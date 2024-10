De ser citado a último momento a marcar el gol del pasaje a la final del Mundial de futsal: Kevin Arrieta, el héroe de la Selección

Gol De Argentina Para El 3-2 A Francia

“Yo renuncié no por calentura, sino por edad. Tengo 27 y sabía que al siguiente Mundial con 31 era muy difícil. Sentí que debía renunciar, como quedé afuera, preferí dejarle el espacio a otros chicos”, remarcó Kevin Arrieta sobre su historia con la selección argentina. Ahora, tras haber colgado la camiseta albiceleste y después de meterse por la ventana del Copa del Mundo, fue el autor del gol de la victoria por 3 a 2 sobre Francia. A la reivindicación del ala le queda un solo escalón: Brasil, en el duelo clave a partir del domingo a las 12 del mediodía.

Arrieta se había quedado afuera de la convocatoria final para el Mundial de Uzbekistán por decisión de Matías Lucuix y su historia con el seleccionado y la ilusión de disputar la Copa del Mundo estaban tomando caminos separados. Peroel cuento dio un rotundo giro de 180°: tuvo que ser llamado de urgencia para integrar la delegación del combinado nacional. Andrés Geraghty sufrió una desafortunada lesión muscular que lo privó de ser parte del certamen y el nacido en Boca fue el elegido para ocupar su lugar.

“Ni bien recibí el llamado no fue agradable, por el motivo de que un compañero se quedaba afuera por lesión. Pero vine con mucho ilusión y tranquilo, sabía que había confianza en mí”, explicó el jugador en diálogo con Pelota Dividida. A lo que agregó: “Es mi primer Mundial y entrar por la ventana es algo inexplicable, una sensación hermosa. Es una competencia muy grande, sabía que tenía que estar tranquilo”.

Kevin Arrieta, el autor del gol de la clasificación para Argentina frente a Francia

Arrieta pasó por las Inferiores de Racing, pero llegó a Primera de la mano del futsal de Boca. Después de su debut en el año 2016, dio el paso a Europa con el Feldi Eboli de Italia. Aunque el futbolista quiso volver a suelo nacional y seguir vistiendo la camiseta albiceleste. Después de dos años con Ferro Carril del Oeste, partió a España para ponerse la camiseta del Servigroup Peñíscola. A pesar de un breve paso por Barracas Central en la temporada 2023/24, volvió al Viejo Continente para jugar con el Nitida Alzira.

Su trayectoria a nivel de clubes fue sobresaliente, pero ahora está al borde de tocar el cielo con las manos con Argentina. A pesar de los siete goles marcados a lo largo de todo el Mundial, en las semifinales contra Francia fue el autor de un doblete para sellar su clasificación. Y, sin importar de que haya ingresado en el último momento a la lista de convocados, el platel de Matías Lucuix demostró una vez más por qué está en su tercera final mundialista seguida, ya que Arrieta fue el encargado de patear el tiro castigo a falta de cuatro minutos para el final.

“Sabíamos que si llegaban a la sexta falta iba a patear yo. Ellos pusieron toda la confianza en mi y yo todo lo que tenía que hacer era meterla en los tres palos. Gracias a ellos que me dieron la confianza y la seguridad fue más fácil”, declaró Kevin frente a los micrófonos post partido. A su vez, explicó cuáles son sus pilares fundamentales en su trayectoria: “Se me viene mi familia a la cabeza, que es mi sostén. Caer arrodillado es una sensación hermosa. Al lograr el gol del triunfo se me viene mi familia, que es la que me apoya y me acompaña siempre. Faltan unos días nomas para volver a reencontrarme con ellos”.

El equipo de la selección argentina que venció a Francia e irá contra Brasil en la final del Mundial de Futsal

La práctica hace al maestro. En su debut mundialista, Arrieta también se despachó con un doblete en la victoria por 7 a 1 contra Ucrania. Allí, uno de los gritos sagrados también fue desde el tiro de castigo, con el respaldo en sus hombros de todos sus compañeros. “Me gusta jugar con presión, cuando cobran la sexta falta la pedí, me sentía con confianza”, aclaró en su momento. Además, contó las intimidades de Matías Lucuix y sus consejos sobre los secretos a la hora de patear: “Mati me aconsejó sobre dónde patear. Me dio un consejo de la pierna del arquero rival. Cuando uno es zurdo hacen una caída baja a la derecha, si es derecho caen hacia la izquierda. Si yo abría el pie, iba a ir el arquero ahí. Yo crucé y entró limpio porque el arquero se iba a mover”.

Después de semanas en las que el ala había dado un paso al costado de los colores albicelestes y se había convertido en un hincha más, el número trece se transformó en una pieza clave para el armado de técnico. Entó en el último segundo y entonó el grito sagrado para clasificar a la final contra Brasil y dejar afuera a Francia, con todo lo que eso conlleva. Ahora, solo le falta poner la frutilla del pastel para consagrar la historia de reivindicación entre la bandera de Argentina y el jugador que volvió de la renuncia: Kevin Arrieta.