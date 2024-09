Nuevo revés para Sinner: la Agencia Mundial Antidopaje apeló y pide hasta dos años de sanción para el número 1 del mundo

La Agencia Mundial Antidopaje apeló y pide hasta dos años de sanción para el número 1 del mundo Jannik Sinner (REUTERS/Andrew Couldridge)(AP Foto/Ng Han Guan)

La polémica en torno al caso de Jannik Sinner, actual número uno del mundo, sigue creciendo. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha presentado oficialmente un recurso de apelación ante el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS) tras no estar de acuerdo con la decisión del tribunal independiente de la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA), que eximió al tenista italiano de culpa y negligencia a pesar de haber dado positivo en dos ocasiones por clostebol, una sustancia prohibida, en marzo de 2024.

El organismo antidopaje internacional anunció el pasado jueves 26 de septiembre su decisión de recurrir el veredicto de la ITIA, que había considerado que Sinner no tenía responsabilidad en la presencia de la sustancia en su organismo. Según la AMA, esta conclusión “no es correcta” bajo las normas del Código Mundial Antidopaje, por lo que han solicitado al TAS que se imponga al tenista una sanción de entre uno y dos años de inelegibilidad.

“Como este asunto está ahora pendiente ante el TAS, la AMA no hará más comentarios en este momento”, señaló el organismo en el comunicado con el que oficializó la apelación.

El caso Sinner tomó notoriedad desde el primer positivo, que se detectó en un control realizado durante el torneo de Indian Wells, disputado en marzo de 2024. Luego, un segundo positivo confirmó la presencia de clostebol en el cuerpo del tenista italiano. Sin embargo, el tribunal independiente de la ITIA concluyó que se trató de un caso accidental y lo absolvió de responsabilidad, permitiéndole seguir compitiendo en el circuito ATP sin recibir sanción alguna.

Desde entonces, Sinner ha continuado con su carrera, participando en un total de nueve torneos (incluyendo el Abierto de China, que se está disputando actualmente) y ganando cuatro títulos, entre ellos el Abierto de Estados Unidos, el segundo Grand Slam de su trayectoria.

En su apelación, la AMA no ha solicitado que se anulen los resultados de Sinner desde que se conocieron los positivos, excepto los que ya fueron eliminados por la decisión de la ITIA. El tribunal de primera instancia ya había despojado al italiano de los puntos y premios económicos obtenidos durante su participación en el Masters 1000 de Indian Wells, torneo en el que se registró el primer positivo.

“Solicitamos un periodo de inelegibilidad de entre uno y dos años, pero no pretendemos la anulación de ningún resultado, salvo el que ya haya sido impuesto por el tribunal de primera instancia”, precisa la AMA en el comunicado.

El futuro de Jannik Sinner, actual número 1 del mundo, está en manos del TAS (REUTERS/Mike Segar)

La AMA se ampara en la normativa internacional antidopaje, que no reconoce la falta de culpa como justificación para el uso de sustancias prohibidas. La decisión de apelar el fallo de la ITIA se alinea con precedentes en los que otros tenistas han sido sancionados por situaciones similares. Un caso cercano fue el del chileno Nicolás Jarry, quien en 2020 fue suspendido por 11 meses tras dar positivo por sustancias prohibidas que, al igual que en el caso de Sinner, alegó que habían ingresado a su cuerpo por accidente a través de un suplemento contaminado.

Si el TAS decide dar lugar a la apelación de la AMA, Sinner podría enfrentarse a una sanción significativa que alteraría su carrera, especialmente tras haber alcanzado la cima del ranking ATP y consolidarse como uno de los mejores tenistas del circuito.

Cabe destacar que, según los tiempos establecidos por el Código Mundial Antidopaje, la AMA presentó su recurso dentro del plazo correspondiente. Aunque el pasado 10 de septiembre algunas fuentes señalaban que no se había formalizado la apelación, la AMA explicó que la fecha límite se extendería 21 días a partir de la recepción completa del expediente relativo a la decisión del tribunal de primera instancia, lo que ocurriría el 27 de septiembre. Finalmente, el organismo internacional anunció el día 26 que había decidido proceder con la apelación.

Ahora todo queda en manos del TAS, que será el encargado de evaluar si la decisión del tribunal de la ITIA fue correcta y si Sinner debe ser sancionado con una suspensión que oscilaría entre uno y dos años. La resolución de este caso será crucial no solo para la carrera del tenista italiano, sino también para establecer cómo se aplican las normativas antidopaje en situaciones de esta naturaleza en el futuro del deporte.

El comunicado de la Agencia Mundial Antidopaje:

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirma que el jueves 26 de septiembre presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el caso del tenista italiano Jannik Sinner, quien fue considerado por un tribunal independiente de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) como no culpable ni negligente tras haber dado positivo dos veces por clostebol, una sustancia prohibida, en marzo de 2024.

La AMA considera que la conclusión de que no hubo “culpa o negligencia” no era correcta según las reglas aplicables. La AMA solicita un período de inelegibilidad de entre uno y dos años. La AMA no solicita la descalificación de ningún resultado, salvo el que ya haya sido impuesto por el tribunal de primera instancia.

Como este asunto está ahora pendiente ante el TAS, la AMA no hará más comentarios en este momento.