Copa Davis: Andrés Molteni y Máximo González analizan los rivales y cómo influye el ajustado cronograma

Máximo González y Andrés Molteni durante un partido de los recientes Juegos Olímpicos (Foto REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Argentina volverá a competir en la fase de Grupos de Copa Davis, en un formato en el que el partido de dobles adquiere mayor importancia que la habitual. Por eso, una vez finalizada su participación en el US Open, la dupla que seleccionó el capitán Guillermo Coria, integrada por Andrés Molteni y Máximo González hizo un análisis, junto a Infobae, de las parejas que deberá enfrentar en la eliminatoria y de la especulación por el movimiento del match de Gran Bretaña, que será local esta vez.

- Andrés, perdieron, pero igual fue un buen US Open para ustedes

- Sí, Obvio. Ahora tenemos una bronca bárbara por no poder haber ganado el partido y pasar a semi, pero cuando se nos pase, seguramente valoremos el haber llegado nuevamente a cuartos de final.

- El US Open era una buena posibilidad de recuperar terreno en el ranking y de acercarse al Masters de fin de año.

- Yo creo que está lejos igual y estaba lejos por más que ganemos -arranca Machi aún apesadumbrado por no conseguir el objetivo-. Yo pensaba en ganar este partido en llegar una semifinal y, obvio, en ganar el torneo, porque veníamos jugando muy bien. Teníamos resto. Bueno, si bien no estábamos jugando nuestro mejor tenis, nos sentíamos bien, con energía. Pero bueno, arrancamos bien y, después del primer set, que fue durísimo, bajamos un poquito y ellos lo aprovecharon y empezaron a soltar los tiros. La verdad es que son muy buenos sacadores y también tiran muy fuerte de fondo. Ahí se nos fue enseguida. Doble break abajo y a correrlos de atrás. Es como que costó salir eso.

González y Molteni vienen de disputar los Juegos Olímpicos y el US Open (Foto REUTERS/Edgar Su)

Se viene la Copa Davis y Molteni se fue directo a Manchester, mientras que el tandilense volvió a buscar a su familia para luego viajar junto con todo el equipo a la ciudad inglesa. Si bien Andrés ya jugó varias series de Copa Davis, será la primera ocasión en que lo haga en la modalidad de fase de Grupos, con tres partidos, y no cinco, a tres sets, en donde el dobles adquiere una relevancia aún mayor que en las otras series.

- Ya lo viví en Madrid en 2019 y en Bolonia 2022. En Madrid fue complejo, en donde sumabas games, sets y puntos y todo se resolvía con porcentajes. Me acuerdo que era un lío bárbaro, muy complicado. En Bolonia nos tocó entrar siempre abajo -sonríe-, pero, ahora, los chicos van a ganar todos los singles y nosotros vamos a entrar 2-0 todos los partidos. A eso vamos (bromeaba González, quien fue cambiando el seño adusto para dejarle paso a alguna sonrisa).

- Molto, ¿ya te comentó Machi la diferencia de jugar estas fases de Grupos?

- No hablamos de eso todavía, la verdad es que veníamos muy enfocados en este torneo. Ahora, una vez que terminó toca cambiar el chip y empezar a mentalizarnos en la Copa Davis. En cuanto al formato, ya jugamos algo parecido en la United Cup, en el que también son tres puntos y el tercero es el dobles. Un poco parecido, pero ni qué hablar, la Copa Davis tiene muchísimas más trayectoria, más importancia y va a haber, seguramente, muchísima gente mirando. Ojalá que también haya muchos argentinos, en Manchester, apoyando al equipo.

Para Máximo González no es una convocatoria más. Debutó en 2017, junto a Andrés Molteni, jugando de visitante frente a Kazajistán, bajo la capitanía de Daniel Orsanic, en la serie en la que Argentina terminó descendiendo. A partir de allí, suma, con ésta, 12 convocatorias, en las que disputó 15 partidos, con 8 victorias, teniendo de compañeros a Zeballos y Molteni.

- ¿Llevás la cuenta de cuántas veces representaste a la Argentina?

- (Se sonríe) Esa cuenta me la hago cada tanto, me acuerdo y empiezo a hacer memoria de cuántos partidos jugué, cuántos gané, cuántos perdí, si la serie que se juega es fase de Grupos y cuenta por uno (se pregunta y vuelve a reír) o una por partido. Porque, en realidad, es una convocatoria, pero son tres series -y lanza una carcajada-. Lo pienso, pero no, no. Sé que vengo parejo entre ganados y perdidos, pero para mí, como dije siempre, cuando me llamen para jugar la Copa Davis voy a estar. Lo que sea para Argentina, voy a estar. Además, es una semana que me gusta mucho, no es algo que vivimos normalmente en el circuito. Es estar con todo un equipo de jugadores, con “tú” equipo atrás. La verdad es que la paso muy bien, lo disfruto mucho, hay muy buena onda y es una semana en el año que siempre espero poder jugar.

- ¿Cómo ven a las otras parejas del Grupo?

- No sabemos bien cuáles son las parejas que se van a formar -dice Molteni-, porque, ¿va (Emil) Ruusuvuori?

- No, ya está confirmado que se bajó del equipo de Finlandia.

- Bueno, seguramente esté (Harri) Heliövaara, pero no sabemos con quién. Canadá tiene muy buenos jugadores y, en fin, puede jugar cualquiera y conformar un muy buen dobles. Contra ellos, todos los puntos y todos los partidos van a ser muy parejos.

La pareja de Dobles tras lograr el Córdoba Open 2024

- ¿Y los británicos?

- La pareja británica sí es muy dura. Con (Neal) Skupski y (Joe) Salisbury (este finalmente fue baja y será reemplazado por Henry Patten) , que los dos fueron N° 1 del mundo, permanecen ahí arriba y ganaron torneos de Grand Slam. Son una pareja muy dura y, encima, van a ser locales. Creo que ése va a ser el doble más duro de todos, pero ojalá que ganemos dos enfrentamientos como sea, para poder clasificar a los cuartos de final de noviembre.

Cuando salió la programación de los partidos del Grupo D, Argentina apareció abriendo la fase el martes contra Canadá, descanso hasta el viernes y vuelta a jugar, esta vez, ante Finlandia (jugaba los tres días seguidos), para culminar su participación el sábado con Gran Bretaña, equipo que, al día siguiente, cerraba la competencia del Grupo D ante Canadá. Pero, por pedido de la LTA (Asociación británica) modificaron el cronograma de partidos y los locales enfrentarán a la Argentina el viernes, quedando con un día de descanso antes de jugar y definir con Canadá los dos lugares de la clasificación, y con todos los resultados sobre la mesa.

De esta manera, Finlandia (miércoles y jueves) y Argentina (viernes y sábado) serán los que jueguen días consecutivos, mientras que Canadá y Gran Bretaña nunca jugarán en días corridos

- ¿Sabían que a Gran Bretaña le cambiaron la fecha para enfrentar a la Argentina?

- (Se miran extrañados) No, no lo sabíamos -responde Machi-. Jugar con un día de descanso es una ventaja, pero esto lo cambiaron ahora, en el camino.

- Pero en el circuito están acostumbrados a jugar un día tras otro ¿Cuál sería la desventaja de jugar en días corridos?

- Primero que no tenés descanso -continúa Machi-. Después, que el dobles termina siempre tarde y, aunque vos seas singlista, te vas a quedar o vas a querer volver rápido a la cancha para seguir junto al equipo, por lo que la asistencia para la recuperación queda algo relegada. El singlista que jugó el primer partido va a estar pendiente de los siguientes y se va a aquedar hasta última hora y se va a ir a dormir a la misma hora que todos. Y va a tener que jugar el otro día, aunque sea a las dos de la tarde. Todo eso suma, jugando dos días seguidos. Por eso, cuando jugás un día por medio es como que te viene bien. Además, en esto hay mucha especulación, porque tenés que estar todo el tiempo pendiente de los resultados porque te cambian el porcentaje para clasificar.

- En el estadio caben 13 mil espectadores y las entradas tendrán un costo de 10 pounds para los chicos y 50 para mayores. ¿Qué les parece?

- (Vuelven a mirarse y vuelven a reír, Molteni toma la posta) Que son locales y lo van a querer reventar al estadio. Van a intentar tener todo el público en su favor y todo lleno.

Argentina tendrá su partido debut contra Canadá, el próximo martes 10 y, en un análisis previo, aparece como el mano a mano del que puede depender la clasificación, ya que, arrancar ganando le permitiría afrontar con muchas chances de lograr el objetivo el sábado ante Finlandia, que aparece como el más débil, con la baja de su N°1, Emil Ruusuvuori.