de Palermo, del que toma su impronta, y va colmando sus tribunas. Fanáticos del tenis, amantes de los deportes, famosos de la farándula, familiares y amigos de los jugadores terminan por darle un marco especial a este torneo que tendrá, en esta edición, a cuatro argentinos como protagonistas de la ronda de cuartos de final y a un semifinalista asegurado.

Las victorias de Camilo Ugo Carabelli y Juan Bautista Torres, en la jornada del miércoles, garantizaron a un tenista local en la jornada del sábado, que, en caso de que Federico Coria avance a la misma instancia, pondrá a un argentino en la definición.

El cuarto jugador blanquiceleste será Francisco Comesaña, segundo preclasificado del torneo, quien derrotó en un partido cerrado a Dmitry Popko, el kazajo que a comienzos de año cumplió una buena gira por el país y representó al suyo en la serie de Copa Davis en Rosario.

“El partido fue bastante difícil, no tuve sensaciones. A veces sentía que no podía acelerar la pelota, en otras que no sentía mucho la derecha, no estuve sacando bien, pero me apoyé en mi equipo y en la gente, que me dieron confianza”, comentó el Tiburón, contento por el triunfo, pero dubitativo respecto a su desempeño. Y analizó en el mismo sentido: “Creo que el año que estoy teniendo es bastante bueno, pero fueron solo dos semanas con seis partidos en total, pero hay mucho por mejorar. El circuito está durísimo y lo estamos viendo acá, esta semana, que los partidos son todos muy difíciles, a nadie le sobra nada”.

Comesaña es una de las esperanzas del tenis argentino, por eso importan los objetivos que vaya intercalando en su carrera. “Entre mis objetivos hasta fin de año está terminar jugando la mayor cantidad de torneos que pueda y poder entrar directo al Australia Open, pero eso va a depender de mi nivel en estas últimas semanas que quedan del año”, cerró el marplatense hincha de Aldosivi.

Su rival en la búsqueda de las semifinales será el peruano Juan Pablo Varillas, quien derrotó en set corridos a Román Burruchaga. “Creo que me mantuve firme de principio a fin, jugué a un gran nivel y es algo que estoy buscando desde el inicio del año. En líneas generales fue un partido excelente”, justificó su victoria y su pase a cuartos de final.

Otro argentino que, lamentablemente, quedó eliminado este jueves fue Andrea Collarini. El neerlandés Jesper de Jong logró imponerse en set corridos.

Justamente, el europeo es otro de los nombres convocantes que suman al atractivo de un torneo preocupado por el medio ambiente y que moviliza no sólo mucho público, sino también actividades promocionales de sponsors, carros de comida y vehículos de transporte, es por eso que existe el compromiso del certamen porteño de continuar sumando acciones sustentables y “se medirá el consumo energético y la huella de carbono generada por traslados y estadía de jugadores, todo lo que rodea y esté vinculado al torneo”, comentó la directora María Gabriela Larrosa, hija de Omar, el recordado campeón del Mundo del ‘78.

Con entradas agotadas para viernes, sábado y domingo, éste será el programa de cuartos de final.

11:00 hs.: (4)Camilo Ugo Carabelli (ARG)-(wc)Juan Bautista Torres

A continuación: (1)Federico Coria (ARG)- (7)Gustavo Heide (BRA)

14:30 hs.: (3)Hugo Dellien (BOL)- (5)Jesper de Jong (NED)

16:30 hs.: (2)Francisco Comesaña (ARG)-Juan Pablo Varillas (PER)

Resultados de octavos de final del jueves

(2)Francisco Comesaña (ARG) a Dmitry Popko (KAZ), por 7-6(4) y 7-6(7).

(3)Hugo Dellien (BOL) a Felipe Meligeni Alves (BRA), por 6-3 y 6-4.

(5)Jesper de Jong (NED) a Andrea Collarini (ARG), por 6-4 y 6-3.

Juan Pablo Varillas (PER) a (6)Román Andrés Burruchaga (ARG), por 6-1 y 6-3.