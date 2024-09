Colapinto, antes del GP de Singapur: su futuro en Fórmula 1, el principal desafío y la tradición que no detiene ni el calor

Franco Colapinto llegó a Singapur

Desde su desembarco en la máxima categoría del automovilismo mundial, Franco Colapinto, el joven piloto de 21 años, demostró toda su capacidad y revolucionó por completo a la Fórmula 1 en sus dos primeras carreras. En Monza, a pesar de un error en la clasificación que lo dejó en el puesto 18 de la parrilla, el argentino logró avanzar hasta el puesto 12. Luego, en el circuito callejero de Bakú, llegó hasta la Q3 en la previa y finalizó en el puesto 8, sumando valiosos puntos para la escudería británica.

En declaraciones con los medios acreditados antes de reconocer el circuito de Singapur, el joven fue consultado sobre su futuro en la Fórmula 1. “Realmente no estoy pensando en eso. No miré mucho las noticias, para ser sincero. Por supuesto, estoy con Williams ahora, y creo que estamos haciendo un muy buen trabajo juntos, y mi atención se centra en terminar este año en lo alto y seguir aprendiendo. Tengo muchas cosas que aprender. Y sí, luego veremos qué puedo hacer el año que viene”.

Pese a las diferentes versiones que circularon en las últimas horas, el argentino insistió en que se encuentra centrado en la actual temporada: “No tengo ni idea de nada en realidad. No me centro en 2025, solo en la increíble oportunidad que me han dado James, Williams y el equipo. Y estamos trabajando muy, muy bien juntos. Estamos dando pasos hacia adelante. Y creo que es un camino a seguir”.

No obstante, según las declaraciones que reprodujo el medio especializado Motorsport, dejó en claro su deseo para el próximo año: “Por supuesto, sería un sueño hecho realidad seguir en la Fórmula 1, pero en este momento estoy muy feliz de tener esta oportunidad de hacer las próximas carreras con ellos, y muy orgulloso de ser de este equipo, y sumando puntos juntos en sólo mi segunda carrera, estamos logrando grandes cosas como un equipo, y creo que es un camino a seguir”.

Vale destacar que su performance dejó encantado a James Vowles, el jefe de equipo de Williams, quien afirmó que buscará que Colapinto siga en la Fórmula 1 en 2025 al estar dispuesto a trabajar junto a Sauber para que tenga una de las butacas que aún están disponibles en la Máxima. Ante este cuadro de situación, su mánager, María Catarineu, le contó a Infobae algunos detalles sobre el futuro de su pupilo.

“No puedo decir nada porque aún no hay nada. Obvio que queremos que Franco corra en F1 en 2025, pero hoy este es el panorama”, respondió la española, quien, junto a Jamie Campbell-Walter, están a cargo de la campaña de Franco mediante su empresa Bullet Sport Management. La escuadra helvética también pretende a Gabriel Bortoleto, actual líder de la Fórmula 2, y McLaren (que apadrina al brasileño) estaría dispuesto a cederlo para 2025. El brasileño, además, cuenta con el apoyo del futbolista Neymar.

Franco Colapinto y su mate, siempre presentes

Su próximo desafío será este fin de semana en el duro circuito callejero de Marina Bay, en el Gran Premio de Singapur. En la antesala a su desembarco al recinto asiático, mientras se debate su futuro para la temporada 2025, el corredor albiceleste dialogó con el sitio oficial de su equipo, Williams Racing, y analizó los desafíos que deberá afrontar.

“Después de un resultado positivo en Bakú, es importante reiniciar, reenfocarse y comenzar el proceso de aprendizaje nuevamente para otra nueva pista”, comenzó su relato Franco, que viene de sumar sus primeros puntos en el campeonato, despertar nuevamente los elogios de James Volwes (jefe de la escudería) y ser catalogado como el tercer mejor piloto en Azerbaiyán.

El bonaerense tiene en claro lo compleja que será su próxima carrera. Durante la entrevista develó cuáles serán los desafíos que deberá sortear para redondear un buen fin de semana: “Singapur es conocido por ser uno de los circuitos más exigentes físicamente de la temporada debido a la temperatura y la humedad. Las condiciones son un desafío para cualquier piloto y será una verdadera prueba ver cómo se adapta mi cuerpo a las exigencias de conducir un coche de Fórmula 1″.

“Me prepararé durante las sesiones de entrenamientos libres antes de la clasificación. Seguiremos trabajando duro como equipo para, con suerte, aprovechar el impulso de Bakú”, remató Colapinto.

Los dichos sobre el calor y la humedad por Franco Colapinto no pasaron desapercibidos para el argentino en su arribo a Singapur, ya que quedó en evidencia en las redes sociales de Williams tras sus primeras horas en el país. En una historia de Instagram se lo vio al argentino caminando por el paddock y afirmar “Hace mucho calor, por Dios”.

Pese a las altas temperaturas, hay una tradición que es inquebrantable para el albiceleste. “Puede que haga calor, pero nunca demasiado para Franco y su mate”, escribió la cuenta de la escudería británica junto a dos fotos del piloto con una sonrisa en su rostro y su termo bajo el brazo.