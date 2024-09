Revelaron detalles del “caso Tevez” que tuvo en vilo a la Premier League: “Todos sabían que hubo trampa”

Carlos Tevez marca un gol en el West Ham en la temporada 2006/07 de la Premier League (AP)

17 años después de aquella inolvidable campaña del West Ham en la Premier League, en la que logró salvarse del descenso gracias a un gol que Carlos Tevez le convirtió al Manchester United, se revelaron detalles sobre una controversia histórica que involucró al futbolista argentino con su pase al club de Londres, al que arribó con Javier Mascherano en 2006.

Kevin McCabe, ex presidente del Sheffield United, dio nuevos datos del famoso “Caso Tevez”, que sacudió a la liga inglesa en la temporada 2006-2007. Según publicó el diario británico The Sun, el directivo recordó cómo el gol del Apache en el último partido de la temporada en Old Trafford salvó a los Hammers del descenso a costa de su equipo, algo que aún considera un “escándalo absoluto”.

Lo controvertido del caso es que, previamente al famoso gol del ex delantero de Boca Juniors, West Ham había sido declarado culpable de romper las reglas de transferencia al fichar a Tevez y a Mascherano en agosto de 2006. Las fichas de ambos jugadores, que venían procedentes del Corinthians, eran parcialmente propiedad de la empresa del agente Kia Joorabchian, Media Sports Investment, lo cual iba en contra de las normativas de la Premier League que prohíben la posesión de jugadores por terceras partes.

A pesar de esta infracción, en lugar de la deducción de puntos que muchos clubes exigían, la Premier League decidió imponer una multa de 5.5 millones de libras esterlinas a West Ham, lo que terminó beneficiando a la institución con respecto a otras que pugnaban por la permanencia. Este desenlace ha sido fuertemente criticado por McCabe y otros dirigentes que luchaban por evitar el descenso y sentían que la sanción económica no era suficiente castigo.

Carlos Tevez recibe un homenaje en el West Ham en 2022 (Reuters/Andrew Boyers)

McCabe afirmó en declaraciones a The Sun que, desde el principio, se sabía que al equipo de Tevez no se lo iba a sancionar como correspondía. “Reconocimos que nunca le iban a descontar puntos. Todos sabían que West Ham había hecho trampa y lo habían admitido”, reconoció. La Premier League, según el ex directivo del Sheffield, decidió correr el riesgo de que los Hammers descendiera por su propio rendimiento, dado que estaban a siete puntos de la salvación con solo unos pocos partidos por jugar: “Tomaron la decisión de multarlos confiando en que de todas formas iban a descender”.

Posteriormente, un tribunal concedió al Sheffield United una indemnización de 20 millones de libras, pero el daño ya estaba hecho. McCabe afirmó que el asunto finalmente lo obligó a abandonar el club que ama después de una amarga batalla con el copropietario, el príncipe Abdullah, en 2019.

Cómo fue el controversial pase de Tevez y Mascherano a West Ham

En 2007, uno de los eventos más polémicos de la Premier League comenzó a desmoronarse con la transferencia del Javier Mascherano al Liverpool. Este traslado reveló que un alto porcentaje de los “derechos económicos” tanto del Jefecito como de su compatriota Carlos Tevez, pertenecían al agente Kia Joorabchian y su empresa MSI, lo que constituyó una violación explícita de las reglas de la Premier League, informó el periodista Martin Lipton.

La situación comenzó cinco meses antes, cuando West Ham presentó a Mascherano y Tevez en un acuerdo doble el último día del plazo de transferencias de verano. En marzo del mismo año, el club de Londres fue acusado formalmente de infringir las reglas de la liga, lo que desencadenó una exhaustiva investigación.

A pesar de que Alan Curbishley reemplazó a Alan Pardew como entrenador, el equipo se encontraba al borde del descenso. Sin embargo, cuando el club admitió haber engañado a la Premier League y se declaró culpable de ocultar documentos importantes, la situación se complicó aún más. La Comisión de la Liga, en lugar de deducir puntos al equipo, impuso una multa récord de 5,5 millones de libras, argumentando que una quita de puntos hubiera condenado al equipo al descenso.

Carlos Tevez y Javier Mascherano llegaron al West Ham en 2006 (AP)

Increíblemente, West Ham logró ganar siete de sus últimos nueve partidos, incluyendo una crucial victoria en el Old Trafford asegurada por un gol de Tevez en el último día de la temporada, lo cual condenó al Sheffield United al Championship, junto con Charlton y Watford.

Mientras tanto, los dirigentes de la liga decidieron no apelar el veredicto de la Comisión, una decisión que fue desafiada sin éxito por el Sheffield United, quien posteriormente anunció su intención de demandar al West Ham en busca de compensación. Dos años después, en abril de 2009, los Hammers accedieron a pagar una compensación de 20 millones de libras. Durante este período, Tevez había estado cumpliendo un préstamo de dos años en el Manchester United, donde ganó dos títulos consecutivos de la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa de la Liga, antes de transferirse al Manchester City en un movimiento polémico.