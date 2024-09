La “amenaza” de Ova Sabatini a Paulo Dybala ante la invitación de Leandro Paredes para que juegue en Boca

Ova y Dybala, un Superclásico familiar

Luego de un mercado de pases agitado para el campeón del mundo, en el que su nombre sonó para diversos clubes del mundo y estuvo a punto de mudarse a Arabia Saudita, finalmente Paulo Dybala, de 30 años, decidió continuar en la Roma.

Sin embargo, es de público conocimiento la simpatía del cordobés por Boca Juniors y los hinchas xeneizes se ilusionan con verlo en un futuro con los colores de su camiseta. Pero a pesar de los rumores, Ova Sabatini, padre de Oriana y el suegro de la Joya, le “frenó el carro” pensando en un posible desembarco en la Riber: “Yo siempre lo jodo a Paulo con que tiene una zurda mágica para jugar en River. (Leandro) Paredes le taladra la cabeza para que se venga a Boca, pero si eso pasa, va a haber un problema serio en la familia”.

El volante, amigo y compañero del delantero en el conjunto italiano, está decidido a convencer a su amigo para que viva la experiencia boquense en su vuelta al fútbol argentino. Sin embargo, a pesar de las expectativas de la vuelta al país que lo vio crecer, según Osvaldo Sabatini, falta un largo trecho para que suceda: “Me parece que no vuelve al fútbol argentino por ahora. Todavía tiene contrato y, si sigue jugando bien, lo van a seguir buscando de Europa”.

El surgido de las Inferiores de Instituto de Córdoba ya lanzó varias señales para esperanzar a los fanáticos boquenses. Vistiendo la camiseta argentina, luego del encuentro contra Chile, en el que Dybala utilizó la camiseta número debido a la ausencia de Messi, se manifestó por el cariño de la gente, pero evitó utilizar la frase “piel de gallina”, identificada con el mundo riverplatense: “Increíble que la gente me haya recibido así después de tanto tiempo que no pude venir a la Selección, la verdad es que me puso la piel rara. Feliz, muy feliz”.

El beso entre Oriana y Paulo en el casamiento

Además, los simpatizantes auriazules recordaron las declaraciones de Dybala confirmando su fanatismo por Boca Juniors. En el 2011, cuando el cordobés todavía vestía los colores de Instituto, le consultaron acerca de su siguiente rival en la B Nacional, los Millonarios. “Viene River, un partido duro, vamos a hacer todo para ganar”, lanzó y luego, al ser consultado de qué cuadro era, no dudé en decir “de Boca”.

La siguiente prueba en la que la Joya ratificó su condición de hincha de los de la Ribera fue en el 2021, en un stream con el español Ibai Llanos. En dicha charla, confesó que tiene parientes de los dos clubes más grandes de Argentina, pero que le tiraba más uno que otro: “Es difícil porque mi padre es de Boca y mi madre de River. Y obviamente el fútbol siempre nos lo transmitió nuestro padre. Además, siempre miraba fútbol con mi padre…”.

Además el papá de Oriana contó cómo vivió la vuelta del ex Juventus a la Selección, tras ausentarse en la Copa América 2024, en la cual Argentina revalidó su título conseguido en 2021. “Nos emocionamos mucho. Nos pusimos tristes cuando no fue a la Copa América, pero verlo con la camiseta de la selección nuevamente fue algo muy especial”, comentó en diálogo con Súper Mitre Deportivo.

En la reciente doble fecha de Eliminatorias sudamericanas, Paulo disputó ambos partidos ingresando desde el banco de suplentes e incluso convirtió el 3-0 frente a Chile en el estadio Monumental.

Tercer gol de Argentina ante Chile