Gio Lo Celso volvió a marcar y evitó la derrota del Betis ante Las Palmas: está entre los 5 goleadores de España

El presente de Gio Lo Celso en el Real Betis es magnífico. A pesar de que el equipo no cuenta con la cosecha de puntos que se merece en el inicio de La Liga, el astro rosarino demostró que se adaptó a la perfección en el conjunto andaluz y en su última presentación volvió a marcar para sellar el 1 a 1 y evitar la derrota contra el Unión Deportiva Las Palmas, de las Islas Canarias.

Fue la cuarta conquista del volante con pasado en el Tottenham desde que se puso la camiseta verde y blanca, en lo que se afianzó entre los 5 máximos artilleros del campeonato ibérico por detrás de Robert Lewandowski (7 en el Barcelona), Ayoze Pérez (6 en el Villarreal), Kyllian Mbappé (5 en el Real Madrid) y Raphinha (5 en el Barcelona).

El encuentro en el Estadio de Gran Canaria, válido por la séptima jornada del torneo doméstico no dejó conforme a ninguno, dado que el elenco liderado por el Ingeniero Pellegrini sigue sin poder acceder a los puestos que entregan plazas para las competiciones internacionales y los canarios no lograron despegar del fondo de la tabla para mantener su lucha por esquivar el descenso.

Un gol de Alberto Moleiro en el minuto 9 de la etapa inicial puso en ventaja al conjunto amarillo, tras una gran asistencia de Viti Rozada, pero en la última jugada antes del descanso el mediocampista de La Scaloneta anotó el empate ante un arco vacío gracias al pase de Assane Diao.

En el complemento, la paridad parecía quebrarse debido a los constantes ataques del Betis, pero los de Luis Miguel Carrión resistieron para al menos sumar un punto que tendrá un significado más en el aspecto anímico que en el matemático.

Las Palmas buscaba el primer triunfo desde febrero pasado, y el Betis el primero como visitante en esta temporada. Entre los jugadores incorporados al juego por Pellegrini, Bakambu tuvo su primera gran oportunidad pero Cillessen le sacó un remate que buscaba la red. Al equipo local lo sostenían en ese momento el despliegue físico de Essugo en el centro del campo y los escarceos de Moleiro, mientras que los andaluces, con un fútbol algo más elaborado, tuvo la mejor ocasión para llevarse la victoria en otro intento de Bakambu, con un disparo preciso que rebotó contra el poste.

“Para ser protagonistas tenemos que buscar los tres puntos en todas las canchas, por eso nos vamos con un sabor amargo porque queríamos ganar, pero hay que rescatar el esfuerzo del equipo, lo intentamos hasta el final contra un rival necesitado, que juega bien al fútbol y que se hace fuerte de local”, remarcó Lo Celso luego del encuentro en declaraciones brindadas a LaLiga TV.

“Se encontraron con un gol tempranero, se hizo cuesta arriba y empatamos en el momento justo. En el segundo tiempo tuvimos ocasiones para ganarlo, pero no se pudo dar, nos he faltando esa cuota de suerte en el último tercio para poder convertir, pero no hay tiempo para lamentarse, el domingo tenemos otro partido importante en casa -contra el Espanyol- necesitados de ganar para seguir arriba”, agregó el rosarino.

El Betis lleva siete goles en siete jornadas disputadas y cuatro de ellos los ha anotado el argentino. Y Gio se refirió a la asistencia que le brindó Assane Diao que le permitió marcar la igualdad: “Para un delantero como él, tocarla en esa fase del área es difícil pero tuvo esa tranquilidad para dármela, y se lo agradecí, porque el gol es todo de él”.