Una herencia llena de expectativa: el hijo de Zlatan Ibrahimovic fue convocado por primera vez en Suecia

Zlatan y Maximilian Ibrahimovic, juntos compartiendo su pasión

Son muchos los casos de herederos en el fútbol mundial. Jugadores que recibieron la pasión y el talento de sus padres; y conformaron carreras brillantes en diversos sectores del planeta. Peter y Kasper Schmeichel en Dinamarca, Juan Ramón Verón y Juan Sebastián Verón en Argentina, Lilian y Marcus Thuram en Francia o Césare y Paolo Maldini en Italia son algunos ejemplos que se dieron a lo largo de la historia. Y en las últimas horas el seleccionado de Suecia se sumó a la extensa lista que le permitirá al joven Maximilian Ibrahimovic, hijo de la leyenda con pasado en el Barcelona, Inter, Juventus y PSG (entre otros equipos) ha sido convocado por primera vez para las juveniles del combinado escandinavo.

El joven delantero ha sido incluido en la nómina de la Sub 18 el conjunto nórdico para disputar la próxima semana dos amistosos contra Japón y uno contra Estados Unidos. “Lo llevo siguiendo desde hace un año. Empezó a jugar más y más con el equipo Sub 18 del Milan. Luego ha progresado y lo ha hecho bien”, dijo en declaraciones brindadas al diario Expressen el entrenador sueco Andreas Pettersson.

El goleador juega actualmente en el equipo Sub 20 del Rossonero, con el que ha marcado cuatro tantos en sus últimas seis presentaciones. En este sentido, el estratega de las juveniles suecas resaltó la capacidad para colocarse en zonas de gol y para aprovechar sus ocasiones. Naturalmente, deberá tener una gran personalidad para llevar el apellido de quien es considerado el mejor jugador en la historia del fútbol sueco. Además, en la convocatoria de la Sub 18 figura también John Mellberg, hijo del ex capitán de la Selección mayor, Olof Mellberg, que jugó entre otros equipos en el Racing de Santander, el Aston Villa y el Villarreal.

Cabe señalar que Zlatan se unió a RedBird Capital Partners como socio operativo y ejerce como asesor principal de los dueños del AC Milan. El ex goleador, de 42 años, anunció su retiro del fútbol al cierre de la temporada pasada, poniendo fin a su carrera en el conjunto italiano, tras haber jugado también en Manchester United, Paris Saint Germain, Juventus, Inter de Milán, Barcelona y Los Ángeles Galaxy.

El hijo de Zlatan firmó su primer contrato profesional con el AC Milan

Como socio operativo, Ibrahimovic colabora con su equipo de inversión global y apoya la cartera de inversiones de la empresa en los ámbitos del deporte, los medios de comunicación y el entretenimiento. “Estoy muy agradecido de unirme tanto a RedBird como al AC Milan en estas importantes e influyentes funciones”, dijo en su presentación. “Estoy deseando contribuir a sus actividades de inversión a través de sus participaciones deportivas, mediáticas y de entretenimiento”, subrayó. Y una de sus primeras medidas se basó en que su hijo firmara su primer contrato profesional con el club.

En el Rossonero desempeñará el cargo de asesor principal de los dueños del club, liderados por RedBird, y tiene un papel activo en todas las operaciones deportivas y empresariales. Su mandato también incluye el desarrollo de jugadores y la promoción de la marca global del club. “Mi amor por los rossoneri nunca morirá, y la oportunidad de formar parte de su futuro de una manera significativa es algo con lo que sólo podía soñar”, conpletó.