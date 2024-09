El cambio de postura de Alex Albon después de quejarse de la maniobra de Colapinto durante el GP de Singapur

Franco Colapinto superó uno de los mayores escollos que tiene que atravesar en su travesía en la Fórmula 1 y finalizó en la 11° posición en el Gran Premio de Singapur. El argentino tuvo un buen inicio de carrera y ganó tres lugares en la parrilla, entre ellos a su compañero de equipo, Alex Albon. Los pilotos de Williams tuvieron un cruce en pista por primera vez desde que son compañeros y el experimentado corredor tailandés no se quedó callado después del ataque del más joven. “¿Qué hace?”, reclamó por radio.

Al llegar a la segunda curva, el representante albiceleste se ubicaba en el noveno lugar tras largar en el puesto 12°. El nacido en Pilar aprovechó su lugar de salida por el sector interno del trazado y utilizó los primeros metros a su favor. Al llegar al giro en el que el argentino superó a Yuki Tsunoda (RB Racing) y a Carlos Sainz (Ferrari), una vez asegurados los sobrepasos sorprendió al otro monoplaza que lleva su mismo diseño y se tiró a fondo tras estirar la frenada.

Este movimiento generó el enojo de Albon que no se quedó callado ante la maniobra de su compañero. “Franco está siendo divebombed (atacar en la curva desde lejos, un movimiento que se puede considerar peligroso). ¿Qué está haciendo?”, planteó el tailandés, visiblemente molesto.

Franco Colapinto terminó en el puesto 11° en el GP de Singapur y tuvo un cruce con Alex Albon (REUTERS/Edgar Su)

Una vez finalizada su carrera, en la que se tuvo que retirar tras problemas en la refrigeración del motor del auto, habló frente a los micrófonos y explicó la situación desde otra perspectiva. “Su maniobra estuvo bien. Creo que se sorprendió también. Al final, creo que cualquiera en su posición hubiera hecho lo mismo. Ví la maniobra y creo que al final fue un buen movimiento de Franco”, analizó. A lo que luego agregó: “Obviamente él fue por la maniobra, creo que podía girar a la izquierda, Carlos (Sainz) podía girar a la izquierda y luego yo podía girar y terminamos en línea recta juntos. No hubo malas intenciones. Nuestra carrera fue un poco complicada y al final tuvimos problemas también, así que no hubo daños severos”.

Colapinto también hizo referencia al buena comienzo de carrera que tuvo. “Fue una buena salida, vi un lugar por dentro y me tiré. Es muy importante la largada acá y me metí en los puntos gracias a eso. Avancé dos puestos que me ayudaron a meterme y, bueno, después una lástima no haber podido mantenerme en el top 10 por una parada un poco tarde y lenta; cosas que están fuera de mi control. Siento que hice todo bien, lo mejor que pude, la pude terminar, cansado, pero terminé. Fue un buen día, el auto tenía un buen ritmo, yo estuve bastante al límite desde mitad de carrera en adelante, pero bueno, pude aguantar”, se explayó.

Otra de las menciones que tuvo el argentino en radio fue por parte de Sergio Pérez, pero tuvo otra connotación. Checo estuvo en la cola del auto de Williams en el primer sprint de la carrera y no pudo superarlo en pista. “Es muy bueno. Es muy difícil de pasar”, fueron las palabras del mexicano ante el nivel del sudamericano. Franco no tardó en enterarse de los comentarios y también le tiró flores al piloto de Red Bull. “Es un pilotazo. No me pudo pasar porque estamos en Singapur, si estábamos en otra pista, me hubiera pasado”, argumentó.

A pesar de no sumar puntos y del abandono de Albon, Williams dio otra muestra del rendimiento del auto y cómo aumentó el nivel. Colapinto terminó 11° en una carrera muy exigente para el físico de los pilotos. Lando Norris fue el avasallante vencedor en el trazado de Marina Bay y sigue acortando distancias con Max Verstappen, que finalizó segundo, en la tabla de posiciones. La próxima jornada será dentro de cuatro semanas en Austín, en el Circuito de las Américas.