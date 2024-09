Impacto en la Fórmula 1: afirman que el legendario creador de los autos de Red Bull ya tiene nuevo equipo

Adrian Newey ganó todo en Red Bull y ahora buscará más gloria en Aston Martin (REUTERS/Andrew Boyers)

El ambiente de la Fórmula 1 está conmocionado por la inminente confirmación de la llegada de Adrian Newey a Aston Martin. El ingeniero más exitoso en 74 años de historia de la categoría tiene todo acordado con la escudería de Silverstone para incorporarse a partir del año próximo y su confirmación llegaría antes del Gran Premio de Azerbaiyán, el 15 de septiembre.

Una vez que se oficialice esta noticia será el punto cúlmine de la gestión de Lawrence Stroll como dueño del equipo. En 2020 puso 656 millones de dólares para comprar el 20 por ciento de las acciones de Aston Martin y en ese momento ya era dueño de la escudería de F1, que por entonces se llamaba Racing Point. Desde 2021 llevó el nombre de la fábrica de autos.

Dos años más tarde repatrió a la F1 al experimentado Fernando Alonso, quien se destacó en la temporada pasada siendo en el inicio el mejor detrás de los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio Pérez. Además, el bicampeón mundial 2005 y 2006 logró ocho podios.

En lo que va de 2024 los resultados generales del equipo no fueron los mismos y también Newey se habría cansado de Red Bull ante el conflicto interno producido por la denuncia de una empleada al jefe del equipo, Christian Horner, por un trato inapropiado. Pese al dominio en el inicio de la temporada de la escudería austriaca, en especial por Verstappen, que aún lidera el campeonato de Pilotos, el clima se enrareció puertas para adentro.

Fue así que Newey habría visitado la base de Aston Martin en junio pasado. La llegada de Adrian al equipo es prácticamente un hecho y se espera que la confirmación oficial se realice antes del Gran Premio de Azerbaiyán, según informó Motorsport. A partir de entonces comenzará una ventana de seis meses hasta que pueda empezar a trabajar de forma oficial, pero se descartaría que ya está diseñando desde las sombras el auto de 2025.

Fernando Alonso es la punta de lanza en pista para pelear adelante (Eric Bolte-USA TODAY Sports)

Newey, quien anunció su salida de Red Bull a principios de año, había sido vinculado inicialmente con Ferrari. Sin embargo, Aston Martin se adelantó como principal candidato a contar con sus servicios y se unirá a un equipo cuyo actual director técnico, Dan Fallows, colaboró con él en Red Bull. Esto plantea preguntas sobre cómo se estructurará y armonizará el grupo técnico.

El diseñador de 65 años es el técnico más laureado en la historia de la categoría. A lo largo de su campaña en la Máxima, con autos diseñados por él o en los que participó en su concepción y desarrollo, ganó un total de 25 títulos mundiales: Williams (9) en 8 años: cuatro de Pilotos y cinco de Constructores. McLaren (3) en 8 años: dos de Pilotos y uno de Constructores. Y Red Bull (13) en 19 años.

Mike Krack, jefe del equipo Aston Martin, declaró durante el Gran Premio de Países Bajos que no es un problema significativo integrar a múltiples técnicos talentosos, refiriéndose al contexto de tener varios directores técnicos en un equipo de F1. En sus palabras, “no hay que hacer grandes cambios” para integrar a personal de alto nivel en el equipo.

Entre los recientes fichajes de Aston Martin se encuentran Andy Cowell, ex jefe de motores de Mercedes, quien asumirá el rol de CEO del Grupo en octubre, y Enrico Cardile, ex director técnico de chasis de Ferrari. Las contrataciones forman parte de una intensa campaña para atraer a los mejores talentos de ingeniería y así competir al más alto nivel en F1.

Aunque el impacto de la llegada de Newey no será inmediato. Alonso comentó en el Gran Premio de Italia que la implementación de sus ideas llevará tiempo. Según el español, “no es trabajo de un solo hombre” arreglar todas las cosas. Habló de la necesidad de profundizar en lo que tienen actualmente, identificar lo que funciona y lo que no, y prepararse adecuadamente para 2025.

Aston Martin ocupa l quinto puesto entre diez escuderías en el presente Campeonato Mundial de Constructores, misma posición en la que terminó en el ejercicio anterior. Para 2025 apuesta a poder ganar su primera carrera en la Máxima y la contratación de Newey es el primer paso.