Los golazos de Julián Álvarez y Dybala ante Chile: el llamativo gesto de la Araña y el festejo alocado de Oriana Sabatini

Segundo gol De Argentina ante Chile

En el final del partido entre Argentina y Chile por las Eliminatorias para el Mundial 2026, Julián Álvarez amplió las diferencias con un tanto de alta factura y más tarde Paulo Dybala firmó el tercero. La Araña sacó un misil y la particularidad que tuvo su remate fue lo hizo de zurda, su pierna menos hábil, pero logró concretar el segundo gol del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Mientras que La Joya decoró el resultado con otra linda anotación.

El cordobés de Calchín lo buscó toda la noche, pero el arco le estuvo esquivo hasta los 84 minutos, cuando recibió afuera del área y metió un zurdazo que sorprendió al arquero chileno Gabriel Arias, que nada pudo hacer y se quedó parado. La pelota se clavó en el ángulo y fue el tanto que amplió las diferencias.

Incluso hasta sorprendió al propio Álvarez su conversión pues demoró un segundo para poder celebrar. El grito de todo el Estadio Monumental festejó el golazo del delantero de 24 años que acaba de incorporarse al Atlético de Madrid.

El testimonio de Julián Álvarez

“Cuando le pegué vi que había pasado y dio en el travesaño. Me caí, pensé que había picado y salió para afuera, pero ahí el Huevo (Marcos Acuña), fue uno de los primeros que me dijo. Escuché gol y me di cuenta”, contó Julián. “Fueron muchas cosas juntas, pero uno trata de estar preparado y adaptarse lo más rápido posible. En estos días que estuve me dieron todas las herramientas para que me sienta cómodo”, continuó sobre su nueva vida en Madrid. Y cerró: “Hablé con ellos (De Paul y Nahuel Molina) en los días previos cuando se hablaba de las negociaciones. Siempre es lindo poder compartir con argentinos”.

Pero el encuentro tuvo más anotaciones de calidad y fue la que consiguió Paulo Dybala, que ingresó a los 78 minutos en reemplazo de Alexis Mac Allister, quien abrió el marcador, pero debió retirarse por una molestia. Scaloni buscó resguardarlo y por eso lo mandó a La Joya al campo de juego.

Tercer gol de Argentina ante Chile

Ni bien ingresó el de Laguna Larga mostró toda su calidad y a los 80 minutos se sacó de encima a un rival a pura gambeta y metió un pase perfecto para Julián Álvarez que no llegó a conectar, pero la jugada fue hermosa. A los 84 minutos, Dybala ingresó en el área y sacó un tiro cruzado que hizo estéril el intento de Arias y decoró el resultado al marcar el tercer tanto. Las cámaras fueron de inmediato a la tribuna donde su mujer, Oriana Sabatini, festejó de forma alocada. “Volver estar con mis compañeros, estar con esta gente espectacular”, dijo Paulo quien se quedó afuera de la lista de la Copa América.

Sobre el hecho de jugar con la camiseta número diez ante la ausencia de Lionel Messi (acaba de recuperarse de su lesión ligamentaria en el tobillo derecho), Dybala indicó: “Es especial, sé que no es mi remera, todos sabemos que es la remera de Leo, pero traté de representar de la mejor forma y dar lo mejor”. Respecto de quién tomó la decisión para que la use reveló: “Fue una decisión del cuerpo técnico (la 10), algunos de los chicos decían que tenía que ser yo, yo no sabía si aceptarla o no porque es particular pero es una responsabilidad muy linda”.

Respecto de su retorno al seleccionado, el jugador de la Roma sostuvo: “Pensé que no iba a estar, me tocó volver y jugar, uno cuando se pone esta camiseta tiene que dar lo mejor”. Este jueves la Argentina goleó 3-0 a Chile y se afirmó en el liderazgo en la tabla de las Eliminatorias de cara al Mundial 2026 que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

El testimonio de Paulo Dybala