Tras sus provocativas frases, Arturo Vidal volvió a hablar de River Plate: el video que compartió en las redes

Arturo Vidal aclaró sus dichos contra River Plate

Arturo Vidal salió a aclarar sobre sus polémicas declaraciones tras el encuentro entre Colo Colo y River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores disputado el último martes en el Estadio Monumental David Arellano de Santiago de Chile. El experimentado jugador chileno subrayó que su palmarés supera al de todo el plantel argentino, en respuesta al comentario de un periodista que indicó las diferencias económicas que hay entre uno y otro equipo.

Luego de que sus dichos hayan generado mucho revuelo mediático, el Rey Arturo utilizó su cuenta de Instagram para aclarar sus comentarios. El volante chileno explicó que su comentario no estaba dirigido a menospreciar a los jugadores de River Plate, sino a responder al periodista que había cuestionado el valor económico de los equipos.

“Ayer lo que respondí yo no era para pelear con los jugadores de River ni para pasarlos a llevar”, afirmó Vidal. “Toda la semana, antes del partido, nos miraban en menos porque el valor de nosotros era de 26 millones y el de ellos era, no sé, 126 millones, parece. Respondí con los títulos, que los títulos no valían dentro de la cancha. Lo que uno hace dentro de la cancha en el momento es según cómo se prepara”.

El mediocampista, que cuenta con una carrera destacada en clubes de primer nivel como el Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter, sumó 25 títulos (23 en clubes y dos con la selección chilena). Enfrente, Vidal tuvo a un plantel actual de River Plate que incluye a tres campeones del mundo y jugadores como Franco Armani, quien él solo conquistó 27 títulos en total.

El video de Arturo Vidal no solo buscaba aclarar el malentendido sino también aglutinar a sus seguidores. “No porque yo haya ganado todos esos títulos o River venga ganando muchos títulos en todos los últimos años, van a pasar por arriba de nosotros. Ayer demostramos que dentro de la cancha fuimos 11 guerreros”, insistió el chileno.

La controversia se exacerbó después del enfrentamiento en Santiago de Chile, donde Colo Colo y River Plate empataron en un partido reñido. “Tenía muchas ganas de jugarlo y fue más que bueno. Ustedes hablaban de intensidad y los pasamos por arriba con intensidad. Ojalá eso lo hablen”, disparó Vidal en pleno campo de juego.

“Creo que merecimos un triunfo porque los atacamos por todos lados. Tuvieron una que nos equivocamos y la otra del gol, nada más. Merecíamos el triunfo, pero la llave está súper abierta y vamos a buscar el triunfo allá que es lo que queremos porque lo dimos todo”, continuó el Rey Arturo, quien no ocultó su fastidio por las comparaciones económicas entre uno y otro equipo.

“Ustedes hablan de lo económico, no vayas a ver mi precio con el precio de ellos ahora. Si nos ponemos a ver entre los títulos, tengo más títulos que todos los de River. Seamos sinceros. Ellos pasaron acá igual que nosotros, ganando los dos partidos de octavos. Nosotros también lo hicimos, por eso el partido fue parejo hoy. Creo que nosotros fuimos superiores a River y ellos sacaron un empate de milagro. Todavía quedan 90 minutos donde ellos son súper fuertes de visita y los vamos a buscar con mucha confianza”, disparó Arturo Vidal.

