El inesperado premio que repartió Pep Guardiola entre los empleados de Manchester City por ganar la Premier League

Pep Guardiola le dio un bono de 10 mil libras a cada empleado del Manchester City (Reuters/Lee Smith)

Pep Guardiola ha otorgado un bono de 10.000 libras (alrededor de 11895 euros o 13198 dólares) a cada miembro del equipo de apoyo del Manchester City, según informó el diario The Times. Este gesto habría beneficiado a unas 60 ó 70 personas que trabajan en el edificio del primer equipo en la City Football Academy.

Este edificio alberga una variedad de trabajadores esenciales para el funcionamiento diario del equipo, que incluyen cocineros, recepcionistas, fisioterapeutas, utileros, baristas y personal de seguridad. El bono, según se informa, busca reconocer y agradecer el esfuerzo diario de estos empleados, muchos de los cuales rara vez reciben atención pública.

Vale destacar que este no sería el primer gesto que tiene el director técnico español con los empleados de la institución inglesa. Según Daily Mail, la temporada pasada el ex Barcelona y Bayern Munich le regaló el bono de seis cifras que cobró por ganar la Premier League al personal de los Citizens. Si bien la cantidad exacta es secreta, este medio apuntó que, en el caso del DT catalán, sería de una cifra cercana a los £ 750.000 (USD 950.000).

Durante sus ocho años al frente del club inglés, Pep ha promovido un fuerte sentido de comunidad entre el personal y los jugadores. Este enfoque, según sus propias declaraciones, ha sido un pilar para los éxitos del equipo. “Estos años hemos estado perfectamente juntos, jugadores, club, cuerpo técnico”, afirmó el técnico catalán de 53 años la temporada pasada, y añadió que “el estado de ánimo es realmente bueno y lo ha sido durante muchos años”.

En paralelo, los jugadores del Manchester City también organizan su propia colecta anual para el personal del equipo, como un gesto adicional de gratitud por su trabajo.

Desde la llegada de Guardiola en 2016, el club ha celebrado múltiples éxitos. Bajo su dirección, el Manchester City ha ganado seis títulos de la Premier League, incluyendo cuatro consecutivos. Además, han añadido a su vitrina de trofeos una Liga de Campeones (la primera en la historia del club), dos Copas de la FA y cuatro Copas Carabao. Este último gesto del español refuerza su reputación no solo por sus habilidades tácticas y estratégicas, sino también por su capacidad para construir un entorno laboral positivo y cohesionado.

En su artículo, The Times también hace foco al mercado de pases del conjunto inglés. La decisión de no reforzar su plantilla con nuevos jugadores, a pesar de la lesión de Oscar Bobb, que lo dejará fuera de los terrenos de juego por tres o cuatro meses, ha generado interés en los entornos deportivos. El rotativo sostiene que el club descartó la posibilidad de fichar a Kyogo Furuhashi, delantero del Celtic de 29 años, y también decidió no avanzar en las conversaciones sobre la contratación del joven delantero del Copenhague, Orri Oskarsson, de 19 años.

En lugar de adoptar una nueva adquisición, el City ha optado por confiar en la fortaleza de su plantilla actual, que se ha visto mejorada con la vuelta de Ilkay Gundogan, ex jugador del Barcelona, que regresó al club en una transferencia sin coste alguno. Pep Guardiola y el director deportivo Txiki Begiristain parecen satisfechos con el equipo existente a pesar de la salida significativa de Julián Álvarez al Atlético de Madrid por 81,5 millones de libras. Este enfoque estratégico también se refleja en la decisión de no ceder al centrocampista portugués Matheus Nunes al equipo colchonero.