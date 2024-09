La sentencia del preparador físico de la Selección que disparó la ilusión de los hinchas de ver a Messi en el próximo Mundial

El PF de la Selección habló del estado físico de Lionel Messi

A los 37 años, Lionel Messi continúa escribiendo el legado imborrable en la selección argentina. Líder indiscutido de La Scaloneta, la leyenda surgida de Rosario se perderá la doble fecha de las Eliminatorias ante Chile y Colombia a causa de la lesión que sufrió en su tobillo. Sin embargo, desde el entorno del delantero del Inter Miami se ilusionan con ver al mejor de todos los tiempos desplegar su magia por última vez en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Luis Martín, preparador físico del combinado nacional, brindó una entrevista en Super Deportivo Radio, donde reflexionó sobre la trayectoria de La Pulga. A menos de dos meses de la conquista de la Copa América, el integrante del grupo de trabajo de Lionel Scaloni reveló intimidades del plantel que ya sumó cuatro títulos consecutivos.

En el extenso diálogo, el PF no ocultó la humildad que lo caracteriza y recordó los desafíos que enfrentó en sus primeros años. “Mi pasado fue duro y humilde. Aunque faltaron muchas cosas, nunca nos faltó amor y cariño”, subrayó. Y con una cuota de nostalgia, agregó: “El trayecto recorrido es lo más importante. Haberme recibido y poder trabajar de lo que me gusta ya era un logro”.

Con relación a su rutina diaria y el trabajo que desarrolla bajo las órdenes del estratega de Pujato, el profe se emocionó al recordar el apoyo constante del entrenador. “Yo no pertenecía al mundo profesional del fútbol. Siempre trabajé en el amateurismo, y que Lionel me haya abierto las puertas de la manera en que lo hizo fue increíble. No dudó nunca de mí”, señaló sin omitir el profundo agradecimiento hacia el DT.

Naturalmente, la pregunta obligatoria sobre su vínculo con Messi no tardó en llegar. Fue entonces cuando Luis Martín describió la relación como una conexión especial basada en el respeto y la humildad. “Cada vez que termina un torneo, nos damos un abrazo, y él me dice un montón de cosas al oído. Verlo levantar la Copa del Mundo fue increíble. Es una imagen que me llevaré en el corazón para toda mi vida”, deslizó.

En la misma sintonía cuando se refirió al futuro del ex Barcelona y PSG en la selección, el PF no dudó en remarcar que todos es posible. Sobre todo cuando restan menos de tres años para la próxima Copa del Mundo. “La presencia de Messi en el próximo Mundial será una decisión personal. Físicamente, está preparado, tiene un cuerpo privilegiado. Pero para ocupar ese lugar en la selección, tiene que ser feliz y disfrutarlo. Si él siente que tiene más para dar, lo veremos en el próximo Mundial”, concluyó con optimismo.

Cabe recordar que la AFA está preparando una despedida para Di María, quien tiene previsto llegar el mismo jueves al país. La idea es que Fideo entre al campo de juego del Monumental con el plantel y él siendo el portador de la Copa América ganada en Estados Unidos. Se espera una verdadera fiesta para el recibimiento de la Selección en el estadio, con el agregado de la presencia de uno de los héroes de Qatar que se despidió de la Albiceleste. La selección argentina es el único líder con 15 puntos sobre 18 posibles. En la octava fecha, la Albiceleste visitará a Colombia el martes 10 de septiembre a las 17:30.