Problemas en la selección de Brasil: una de sus figuras sufrió una grave lesión y quedó descartado para lo que resta del año

El delantero del Flamengo estará ausente por todo lo que resta de 2024

La selección de Brasil sufrió una muy mala noticia a dos días de enfrentarse ante Ecuador por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El entrenador Dorival Júnior sufrió un duro revés con la grave lesión de una de sus principales figuras, que quedó descartado para lo que resta del año.

Se trata del delantero del Flamengo, Pedro, quien sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La noticia se confirmó luego de someterse a estudios complementarios por una serie de dolores durante el calentamiento realizado en el entrenamiento del Scratch, según informó la periodista, Raisa Simplicio. “No juega más en 2024”, anunció, ya que su recuperación oscilará entre los nueve y los doce meses. En 2018, el mismo jugador había sufrido una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y esa lesión frustró las negociaciones entre el Real Madrid y su club de ese entonces, Fluminense.

El ex hombre de la Fiorentina fue captado en su llegada al hotel con ayuda de muletas y cara de “abatido”, pero se permitió alguna sonrisa ante el público que lo esperaba dentro del establecimiento. “Flamengo ya está en el mercado evaluando atacantes libres″, detalló Simplicio sobre un delantero que marcó 30 goles y 8 asistencias en 43 partidos del año.

Se trata de una lesión muy similar a la padecida por Neymar en octubre pasado, aunque Ney tuvo un cuadro más complejo porque también registró una rotura del menisco en la misma rodilla. El jugador del Al Hilal sigue recuperándose de la lesión y tampoco hay fechas certeras sobre su vuelta a las canchas.

La dolencia física no fue captada por las cámaras porque sucedió después de que la prensa se retiró del campo de práctica y ocurrió en una jugada, sin contacto con nadie. La información aportada por Globo Esporte aclara que, hasta el momento, la Confederación Brasileña de Fútbol, no confirmó si llamarán a un reemplazante para afrontar los duelos de este viernes desde las 22 (hora argentina) ante Ecuador como local y el martes 10 a partir de las 21:30 contra Paraguay en condición de visitante. Brasil está en la sexta colocación con siete puntos, ocupando el último boleto directo clasificatorio al Mundial 2026, y se medirá a los equipos que se colocan en la quinta y séptima ubicación.

Marcó 30 goles en 43 partidos de 2024 (REUTERS/Carla Carniel)

La ausencia de Pedro abre un vacío inesperado en la cabeza del DT porque él lideraba la carrera por ser titular en el centro de la ofensiva, un lugar en el que tiene como otra alternativa al joven de 18 años, Endrick, quien jugó nueve minutos repartidos en tres partidos con el Real Madrid, los cuales le bastaron para señalar un gol ante Real Valladolid en el Estadio Santiago Bernabéu.

Además, la actualidad del punta era una invitación a soñar porque el hombre de 27 años anotó 11 goles para ser el máximo artillero del Campeonato Carioca ganado por Flamengo ante Nova Iguacu. También lidera el registro en el Brasileirao, donde su equipo marcha en la cuarta colocación con 44 puntos, a 6 del puntero, Botafogo. Es una baja muy importante para el Fla pensando en la Copa Libertadores porque encarará los cuartos de final ante Peñarol, en semifinales podría chocar contra otro brasileño (Botafogo o San Pablo) y en la final enfrentaría a River Plate, Colo Colo, Fluminense o Atlético Mineiro.

Este episodio se suma a una larga lista de problemas que alteraron la dinámica de una selección que atraviesa un profundo recambio generacional. La “maldición del gato” tuvo su punto de comienzo en la conferencia previa a los cuartos de final del Mundial ante Croacia. Desde ahí, quedó eliminado de la Copa del Mundo ante ese rival, se fue Tite como DT (no renovó su contrato), cayó en los cuartos del Mundial Sub 20, en la misma instancia del Mundial Sub 17 perdió 0-3 contra Argentina, perdió por primera vez como local en Eliminatorias (la Albiceleste le ganó 1-0 con gol de Otamendi) y no pasó de los cuartos en la última Copa América, entre otros sucesos que marcan la actualidad de la Canarinha.

Cabe recordar, el cruce contra La Tri ya generó polémica porque este martes fueron detenidas tres personas por intentar grabar el entrenamiento del Scratch y uno de estos individuos mintió en su nacionalidad antes de admitir que era ecuatoriano. Eso hizo que se investigue un posible espionaje. “Estamos trabajando con esta hipótesis, ya que en el primer acercamiento se mostró muy reacio y no brindó información, incluso brindó datos falsos sobre su identificación. Pero todavía no tenemos la base completa para hacer esta remisión”, declaró el teniente Taborda de la Policía Militar del estado de Paraná.