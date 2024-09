Pep Guardiola explicó por qué no usa WhatsApp ni tiene redes sociales

El entrenador se mantiene alejado de varias plataformas, incluso WhatsApp

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, concedió una entrevista para el portal Sky Sports en la cual se permitió hablar de otros temas alejados al fútbol de alto nivel mostrado por el tetracampeón de la Premier League en cada partido. El ganador de 39 títulos repartidos entre los Ciudadanos, Barcelona y Bayern Múnich confesó no tener WhatsApp, reveló un secreto de su código de vestimenta en cada partido y contó detalles de su relación con los futbolistas fuera de la cancha.

La charla se enfocaba en el trato que mantuvo con sus dirigidos durante sus vacaciones, en las que Guardiola intenta darles aire a diferencia del trato diario de cada práctica: “No hablo en verano (invierno en Sudamérica), ni los felicito por sus logros, pero generalmente no estamos en contacto, salvo en ocasiones especiales. Cada uno tiene su vida privada. Hablamos de nuestra vida privada en nuestro día, por ejemplo, si alguien va a ser padre, les pregunto cómo se encuentra su mujer y cosas así”.

En ese sentido, la periodista de la señal preguntó si estaba en grupos de la aplicación de mensajería con su plantel o en chats grupales. “No, no tengo WhatsApp. ¿Por qué? No me gustan los correos, ni WhatsApp ni nada de eso. Solo tengo un teléfono. Ni TikTok, Twitter y Instagram, nada. Solo mi teléfono y mensajes, ya está”, sorprendió el conductor español de 53 años.

A continuación, la cronista lo interrogó sobre si evitaba perder tiempo en las redes sociales y el orientador válido esa sensación. “Quizá por eso eres tan exitoso, Pep. Tal vez sea parte de la razón...”, manifestó la entrevistadora y Pep Guardiola la interrumpió para contar que ya tiene la aprobación de una parte de su círculo íntimo para mantenerse alejado de las plataformas: “Mis hijas me dejaron hacerlo”.

Manchester City comparte la cima de la Premier League junto al Liverpool (REUTERS/Hannah Mckay)

Por otro lado, detalló que, con el paso de los años, minimizó la cantidad de videos o tiempo empleado en la preparación de los partidos. “Cuando era más joven, mucho más que ahora. Soy más vago, ja”, se sinceró. Y completó: “Creo que veo lo suficientemente bien como para entender lo que los oponentes quieren hacer y tratar de elegir el plan correcto para mostrárselo a mis jugadores para convencerlos de lo que hacen, que entiendan y traten de vencer”.

Esa planificación contiene un asterisco: “En cambio, si me enfrento a un oponente nuevo en Champions, por ejemplo, veo muchos más videos que si, por ejemplo, me enfrento al Arsenal, ya que conozco a Mikel (Arteta) de hace 4-5 años, o con el Liverpool, con Jürgen (Klopp), hacía falta que lo viese menos. Ahora es diferente (Arne Slot asumió en ese club a partir de esta temporada)”. Una vez que tengo pensada la alineación, simplemente duermo como un bebé. Cuando todavía estoy preocupado o con dudas, tengo problemas para dormir”, manifestó.

En distinto sentido, fue consultado por sus looks en cada partido y descartó tener una directiva del Manchester City en el proceso de selección: “No tengo ninguna obligación de como vestirme en el club. Es mi decisión”. A continuación, blanqueó quién es su consejera para elegir la ropa que usa en el banco de suplentes: “Mi esposa me ayuda”.

El conjunto inglés es uno de los dos elencos (el otro es Liverpool) que mantiene puntaje ideal en estas tres primeras jornadas de la Premier League. Los Sky Blues recibirán este sábado desde las 11 (hora argentina) al Brentford en el Etihad Stadium, debutarán por la Champions League el miércoles 18 a partir de las 16 ante Inter en ese mismo escenario y el domingo 22 volverá a ser local contra Arsenal por el campeonato local. Allí, se cruzará con su ex ayudante en el City, Mikel Arteta. Son partidos que Guardiola no goza debido a enfrentar a entrenadores que ya lo conocen: “No los disfruto. ¿Si lo encuentro peor? Sí, porque me siento más débil”.