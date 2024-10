Faustino Oro no alcanzó su objetivo en el Iberoamericano de Ajedrez, pero exhibió pruebas de su gran talento

Faustino Oro y su padre, Alejandro, durante un descanso en el certamen

El talentoso niño argentino Faustino Oro, que el próximo 14 de octubre cumplirá 11 años, participó del X Campeonato Iberoamericano de Ajedrez, que se disputó en Linares, donde no consiguió el objetivo de lograr su primera norma de gran maestro, pero no desentonó en su labor frente al tablero. Tras igualar, con negras (Apertura Ruy López en 43 jugadas) en la novena y última jornada frente al mejor ajedrecista del historial español, Francisco “Paco” Vallejo, de 42 años y N°77 del mundo, cerró su actuación con 6 puntos, producto de 4 victorias, 4 empates y una derrota, que lo ubicó en el 13° lugar de la tabla general y le permitió aumentar su ranking en 7 puntos. Su Elo (sistema de puntuación en ajedrez) trepó a los 2441 puntos y es uno de los Top15 de Argentina.

“Jugar por la mañana es un poco difícil para los ajedrecistas; me tocó llevar las blancas y Faustino me planteó la variante Berlinesa, un sistema sólido, por lo que creí que lo más conveniente era llegar a un final donde generalmente los niños no lo dominan tanto porque su punto fuerte es la táctica”, así le contó a Infobae el rival de Faustino, el gran maestro Paco Vallejo, cinco veces campeón español, campeón mundial Sub 18, en 2000, y que en las dos últimas décadas fue Top20 del mundo de los escaques y trebejos. Y completó: “La partida fue pareja, él quedó un poquito inferior en la apertura, pero aguantó bien y también el final, que lo jugó con paciencia y rapidez. Yo no tuve chances de victoria”.

Más adelante de la conversación, Vallejo, nacido en Es Castell, un municipio de las Islas Baleares, ubicado al este de Menorca, y que logró el título de gran maestro a los 16 años (el más joven de España), en 1999, brindó su visión sobre el futuro de prodigio argentino en el mundo del ajedrez. “Sin dudas posee un gran potencial, pero hoy en día hay tantos niños y tanta gente con talento que resulta muy difícil saber quiénes de ellos van a llegar. Pero, sí creo, que Faustino tiene un potencial brutal”.

Faustino y Vallejo analizando el juego

El objetivo de Faustino Oro para esta dura competencia, que organizó la Federación Iberoamericana de Ajedrez (FIBDA) con 118 jugadores -trece de ellos con el título de gran maestro-, de 23 naciones, y que se disputó en los salones del hotel Aníbal de esa ciudad andaluza -sitio emblemático del historial de este juego, conocido como el “Wimbledon del Ajedrez”- bajo sistema suizo (se enfrentaban en cada jornada jugadores con igual o similar puntaje) a 9 ruedas, era alcanzar su primera norma (performance) de gran maestro. Ya que para la homologación del título por parte de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas) son necesarias tres actuaciones. La dificultad mayor, para la joven estrella argentina, además de ganar las partidas, obviamente, radicaba en la suerte del fixture. Es decir, no sólo debía vencer a sus rivales, sino que los mismos debían tener un ranking mayor. El Elo de Faustino al comienzo de la prueba era de 2434 puntos.

Faustino tuvo un gran arranque con dos victorias frente a rivales inferiores: en la 1ª y 2ª rueda derrotó al español Germán Maldonado Mena (Elo 2123) y el venezolano Samid Eduardo Scalona Landi (Elo 2305). Luego en la 3ª igualó con Paolo Ladrón de Guevara (España, Elo 2371) -que lo superaba en el ranking- pero a continuación sumó, en la 4ª y 5ª rueda, respectivamente, dos empates con jugadores inferiores: el salvadoreño Héctor Leyva (Elo 2296) y el mexicano Miguel Palma Villanueva (Elo 2266). En la sexta volvió a la victoria ante el costarricense Emmanuel Jiménez García (Elo 2352).

Recién en la 7ª rueda tuvo la oportunidad de enfrentarse a un gran maestro, al venezolano, bajo bandera española, Eduardo Iturrizaga (Elo 2577), campeón de España y N°11 del ranking local. Desde la apertura del juego, con negras, Faustino intentó forzar una posición para alcanzar un mayor contra juego, pero el rival no lo perdonó y lo venció en 36 jugadas y casi tres horas de partida. Así Faustino Oro, de 10 años, dejaba un invicto de 26 partidas sin caídas, en ritmo de ajedrez clásico o pensado. Su última derrota había sido en el III Open de Menorca ante el cubano Fernández Guillen, el pasado 6 de abril.

Sin posibilidades de conseguir el sueño de la norma para gran maestro, Fausti, Chessi o Messi del ajedrez, como lo bautizó la prensa europea, jugó sus dos últimas partidas con gran afán por el triunfo. En la 8ª lo logró; se impuso ante el local Eric Sos Andreu (Elo 2359), y en la 9ª y última le igualó al primer preclasificado de la competencia, el español Paco Vallejo (Elo 2657). Así, el pequeño Faustino Oro con su actuación sumó 7 puntos al ranking, ahora es de 2441, y cumplió una performance de 2492 puntos, apenas inferior a lo exigido por la reglamentación (2500) para la norma de gran maestro.

La partida con Paco Vallejo

El X Campeonato Iberoamericano, que repartió 20 mil euros en premios, de los cuales 3500 corresponden al ganador, consagró campeón al argentino, ahora bajo bandera española, Alan Pichot con 7,5 puntos, escoltado por el español, Daniel García Ramos y el colombiano, Santiago Avila Pavas, con 7. El mismo puntaje alcanzó el brasileño Alexander Fier. En 2022, otro argentino, Sandro Mareco fue vencedor de este torneo Iberoamericano.

Ahora, Faustino Oro -el niño que logró la plusmarca mundial al convertirse en el ajedrecista que a más temprana edad alcanzó el título de maestro internacional, a los 10 años, 8 meses y 16 días, el pasado 30 de junio- tendrá un breve descanso y, a partir del 12 de octubre participará del campeonato de España por equipos “División de Honor” que se jugará en Melilla. Faustino que representará al Club Magic de Extremadura (con su participación marcará un nuevo récord de precocidad entre los participantes) formará parte del equipo por el que pasaron figuras como Carlsen -con 13 años-, Caruana, Karjakin, Aronian y Pichot. Luego, en noviembre regresará al país y jugará la final del 99° Campeonato Argentino de Ajedrez, desde el 25 de noviembre. Y, como cierre del año viajará a Nueva York para jugar -junto a la élite del ajedrez- los Campeonatos Mundiales Blitz y Rápido. Su participación, al igual que la de otro niño argentino, Ilan Schnaider fue producto de una invitación por parte del presidente de la FIDE, el ruso Arkady Dvorkovich, que tramitó la Federación Argentina de Ajedrez (FADA).

Crédito de las imágenes: FEDA (Federación Española de Ajedrez)