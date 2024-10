“Desastre total” y “humillación: las despiadadas críticas a Simeone tras la goleada al Atlético de Madrid en Champions

La prensa española caratuló este partido como uno de los peores en la era de Diego Simeone en el Atlético (REUTERS/Pedro Nunes)

Atlético Madrid revivió sus peores pesadillas en su visita a una ciudad, más precisamente a un estadio en el que perdió la final de la Champions League hace una década. A diferencia de ese 1-4 ante Real Madrid en el Da Luz, Benfica cerró su valla y dominó de principio a fin a un equipo desconocido para golearlo 4-0 ante la mirada de Diego Simeone y cosechar su segundo triunfo en igualdad de presentaciones en la Liga de Campeones de la mano de Ángel Di María, uno de los protagonistas de aquella definición con la Casa Blanca en 2014.

Las repercusiones de la prensa española llegaron con duras críticas dirigidas al entrenador del Colchonero, que tomó la controvertida decisión de sacar a tres emblemas en el entretiempo: Antoine Griezmann, Koke y Rodrigo De Paul. El periodista del periódico local Marca, Pablo Egea, caratuló la actuación colectiva como un “desastre total” y así tituló la nota de los puntajes de cada jugador: “No se salva nadie de una imagen vergonzosa”. El DT se llevó un 4, puntaje más bajo junto a varios futbolistas, porque empeoró al equipo con las modificaciones en lo que definió como “uno de los peores partidos de la era Simeone”, que está a cargo desde diciembre de 2011.

La reportera del diario AS, Patricia Cazón, recordó el viejo antecedente del Atleti, en el que estuvo a pocos minutos de acariciar la gloria ante su eterno rival: “Otra noche negra que sumar a las de 2014″. En su nota, indicó que el reducto lisboeta volvió a “pisotearlo” en una “completa pesadilla”, que terminó en “humillación”.

A esto se sumó la opinión del cronista Alberto Barrero por las “incomprensibles decisiones” del Cholo, debido a sus tres cambios en el entretiempo y el ingreso de un joven como Javi Serrano, quien no pudo encontrar un destino para salir a préstamo en esta temporada. Solo disputó 138 minutos con esta camiseta en toda su carrera y no jugaba un partido de la Champions League con este equipo desde 2021, siendo aquella vez cuando sumó más minutos (15) viniendo del banco (0-2 vs. Liverpool): “Como mínimo, desconcertante”.

* El resumen de la goleada de Benfica al Atlético Madrid

Ese Atlético “absurdo”, que ya perdía 1-0 por el gol de Kerem Akturkoglu, provocó el penal anotado por Angel Di María en el primer cuarto de hora del complemento. “Di María y Da Luz... ¿qué podía salir mal para el Atlético? Han pasado diez años, pocos supervivientes, pero hay heridas que no se curan nunca”, firmó Isaac Suárez en Marca. Y Barbero remató: “Los Rojiblancos decidieron que jugar a domicilio equivale a jugar al trote”.

La salida de Julián Álvarez a los 14 minutos de la segunda parte mereció un párrafo parte porque el ex hombre del Manchester City “anda como alma en pena”, según describió Alberto Barrero. Solo convirtió dos goles en 10 encuentros. Además, Suárez manifestó que las salidas de Koke, Griezmann y De Paul “pusieron cara al horror de la primera parte que milagrosamente acabó sólo 1-0″ y escribió que el equipo fue una “sombra” del que permanece invicto en La Liga de España: “Hasta se quedó corto el 4-0″.

Además, el periodista Javier Gómara tampocó se ahorró críticas al armado dispuesto por el entrenador: “El conjunto lisboeta pasó por encima del madrileño en una vergonzosa actuación de los de Simeone”. Los goles de Alexander Bah y Orkun Kokcu terminaron de sentenciar el trámite: “Fiesta en Da Luz, funeral en los 2.000 atléticos desplazados. E impotencia en el banquillo”.

Atlético Madrid buscará la recuperación este domingo ante Real Sociedad en San Sebastián desde las 16 por la fecha 9 del campeonato español y, a partir de esa fecha, habrá un receso por fecha FIFA de dos semanas. Actualmente, ocupa el cuarto lugar con 16 puntos gracias a sus cuatro victorias y cuatro empates y se encuentra a 5 unidades del líder, Barcelona.

