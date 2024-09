Huracán buscará un triunfo ante Tigre para alcanzar la punta: la agenda del domingo de la Liga Profesional

Este domingo continuará la acción de la fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol y, además del clásico entre Independiente y River Plate, habrá otros cuatro partidos. Huracán-Tigre, Platense-San Lorenzo, Atlético Tucumán-Racing y Banfield-Instituto.

Huracán-Tigre

El Globo y Tigre, un duelo con diferentes ambiciones

El Club Atlético Huracán regresar al liderazgo en la Liga Profesional de Fútbol 2024 cuando enfrente a Club Atlético Tigre en el estadio Tomás A. Ducó en Parque Patricios. El partido, correspondiente a la decimotercera fecha de la Liga Profesional, comenzará a las 14.30 y será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, con Hernán Mastrángelo a cargo del VAR. La transmisión en directo estará a cargo de TNT Sports.

Huracán llega a este crucial encuentro tras un empate sin goles ante Argentinos Juniors en La Paternal, buscando retomar el camino de la victoria y mantenerse sobre los pasos de Vélez Sarsfield. Para este partido, el entrenador Frank Darío Kudelka mantendría el mismo equipo que ha cosechado 24 puntos, con seis victorias y seis empates en 12 presentaciones.

Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán De La Fuente, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Rodrigo Echeverría, Federico Fattori, Williams Alarcón; Walter Mazzantti, Ramón Ábila y Rodrigo Cabral. DT: Frank Kudelka.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Brian Leizza, Nahuen Paz, Nahuel Banegas; Santiago González, Agustín Cardozo; Blas Armoa, Gonzalo Maroni, Tomás Galván; Florián Monzón. DT: Sebastián Domínguez.

Hora: 14.30

TV: TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Hernán Mastrángelo

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Platense-San Lorenzo

San Lorenzo busca confirmar su levantada ante Platense

Platense se enfrenta esta tarde a San Lorenzo en la decimotercera fecha de la Liga Profesional 2024, buscando extender su buen momento tras la victoria sobre Independiente Rivadavia. El partido se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López a partir de las 14:30, con el arbitraje de Ariel Penel y Mauro Vigliano en el VAR, y será transmitido por ESPN Premium.

El equipo dirigido por Favio Orsi y Segio Gómez viene de imponerse 2-0 en Mendoza con goles de Mateo Pellegrino y Ronaldo Martínez. Platense acumula 15 puntos y se encuentra en la decimoséptima posición de la tabla. La dupla ha optado por repetir el mismo once inicial que triunfó en su último encuentro, manteniendo la consistencia en su alineación.

Por otro lado, San Lorenzo, dirigido por Leandro Romagnoli, llega a este encuentro después de una victoria por 2-0 frente a Talleres, con anotaciones de Alexis Cuello y Elián Mateo Irala. El equipo actualmente suma 10 puntos y ocupa el vigésimo sexto puesto en la tabla de posiciones. Romagnoli no presenta dudas significativas y se espera que mantenga el mismo equipo que consiguió los tres puntos en su último partido. No obstante, existe la posibilidad del regreso de Eric Remedi, ex jugador de Banfield, quien ha superado una lesión y podría reemplazar a Santiago Sosa en el mediocampo si el técnico así lo decide.

Probables formaciones:

Platense: Juan Pablo Cozzani; Bautista Barros Schelotto, Ignacio Vázquez, Gastón Suso, Sasha Marcich; Guido Mainero, Fernando Juárez, Leonel Picco; Franco Minerva; Iván Gómez y Mateo Pellegrino. DT: Favio Orsi.

San Lorenzo: Gastón Gómez; Nahuel Arias, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Santiago Sosa o Eric Remedi, Elián Irala; Iván Leguizamón, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Leandro Romagnoli.

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Mauro Vigliano

Estadio: Ciudad de Vicente López

Atlético Tucumán-Racing

Atlético-Racing, un choque de la parte alta de la tabla

Racing Club de Avellaneda se enfrenta a un crucial desafío al visitar a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro a las 19 horas. Este encuentro, correspondiente a la decimotercera fecha de la Liga Profesional 2024, representa una importante oportunidad para Racing de acortar la distancia con los líderes del campeonato y superar a un rival directo, agregó el informe.

El partido contará con el arbitraje principal de Fernando Echenique, mientras que Andrés Merlos estará al frente del VAR. La transmisión será realizada por ESPN Premium.

Racing, que viene de un empate 0 a 0 contra Independiente en el clásico de Avellaneda, visualiza este encuentro como fundamental para sus aspiraciones en el torneo. Sin embargo, no podrá contar con Adrián Martínez y Gabriel Rojas, quienes están descartados. La principal incógnita es el reemplazo de “Maravilla” en la delantera, rol por el cual compiten Santiago Solari y Agustín Urzi.

Por otro lado, Atlético Tucumán dirigido por Facundo Sava, aún mantiene incertidumbre sobre la participación de Mateo Coronel, delantero que se encuentra con una sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna derecha. Aunque se descartó una lesión grave, su presencia en el encuentro contra Racing sigue sin estar confirmada, concluye el informe.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Moisés Brandán, Matías de los Santos, Nicolás Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Franco Nicola; Mateo Bajamich y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Marco Di Cesare, Leonardo Sigali, Aarón Quirós; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari o Agustín Urzi, Roger Martínez, Johan Carbonero. DT: Gustavo Costas.

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Andrés Merlos

Estadio: Monumental José Fierro

Banfield-Instituto

Banfield-Instituto, el últim duelo dominical

Instituto Atlético Central Córdoba pelea por mantenerse en los primeros puestos de la Liga Profesional 2024. Esta noche, el equipo cordobés visita a Banfield en el estadio Florencio Sola, en un enfrentamiento correspondiente a la decimotercera fecha del torneo. El partido contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, respaldado por el VAR a cargo de Jorge Baliño, y será transmitido en directo por TNT Sports a partir de las 21 horas.

Banfield, que no ha logrado superar sus dificultades recientes, enfrenta a Instituto en un momento complicado. En su último encuentro, el equipo dirigido por Gustavo Munúa empató 0-0 con Central Córdoba de Santiago del Estero, un equipo que actualmente lucha por no descender. Con este resultado, Banfield acumula cuatro partidos sin conocer la victoria.

Por otro lado, Instituto viene de una contundente victoria por 4-1 frente a Defensa y Justicia en su última presentación en Córdoba. El técnico Diego Dabove repetirá el mismo once inicial que le permitió alcanzar los tres puntos en el encuentro anterior. Este triunfo elevó a Instituto a las 21 unidades en la tabla, resultado de seis victorias, tres empates y tres derrotas.

Probables formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ezequiel Bonifacio, Alejandro Maciel, Nico Hernández, Mathías De Riris; Ezequiel Cañete, Yonathan Rodríguez; Damián Díaz, Juan Bisanz, Leandro Garate; Mauricio Roldán. DT: Gustavo Munúa.

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón, Lucas Rodríguez; Gregorio Rodríguez, Nicolás Dubersarsky, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Facundo Suárez y Damián Puebla. DT: Diego Dabove.

Hora: 21.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Jorge Baliño

Estadio: Florencio Sola

TABLA DE LA LIGA PROFESIONAL: