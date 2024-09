Lo Celso brilló con dos goles en el triunfo del Betis ante el Getafe por La Liga de España: el remate tres dedos que hizo furor

En vísperas del inicio de la sexta fecha de La Liga de España, el Real Betis se puso al día frente al Getafe, en el compromiso pendiente a la tercera jornada de la competición ibérica. Mientras todas las miradas de Europa se centraron en la actividad de la Champions League, con su nuevo formato, en Andalucía los fanáticos que colmaron el coqueto Benito Villamarín celebraron un triunfo clave ante un rival que tiene como objetivo pelear por evitar el descenso.

La gran figura del espectáculo fue Gio Lo Celso, quien se lució con dos goles para darle los tres puntos al combinado liderado por el estratega chileno Manuel Pellegrini. El ex Rosario Central se encargó de la creatividad en la ofensiva del conjunto local. Una asistencia para que Diego Llorente improvisara una maniobra magnífica representó la primera amenaza para David Soria, quien se lució con una tapada espectacular.

Sin embargo, cuando el VAR llamó a Juan Luis Pulido Santana para que revisara una escena en la que Luis Milla interrumpió un cabezazo de Vitor Roque con la mano, el argentino tuvo la ocasión ideal para abrir el marcador desde los doce pasos. Su ejecución en el penal fue perfecta: el arquero para un lado y la pelota para el otro.

El segundo, en cambio, se trató de una muestra de técnica con una pegada magistral. Con tres dedos, fusiló a Soria para extender la diferencia y encaminar el triunfo que le permite al Betis alimentar el sueño de pelear por los puestos de clasificación a las copas internacionales. El descuento en el tercer minuto adicional del uruguayo Mauro Arambarri sirvió para decorar un resultado que ya estaba liquidado con mucha antelación.

“El sueño de todos sería traer un título europeo a casa. Tenemos que seguir ese camino”, había dicho Lo Celso cuando llegó desde el Tottenham. Y con su actuación confirmó que lo decía en serio. El volante de La Scaloneta reconoce en el Betis “un plantel de nivel muy alto” y considera que El Ingeniero “es un entrenador de mucha jerarquía que ha ganado mucho, y eso para un jugador es importante”.

El rosarino considera que el secreto para “seguir creciendo” es “no conformarse nunca con lo que se tiene”, por lo que mostró su compromiso con la ambición de “cumplir con unos objetivos lindos”, lo que hace que esté “entusiasmado por la aventura”. Su producción además confirmó su gran presente en el seleccionado argentino, donde es considerado constantemente por Lionel Scaloni como una de las alternativas primordiales para la mitad de la cancha. “Quiero contribuir al crecimiento de este club y, de hecho, me he encontrado con ese crecimiento al volver”, recalcó el volante verdiblanco.

Con la victoria, el Betis llegó a los 8 puntos y se ubicó en la sexta posición, una plaza que entregaría una clasificación a la Europa League de la próxima temporada. El Getafe, en tanto, no pudo despegar del fondo y con sus 3 unidades sólo supera al Unión Deportiva Las Palmas (2) y Valencia (1) y estaría perdiendo la categoría junto a los canarios y valencianos. Sin dudas, el combinado a cargo de José Bordalás necesita despertar en el arranque del torneo si no desea hipotecar su futuro.

