Tras revelar el plan para que Valverde juegue en River, Mina Bonino volvió a incendiar las redes: la advertencia para Vinicius y Mbappé

Mina Bonino, esposa de Federico Valverde, volvió a incendiar las redes con una advertencia para Vinicius y Mbappé

Mina Bonino volvió a hacer de las suyas en las redes sociales. Días atrás, la periodista argentina y esposa del futbolista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, sorprendió a sus seguidores con un anuncio especial para los simpatizantes de River Plate. En esta oportunidad, se refirió a dos de las estrellas que comparten equipo con su pareja, Vinicius y Kylian Mbappé.

Hincha fanática del Millonario y con más de 1 millón de seguidores en Instagram y cerca de 260 mil en X (antes Twitter), Mina reveló su plan para que en el futuro Federico Valverde se transforme en jugador de River Plate.

En medio de la ebullición por la llegada de Marcos Acuña, Maximiliano Meza y Germán Pezzella, entre otros, a raíz del arribo de Marcelo Gallardo como entrenador, la periodista argentina tuiteó. “Che, no me manijeen más con mi marido a River. Si ustedes sueñan, imagínense yo que todos los días me acuesto pensando en el momento de la presentación een el Monu con el Beni y Bauti de la mano, él lo sabe y es mi sueño, pero todavía falta mucho”.

Automáticamente, mientras recibía algunos reproches de los fanáticos de Peñarol de Uruguay, que también sueñan con tener a Pajarito en sus filas, Mina explicó: “Y además tengo que hacer un pacto con los hinchas de Peñarol para que no me odien y me entiendan que un añito antes de volver al glorioso CAP tenemos que vestir la banda. Tengo que idear un plan, esto no será fácil hermano”.

El plan de Mina Bonino para que Valverde juegue en River

“Mi plan ideal es a los 31 River, pasamos por Peñarol 1 añito y vuelve al Madrid y se retira ganando la Champions número 23 y todos felices. Así no se enoja nadie JEJE”, sumó también a los aficionados del Merengue. Y cerró con otro mensaje, acompañado de un cómico meme: “Hay que ver que opina Fede de todo esto que no usa ni las redes sociales, pero seguramente me diría que deje de twittear pelotudeces así q me voyyyyy”.

Por supuesto, se trató de una broma y de un sueño, ya que reconoció que actualmente es una posibilidad remota debido a las obligaciones contractuales y profesionales de Valverde con el Real Madrid, donde ha tenido una exitosa carrera conquistando múltiples títulos.

Y este domingo, Mina Bonino lo volvió a hacer. Otra vez, desde las redes sociales provocó una revolución en el Real Madrid porque involucró a dos de las máximas figuras del equipo. “Mbappé y Vini no lo saben, pero hoy van a conocer lo que es el verdadero miedo”, escribió la modelo en su cuenta de X, generando múltiples reacciones entre seguidores.

La publicación de Mina Bonino en X sobre Vinicius y Mbappé que causó furor

El enigmático mensaje resultó ser una broma relacionada con la infraestructura del Santiago Bernabéu, donde los autos de los jugadores están estacionados. Bonino aclaró en una segunda publicación: “Tengo que estacionar mi auto al lado de ellos”, revelando el motivo detrás de su curioso comentario: los jugadores Vinicius Junior y Kylian Mbappé se estacionan junto a Valverde, quien usa el dorsal ocho y se encuentra entre el siete de Vinicius y el nueve de Mbappé.

Si bien apenas tardó un minuto entre cada publicación, el mensaje no pasó desapercibido y generó una ola de comentarios en redes sociales, captando la atención no solo de los hinchas del Real Madrid, sino también de los medios deportivos del mundo.