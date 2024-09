El show de Advíncula en la previa al Superclásico: de su blooper en vivo a su reacción cuando le preguntaron por la final de Madrid

* La salida del lateral cunado le consultaron por su último roce con Enzo Pérez y la final de la Libertadores 2018

El Superclásico empezó a jugarse en los micrófonos. El choque entre Boca y River por la decimoquinta fecha de la Liga Profesional tuvo su preludio en la sede de la entidad, donde Luis Advíncula, representante xeneize, y Paulo Díaz, defensor del Millonario, palpitaron en conferencia de prensa lo que ocurrirá el sábado en La Bombonera. Y el peruano, de 34 años, se robó el protagonismo por su desfachatez a la hora de declarar, al punto que dos de sus ocurrencias se hicieron virales.

“¿Cómo imaginan el partido con la característica de la zona de capitanes?”, fue la pregunta que descolocó al ex Newell’s y Rayo Vallecano y despertó las sonrisas del chileno, ante la reacción de su rival este fin de semana. “Creo que me mataste, ni sabía que había eso. No tenía ni idea. Yo trato de hablarle lo mínimo a los árbitros, siempre me caractericé por eso, por hablar lo más mínimo. Y si van los capitanes, que vayan los capitanes”, sorprendió Advíncula por su sinceridad y su desconocimiento sobre la norma que se puso en práctica la fecha pasada en el fútbol argentino.

La otra salida del lateral-volante fue cuando le consultaron por su cortocircuito con Enzo Pérez en el último duelo ante Estudiantes. “¿Por qué te enojaste tanto con él? ¿Pensaste que porque es un referente de River esto traía una cargada de Madrid o algo por el estilo”, le consultaron. El defensor se sonrió al escuchar la referencia a la Superfinal de la Libertadores 2018 que la Banda ganó en España y respondió, tajante.

“En serio, es increíble. Para empezar, lo de Madrid ya está. Yo ni estaba, hermano. Punto dos: no sé en qué momento viste mi enojo, no estaba enojado. Me pareció que hizo un gesto, lo tomé de una manera. Se lo dije, pero nunca hubo una puteada. No se me pasó por la cabeza que es un referente de River, hemos tenido una relación de respeto siempre que nos hemos enfrentado. Se lo dije de esa manera. Y ya está, quedó en la cancha”, remachó.

LAS PRINCIPALES DEFINICIONES DE ADVÍNCULA Y PAULO DÍAZ

“Todo el mundo quiere jugar un Superclásico y mucho más en casa (Bombonera), son especiales. Hay que tener garra y huevo, y en casa tenemos que quedarnos con los tres puntos. Un clásico es un partido aparte. Sabemos que no tuvimos algunos buenos partidos, venimos de un derrota que nos dolió, pero el hincha de Boca nos va a apoyar aunque esté disconforme” (Advíncula).

“Para nosotros es importantísimo. Queremos ir a La Boca a sacar un resultado positivo. Ellos la localía la hacen sentir pero queremos los tres puntos” (Díaz).

“No sé si será un punto de quiebre. No hay favoritos en un Superclásico” (Advíncula).

“Ya lo dijo Luis: en un Boca-River hay 50/50 de chances para cada lado” (Díaz).