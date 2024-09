Arturo Vidal destrozó en vivo a sus compañeros del Colo Colo a días del duelo ante River Plate por la Libertadores

La durísima crítica de Arturo Vidal a sus compañeros de Colo Colo

Colo Colo sufrió una durísima derrota a días del trascendental cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate. El Cacique cayó 3 a 0 ante Magallanes en la final de ida de la Zona Centro Sur de la Copa de Chile y Arturo Vidal, uno de sus referentes, destrozó al equipo. Durante una transmisión en vivo, el experimentado mediocampista, quien no había sido convocado al partido por el técnico Jorge Almirón por problemas físicos, fue muy duro con sus compañeros.

“Pero mirá esa falta de actitud. Así no se puede. Ellos van ganando y las pelean todas, y nosotros nada. Con uno menos no se puede, se hace muy difícil”, fue la queja. El Rey Arturo no solo apuntó contra el defensor Ramiro González, quien fue expulsado a diez minutos del final, sino también al delantero Guillermo Paiva: “Paragua, preocúpate de la pelota, estás puro peleando”. Misma actitud con su compatriota, el delantero Cristian Zavala: “Andá pa’ arriba a marcar, estás ahí al medio sin marcar a nadie”.

Arturo Vidal realizó un streaming en el que mostró su enfado por la actuación de sus compañeros durante el partido del Colo Colo. Pese a ello, se mostró optimista de cara a la revancha: “Lo bueno que no está cerrado, todavía quedan 90 minutos. A estadio lleno con nuestra gente”.

Vale recordar que el chileno venía de emitir duras palabras también contra el entrenador de la selección de Chile, Ricardo Gareca, tras la dura goleada sufrida ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial 2026.

Ricardo Gareca molesto con Arturo Vidal por polémicas declaraciones tras Chile vs Argentina.

“Lo peor es que nos va mal con estos huevones, que les ganamos dos Copas (América). Después ganaron todo, les sirvió perder con nosotros… ¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino. ¡Tenés que hacer tres cambios ahora, ya! Tienen que calmarse en la cancha. (Gareca) Tiene que dejar de inventar. Si el fútbol es muy sencillo...”.

Por su parte, Ricardo Gareca intentó no polemizar con el experimentado futbolista: “Es una voz autorizada. Yo no tengo nada que decir. Nosotros sabemos lo que sentimos como grupo. Todo lo demás son opiniones en las que no voy a polemizar”. En tanto, Oscar Ruggeri sí recogió el guante de la crítica a su amigo y ex compañero, y expresó: “Dios mío. El Flaco llegó hace dos meses. Estas son declaraciones porque no lo llamó, lógico. Más allá de las cosas que le puede decir a Gareca, no puede dirigirse así al entrenador de la selección de su país. Es un jugador en actividad, todavía no está afuera. Puede ser convocado”.

En tanto, Vidal utilizó sus redes sociales para responder a los cuestionamientos por sus dichos: “Recuerden siempre que la humildad y ser real es lo más importante en la vida. El cariño no se compra, se gana. Para hablar de mi primero tienes que haber pasado por el Barcelona”. Junto a los mensajes, publicó historias por sus pasos en el Bayern Múnich, la Juventus, el Bayer Leverkusen y Colo-Colo. “Eres tu King. Rey de Copas, 20 años. Feliz”, escribió.

Colo Colo y River Plate se verán las caras el próximo martes 17 de septiembre en Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La revancha será una semana después (martes 24 del corriente), en el estadio Monumental a partir de las 21:30. En ambos casos podría no haber hinchas visitantes.