La fuerte crítica de una leyenda de la selección de Francia contra Mbappé: “Ya no da miedo como antes”

Francia viene de perder contra Italia en el estreno de la UEFA Nations League (REUTERS/Christian Hartmann)

El exfutbolista y leyenda de la selección de Francia Bixente Lizarazu lanzó fuertes críticas contra Kylian Mbappé en una columna publicada en el periódico L’Equipe en medio de las dudas sobre el rendimiento del delantero en la UEFA Nations League y la polémica por sus dichos en una rueda de prensa previa al encuentro frente a Bélgica, a jugarse este martes.

Mbappé había manifestado su desinterés por las opiniones externas del público o de ex personalidades del fútbol sobre su presente: “Vengo, juego e intento dar lo mejor de mí para ayudar al equipo. Lo que piense la gente es la menor de mis preocupaciones”.

Frente a estas palabras, el defensor que fue parte del plantel que se consagró campeón del mundo con la selección francesa en el Mundial 98 8 fue crítico con el atacante que llegó al Real Madrid tras su experiencia en el PSG: “La rueda de prensa de Mbappé me sorprendió y avergonzó. Las palabras utilizadas fueron inapropiadas, no las de un líder y menos las de un capitán. No se puede ser insensible a los sentimientos de los aficionados de la selección francesa”, expresó Lizarazu.

El ex futbolista de 54 años, que se destacó por su paso en clubes Burdeos, Bayern Múnich y que terminó su carrera en el Olympique de Marsella también señaló la falta de impacto que Mbappé está teniendo en el campo y comparó su rendimiento actual con el que solía mostrar en temporadas anteriores.

“Mbappé ya no es tan explosivo ni decisivo como antes. Sigue siendo un muy buen goleador, pero ya no da miedo como antes”, analizó el también ganador de la Eurocopa 2000 en una columna que publicó el medio deportivo francés.

El delantero y capitán de Francia no pudo evitar la derrota de su selección (REUTERS/Christian Hartmann)

Para Lizarazu, gran parte de esta caída en el rendimiento del delantero está vinculada a la tensión vivida entre Mbappé y su antiguo club (Paris Saint Germain): “Está viviendo un año complicado, que empezó con el PSG y continuó con la selección francesa”, sugirió.

En la antesala del enfrentamiento por el grupo de la Nations League A contra Bélgica, el seleccionador francés Didier Deschamps defendió la posición de su capitán dentro de su esquema de juego y aclaró que el delantero tiene libertad para moverse en diferentes zonas del campo. “Si esperas que Kylian sea un pívot... no es eso”, aclaró el técnico, compañero de Lizarazu en el título de la Copa del Mundo.

Sin embargo, Lizarazu insistió en que Mbappé debe recuperar el enfoque en su juego para volver a ser el atacante de supo ser en el pasado: “Necesita volver a ser solo un futbolista, pensar solo en el entrenamiento, el partido, el juego, la recuperación sin dispersarse como hizo la temporada pasada”.

Además, el ex lateral izquierdo habló del estado de forma del número 9 del Real Madrid. “Para mí ser futbolista también significa pensar en preservar la salud mental. Si estás preocupado por pensamientos externos, parásitos y negativos, inevitablemente tienen un impacto en tu mente y pierdes tu fuerza, tu energía, tu placer. La guerra psicológica que libraron él y el PSG tuvo un enorme impacto, obviamente. Mbappé ya no es tan explosivo ni decisivo como antes. Sigue siendo un muy buen goleador, un muy buen jugador por supuesto, pero ya no da miedo como antes”, agregó.

La selección francesa enfrenta un desafío tras la salida de delanteros como Olivier Giroud y Karim Benzema, lo que obligó a Deschamps a ajustar su esquema. Mientras tanto, Mbappé sigue en el centro del debate, tanto por su nivel de juego como por sus actitudes fuera del campo, en medio de las expectativas de la afición y las críticas de figuras como Lizarazu.