El jefe de Williams habló sobre el futuro de Colapinto en Fórmula 1: “Hay muchas oportunidades”

James Vowles se refirió al futuro de Franco Colapinto

Franco Colapinto parece estar decidido a dejar una huella en la Fórmula 1 al aprovechar al máxima la oportunidad que le dio Williams al cortar a Logan Sargeant en plena temporada y subir al joven piloto argentino de 21 años para la recta final del 2024, donde en sólo dos carreras demostró toda su capacidad luego de que en Monza, a pesar de un error en la clasificación que lo dejó en el puesto 18 de la parrilla, logró avanzar hasta el puesto 12. Luego, en el circuito callejero de Bakú, llegó hasta la Q3 en la previa y finalizó en el puesto 8, sumando valiosos puntos para la escudería británica.

Su próximo desafío será este fin de semana en el duro circuito callejero de Marina Bay, en el Gran Premio de Singapur; sin embargo, el principal tema que resuena en las cercanías del boxes de la escudería británica es qué pasará con el albiceleste la próxima temporada.

Las actuaciones del bonaerense dejaron encantado a James Vowles, el jefe de equipo de Williams, quien afirmó que buscará que Colapinto siga en la Fórmula 1 en 2025 al estar dispuesto a trabajar junto a Sauber para que tenga una de las butacas que aún están disponibles en la Máxima. Sus palabras calaron hondo dentro de los fanáticos de la escudería, ya que fue uno de los temas centrales en el Fan Zone en Suntec City.

Al repasar la actuación en Azerbaiyán, donde Franco sumó sus primeros puntos como piloto en la Máxima, el ingeniero manifestó: “Estoy satisfecho, fue brillante. Quiero decir, para llevar a alguien que hizo miles y miles de kilómetros en nuestro simulador. Condujo obviamente el coche en Silverstone, pero había muchas promesas. Pero nunca estás seguro de que vaya a rendir como lo hizo. Monza fue un fin de semana fuerte para él. Un error en la calificación, que fue bastante costoso para él. Y luego en Bakú se recompuso, incluso después del accidente; remontó enseguida y se recompuso. Fue genial ver cómo maduraba carrera tras carrera, y aún le queda mucho por hacer. Aún no está cerca de su límite. Por supuesto”.

Al abrirse la charla para los fanáticos presentes, las dos primeras preguntas apuntaron al mismo protagonista. Los aficionados se encontraban impacientes por saber el rol que ocupará Colapinto en 2025, ya que las dos butacas de Williams se encuentran ocupadas por el tailandés Alex Albon y el español Carlos Sainz, quien arribará desde Ferrari.

“Estamos buscando activamente para ver si podemos o no encontrarle otra posición para correr en 25, en la Fórmula 1 o en otra serie potencialmente también al mismo tiempo. Además, siempre estará cerca de nosotros. Así que será, creo, el mejor piloto reserva disponible en la parrilla. Y tenemos la capacidad de correr con un coche histórico y lo haremos con él al mismo tiempo para asegurarnos de que sus habilidades no se reducen básicamente como resultado de ello. Lo que puedo decirte es que el mercado de pilotos de este año ha sido el más impredecible de la historia, y creo que el año que viene también habrá cambios. Así que hay muchas oportunidades para él. Nuestro trabajo para nosotros es invertir en asegurarse de que está listo para ir”, reconoció Vowles.

“Es piloto reserva de carreras. Esperemos que en otras series, tal vez en la Fórmula 1. Estamos en conversaciones con otro equipo y vamos a invertir tiempo en él”, concluyó, dejando la puerta abierta a negociar con Sauber. El equipo helvético también tiene en su lista a Gabriel Bortoleto, actual líder de la Fórmula 2, y McLaren (que apadrina al brasileño) estaría dispuesto a cederlo para 2025. El piloto, además, cuenta con el apoyo del futbolista Neymar.

James Vowles se encuentra satisfecho con el trabajo de Franco Colapinto

Ante la hola de rumores al rededor de Franco Colapinto, su mánager, María Catarineu, le contó a Infobae algunos detalles sobre el futuro de su pupilo. “No puedo decir nada porque aún no hay nada. Obvio que queremos que Franco corra en F1 en 2025, pero hoy este es el panorama”, respondió la española, quien, junto a Jamie Campbell-Walter, están a cargo de la campaña de Franco mediante su empresa Bullet Sport Management.

En declaraciones con los medios acreditados antes de reconocer el circuito de Singapur, el deportista albiceleste también se refirió a los rumores vinculados a su futuro en la Máxima: “Realmente no estoy pensando en eso. No miré mucho las noticias, para ser sincero. Por supuesto, estoy con Williams ahora, y creo que estamos haciendo un muy buen trabajo juntos, y mi atención se centra en terminar este año en lo alto y seguir aprendiendo. Tengo muchas cosas que aprender. Y sí, luego veremos qué puedo hacer el año que viene”.

Pese a las diferentes versiones que circularon en las últimas horas, Franco insistió en que se encuentra centrado en la actual temporada: “No tengo ni idea de nada en realidad. No me centro en 2025, solo en la increíble oportunidad que me han dado James, Williams y el equipo. Y estamos trabajando muy, muy bien juntos. Estamos dando pasos hacia adelante. Y creo que es un camino a seguir”.

“Por supuesto, sería un sueño hecho realidad seguir en la Fórmula 1, pero en este momento estoy muy feliz de tener esta oportunidad de hacer las próximas carreras con ellos, y muy orgulloso de ser de este equipo, y sumando puntos juntos en sólo mi segunda carrera, estamos logrando grandes cosas como un equipo, y creo que es un camino a seguir”, remarcó.