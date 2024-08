Riquelme volvió a hablar tras abandonar un móvil en vivo: autocrítica por el juego de Boca, la chance de Velasco y guiño a Pol Fernández

La autocrítica de Riquelme por el juego de Boca Juniors

Juan Román Riquelme volvió a hablar públicamente luego de abandonar abruptamente un móvil en vivo. El presidente de Boca Juniors tuvo un cruce con el periodista Chavo Fucks en ESPN y decidió no continuar con la entrevista. “A mí no me reta ni mi viejo”. Hora más tarde, el máximo ídolo xeneize dialogó con la pantalla de TNT Sports y se refirió a varios temas importantes de la institución. Entre los puntos salientes, Román fue autocrítico con el rendimiento del equipo y remarcó la necesidad de mejorar la imagen, en especial en condición de visitante.

“Creemos que podemos jugar mejor. Eso bueno (lo de ser fuertes en La Bombonera) y tiene mucho que ver el hincha de nuestro club que hace que lo podamos disfrutar. Los jugadores también lo disfrutan, pero de local estamos compitiendo bastante bien y claramente sabemos que de visitante tenemos mucho que mejorar. Se nota mucho eso en la Liga. La mejor manera de mejorar es aceptando las cosas y somos conscientes que de local lo hacemos de una manera y de visitante no”, afirmó sin rodeos.

Asimismo, Riquelme destacó la labor de Diego Martínez y explicó que le tocó afrontar un contexto complejo. “Este mes fue complicado tanto para él como para los jugadores, y también para el Consejo de Fútbol. Fue una situación rara estar en medio del libro de pases y jugar partidos importantes como nos tocó con Independiente del Valle y Cruzeiro, donde algunos se van y otros se quedan. Todo el mediocampo menos Pol Fernández se fue a los Juegos Olímpicos. Creímos que había que hacer eso y no podíamos quitarle la experiencia de que la puedan vivir los chicos. El técnico ahora que cuenta con todos y tiene más posibilidades de competir como él quiere, y estamos confiados”.

En relación al mercado de pases, el presidente de Boca Juniors no descartó sumar más nombres y mostró su debilidad por Alan Velasco del Football Club Dallas de la Major League Soccer. “Se ha hecho un trabajo enorme, llegaron seis futbolistas y Anselmino fue vendido y tenemos la suerte de que se quedó con nosotros, en realidad son siete los refuerzos. Velasco es un gran jugador de fútbol, a mí los que juegan bien me gustan y los quisiera tener a todos acá. Hasta el último día en el mercado de pases vamos a intentarlo, sea él u otro futbolista”.

Por último, le envió un guiño a Pol Fernández, a quien a fin de año se le vence el contrato con Boca Juniors, no confirmó que vaya a renovarlo y se habla de un interés del San Pablo para contratarlo. “Es de la casa y se crio acá con nosotros. Me pone contento que el hincha ahora lo esté aplaudiendo cuando hace unos meses no era igual. Yo no voy a cambiar porque ahora lo están aplaudiendo, siempre voy a tener la ilusión de que continúe con nosotros, por más que sabemos que no es así, pero hasta el último día tenemos la ilusión de que continúe”.

Otras frases destacadas del entrevista de Riquelme con TNT Sports:

“Siempre que se gana uno termina contento, obviamente hay cosas por corregir y mejorar pero siempre es importante en nuestra hacerse fuerte (por el último triunfo ante San Lorenzo). Ojalá que podamos encontrar mucha más regularidad en el partido, estamos como en una situación rara, como en el comienzo de todo, pero ilusionados con lo que viene. Esperemos a fin de año terminar contentos”.

“Agradecido al Consejo de Fútbol por el trabajo que han hecho en estos 60 días, no es fácil incorporar seis jugadores en tan solo 20 días. Tuvimos la venta de Langoni, a quien le deseamos suerte y que disfrute mucho, Equi (Fernández) se fue por la cláusula y Anselmino, que para nosotros es un gran jugador y creemos que tiene mucho por crecer. Agradezco a los entrenadores de Inferiores por cómo van preparando a los chicos. Que siga acá es muy lindo, se lo merece es muy serio y creemos que tiene muchas condiciones. Para nuestro club es muy importante que un jugador de Boca llegue a la liga de Inglaterra, un club tan importante como el Chelsea, nos da felicidad. El domingo lo vimos con nuestra camiseta, era lo que él quería. Dijo ‘me interesa lo de Inglaterra pero tengo el deseo de quedarme un poco más acá', eso nos dio felicidad. La operación fue muy grande e importante para nuestro club”.

“Es maravilloso, llevamos cuatro años y medio en el club, tenemos jugadores importantes y de categoría como Cavani, Romero, Rojo, Advíncula, Pol, son jugadores que creemos que en la cancha son muy buenos porque lo han demostrado, pero afuera nos van a ayudar mucho más todavía con el crecimiento de los chicos. Estábamos convencidos que los entrenadores de Inferiores lo iban a hacer bien, aman este club, el escudo y fueron jugadores de esta institución. Barco y Varela están en Europa, Anselmino fue vendido, Langoni fue transferido a Estados Unidos y nos da mucha felicidad. Y los que están apareciendo. Tiene mucho que ver el entrenador y los jugadores grandes que hacen que se sientan cómodos los chicos”.

“Confiamos en lo que elija el entrenador, creemos que siempre es bueno ir ganando, te da seguridad y tranquilidad. Sabemos que en Brasil va a ser duro, tienen buenos jugadores, sea quien sea, si es brasileño son competitivos y saben jugar”.

“Advíncula a partir del día de su gol con Deportivo Pereira cambió la relación de Luis con el hincha. No teníamos duda de él, estamos muy contentos de verlo disfrutar, parece un jugador de nuestro club de toda la vida. Uno lo ve competir y él siente vergüenza cuando no va ganando, lo mismo que Merentiel y Pol. Advíncula jugó la Copa América, porque ama jugar con su selección y en la Copa se lastimó feo, no pudo competir más. Cuando quedaron afuera, al otro día se subió a un avión y estaba acá en el entrenamiento sin poder jugar. Está comprometido, contento y feliz en el club”.