El joyero de Floyd Mayweather sorprendió al revelar cuánto vale su colección de joyas: “Es la mejor del mundo”

Petty Boy Floyd y parte de su colección de joyas y autos (Gettyimages)

El ex boxeador estadounidense Floyd Mayweather sigue sorprendiendo al mundo con su inclinación por el lujo y la ostentación. Esta vez, su joyero exclusivo, Shuki Diamonds, ha revelado en cuánto está valuada la colección de joyas del deportista. Durante una rueda de prensa en Ciudad de México, Shuki comentó: “La colección de él es de 100 millones de dólares. Es increíble, la mejor del mundo, muy especial. Él lo tiene todo porque es el mejor boxeador del mundo”.

Shuki se encuentra en la capital mexicana acompañando a Mayweather, quien se enfrentará en una pelea de exhibición a John Gotti III, nieto del conocido capo de la mafia John Gotti. “Todo lo que pide Mayweather en cuanto a joyas es exclusivo porque todo es especial con él, es el mejor del mundo y pide lo mismo”, señaló Shuki en declaraciones recogidas por la agencia EFE. Cabe destacar que Diamonds también está involucrado en The Money Team (TMT), el equipo del excampeón del mundo, según puntualizó el diario Marca.

Además, el joyero reveló cuál es la pieza más destacada que ha creado para Mayweather: una gorra con diamantes en el símbolo de The Money Team, que costó un millón de dólares. “La pieza que más me gusta de Floyd es una gorra porque me costó mucho tiempo y trabajo hacerla. Tiene el logo de TMT, con diamantes incrustados. Es única en el mundo, nadie tiene ni tendrá otra igual”, indicó.

Este impresionante despliegue de lujo se suma a otras excentricidades del ex boxeador. Pretty Boy Floyd no solo es conocido por su colección de joyas, sino también por su afición por los automóviles. Recientemente, el propio deportista compartió su lujoso garaje en redes sociales, exhibiendo automóviles de marcas como Ferrari, Lamborghini y Rolls-Royce. Entre los modelos destacaban su Rolls-Royce Ghost negro, con un motor V12 de 570 CV, y un precio de más de 320 mil dólares.

EFE también informó que Mayweather no lucirá una pieza especial en su próxima pelea contra Gotti III. Al respecto, Shuki Diamonds explicó: “Después de esta visita me siento muy inspirado para poder hacer una pieza con cosas de México y ¿por qué no?, portarla con mucho orgullo”.

Las declaraciones del creador reflejan no solo su admiración por Mayweather, sino también la complejidad y exclusividad de las piezas que crea para él. Como resaltó: “Los diamantes son mis mejores amigos. He hecho grandes diseños y para mí es un honor poder trabajar con alguien como el mejor boxeador de todos los tiempos. Con él todo es una extravagancia”.

Mientras los ojos del mundo se centran en la próxima pelea de Mayweather en Ciudad de México, su lujo y excentricidad continúan siendo un tema de fascinación. Su colección de joyas, valorada en millones, no solo es un testimonio de su éxito en el ring, sino también de su gusto por lo exclusivo y lo único.