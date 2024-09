Revelaron detalles de la boda de Gina, la hija de Michael Schumacher: el especial pedido para cuidar al ex piloto y quién no fue invitado

Se filtraron detalles del casamiento de Gina

La hija de la leyenda de la Fórmula 1 Michael Schumacher, Gina Maria, de 27 años, se casó con su pareja de largo tiempo Iain Bethke, en una ceremonia emotiva en la villa de vacaciones de la familia en Mallorca. A pesar de la celebración y la alegría del evento, hubo un notable ausente: Willi Weber, el antiguo representante de Schumacher.

El evento, celebrado en medio de las altas temperaturas veraniegas de la isla española, fue exclusivamente para familiares y amigos cercanos, según reportaron medios alemanes como Bild y DPA. Gina y su novio llevan siete años juntos y se comprometieron en el verano de 2023. Para la ocasión, Gina lució un vestido blanco estilo boho, mientras que Iain optó por un clásico traje negro.

El ex director y manager de Michael Schumacher de 82 años, quien supo tener una estrecha relación con la familia Schumacher durante los años del piloto en actividad, no fue invitado a la boda de Gina. Weber era una figura constante en la vida de Michael y también manejaba la carrera de su hermano, Ralf Schumacher, sin embargo admitió a Bild que nunca le llegó la invitación y compartió sus pensamientos sobre la relación actual con la familia Schumacher.

“La boda de Gina me trae recuerdos”, comentó Weber. “Desafortunadamente, pienso en mis éxitos con Michael, nuestros objetivos y victorias. Recuerdo a Michael tal como era. Probablemente no nos volveremos a ver”, añadió con cierta melancolía.

Weber explicó que, incluso si hubiera sido invitado, no habría podido asistir debido a problemas de salud: “No me invitaron, no habría asistido a la boda incluso si me hubieran invitado. Mi salud no es buena en este momento, no quería volar a Mallorca”. El ex manager también expresó sus buenos deseos para la pareja: “Le deseo lo mejor y espero que haya encontrado al hombre adecuado, eso siempre es importante. Después de todo, es un juego, pero espero que todo vaya bien y que ella esté feliz”.

El hermano de Schumacher y su pareja en la ceremonia

Weber, además, reflexionó sobre su relación con Michael Schumacher y el impacto emocional que tuvo su accidente en 2013. “Michael era uno de mis mejores amigos, como ningún otro chico que haya tenido”, comentó y agregó: “Nadie sabe qué está pasando con él hoy, así que no quiero hacer más comentarios. Desde el accidente de Michael, yo tampoco he querido hablar con Gina. Sufrí bastante por su accidente, durante tres años, eso es suficiente”.

Además, Weber se culpó a sí mismo por no haber reaccionado a tiempo después del accidente de Schumacher y explicó por qué cree que quedó fuera del círculo íntimo de la familia: “Fue mi culpa no haber visitado a Michael después del accidente y estar a su lado, porque pensé que los informes de los periodistas eran exagerados. Pensé que sería mejor esperar unos días y todo estaría bien, pero ya era demasiado tarde”.

Después de años de intentos para poder ver a Schumacher, Weber finalmente se despidió de él internamente: “Me despedí de Michael internamente para recuperar la paz”.

En un esfuerzo por mantener la privacidad de la familia y evitar la filtración de fotos del interior de su lujosa villa en Mallorca, la familia Schumacher también tomó la decisión de confiscar los teléfonos móviles de los invitados, entre otras medidas de seguridad.

De acuerdo con informes de la prensa alemana, la villa, valorada en 27 millones de euros, cuenta con una pista de aterrizaje, y hubo vuelos regulares desde la casa familiar en el lago Lemán, en Suiza. Incluso Bild afirmó que era “muy probable” que el múltiple campeón de la F1 haya dicho presente en la boda de su hija a pesar de su salud.

Según el medio alemán, entre los invitados destacaban figuras como Ralf Schumacher, hermano de Michael, y su novio Etienne Bousquet Cassagne. La fiesta comenzó el viernes por la noche con una despedida de soltera en el lujoso Mares C Club, al sur de Palma, antes de la ceremonia nupcial del sábado en Villa Yasmine, como informó el diario mallorquín Última Hora.