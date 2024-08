El dardo del presidente de Racing Víctor Blanco al Huevo Acuña por su llegada a River Plate y el rol de Marcelo Gallardo

Víctor Blanco habló sobre la llegada del Huevo Acuña a River Plate: la polémica frase del presidente de Racing

El regreso de Marcos Acuña al fútbol argentino y su decisión de fichar por River Plate generó un profundo malestar en los hinchas de Racing Club. Su presidente, Víctor Blanco, habló sobre la decisión del Huevo y reveló que a principios de año mantuvo conversaciones para que el lateral regrese a la Academia.

“Con Marcos hablamos a principios de año. La idea de él era seguir un par de años más en Europa y bueno…”, dijo en una nota con TyC Sports, este martes después de la goleada 6-1 del equipo dirigido por Gustavo Costas ante Huachipato, que le dio la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Blanco sostuvo que entendía las razones de Acuña para quedarse en Europa inicialmente, pero reconoció las habilidades del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, quien jugó un papel crucial en convencer al jugador: “Hay que ver las virtudes del que lo contrató. Gallardo lo llamó, lo convenció, y seguramente por eso habrá tomado la decisión”, comentó Blanco a TyC Sports.

El máximo directivo de Racing admitió no haber tenido conocimiento de las negociaciones avanzadas entre Acuña y River Plate, y reflexionó sobre la imposibilidad de competir con el atractivo de River Plate en este momento: “A ver, si me enteraba capaz tampoco podía hacer nada porque River está jugando la Libertadores, va a jugar el campeonato mundial del año que viene. Me imagino que lo habrán seducido. Esto es fútbol, son futbolistas y están por el dinero. Es la realidad”.

El testimonio del Huevo Acuña que enojó a los hinchas de Racing

La frustración y el descontento de los hinchas de Racing se deben a que Acuña, ex jugador del club, había sido una figura relevante. En la entidad de Avellaneda jugó entre 2014 y 2017, disputó 109 partidos, marcó 20 goles y brindó 26 asistencias. El regreso a Argentina con otra camiseta, especialmente la de un rival fuerte como River Plate, acentuó la sensación de traición entre los seguidores de La Academia.

El fichaje de Acuña, de 32 años, se concretó pocos meses después de que visitara el Cilindro y expresara su deseo de volver a Racing. Sin embargo, sus palabras y posteriores acciones fueron vistas como una traición por parte de los hinchas académicos. “Mucha felicidad saber que la gente me quiere. Eso quiere decir que hice las cosas muy bien en el club y que la gente siempre me apoyó. Ojalá pueda volver algún día al club. Seguiremos alentando desde donde sea”, dijo ese día el campeón mundial con la selección argentina en Qatar, bicampeón de la Copa América y ganador de La Finalissima.

Esta decisión provocó indignación y decepción en los hinchas académicos, especialmente durante el encuentro de revancha de la Copa Sudamericana contra Huachipato, donde se escucharon insultos y reclamos hacia Blanco. Por la fecha 12 de la Liga Profesional, Racing jugará el clásico de Avellaneda ante Independiente en el Estadio Juan Domingo Perón, el domingo, desde las 17 horas.